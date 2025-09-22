हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी. उत्साह, आध्यात्म से भरे ये 9 दिन बहुत खास होते हैं, इस नवरात्रि अपनों को ये खास शुभकामनाएं भेजकर बधाई दें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Sep 2025 12:59 PM (IST)

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि, देवी दुर्गा की पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी. नौ रातों का यह उत्सव भक्तों के लिए अत्यधिक भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक कायाकल्प का समय है.

नवरात्रि के 9 दिन तक माता की पूजा के अलावा भक्त जागरण, कीर्तन, गरबा आदि कई तरह के अनुष्ठान कर ये महोत्सव मनाते हैं. आइए इस शारदीय नवरात्रि को अलग और खास बनाने के लिए आप इन खास संदेशों के जरिए अपनों को माता के आगमन और नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दें.

आपके सभी काम पूरे हों,
कोई भी सपना अधूरा न रहे,
आपका जीवन धन और प्रेम से भरपूर हो,
इस नवरात्रि आपके घर में देवी का आगमन हो.
शुभ शारदीय नवरात्रि

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

देवी मां की कृपा से आपके घर में खुशियां आएं. 
ये नौ दिन यादगार बन जाए. तरक्की मिले, 
समृद्धि की फसल लहलहाए
जय माता दी

Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

या देवी सर्वभूतेषु..शक्तिरूपेण संस्थिता:
नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम:
शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मां तू ही नारायणी, तू ही करता-धरता,
अपनी चमक से खुशियों से भर दे संसार,
कर दे हम भक्तों का बेड़ा पार
नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्रयम्बके गौरी
नारायणी नमोस्तुते
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

आपको और आपके परिवार को खुशियों, स्वास्थ्य और
 सद्भाव से भरपूर नवरात्रि की शुभकामनाएं
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है,
मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है. 
शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं 
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,
इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,
खुशियां महके आपके घर-आंगन.
Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि के 10 शानदार मैसेज, अपनों को भेजकर दें शुभकामनाएं

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी माता की कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 04:50 AM (IST)
Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025 Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes
