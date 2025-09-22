Happy Shardiya Navratri 2025 Wishes: शारदीय नवरात्रि, देवी दुर्गा की पूजा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रही है. माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी. नौ रातों का यह उत्सव भक्तों के लिए अत्यधिक भक्ति, आनंद और आध्यात्मिक कायाकल्प का समय है.

नवरात्रि के 9 दिन तक माता की पूजा के अलावा भक्त जागरण, कीर्तन, गरबा आदि कई तरह के अनुष्ठान कर ये महोत्सव मनाते हैं. आइए इस शारदीय नवरात्रि को अलग और खास बनाने के लिए आप इन खास संदेशों के जरिए अपनों को माता के आगमन और नवरात्रि के पावन पर्व की शुभकामनाएं दें.

आपके सभी काम पूरे हों,

कोई भी सपना अधूरा न रहे,

आपका जीवन धन और प्रेम से भरपूर हो,

इस नवरात्रि आपके घर में देवी का आगमन हो.

शुभ शारदीय नवरात्रि





देवी मां की कृपा से आपके घर में खुशियां आएं.

ये नौ दिन यादगार बन जाए. तरक्की मिले,

समृद्धि की फसल लहलहाए

जय माता दी





या देवी सर्वभूतेषु..शक्तिरूपेण संस्थिता:

नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै.. नमस्तस्यै नमो नम:

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं



मां तू ही नारायणी, तू ही करता-धरता,

अपनी चमक से खुशियों से भर दे संसार,

कर दे हम भक्तों का बेड़ा पार

नवरात्रि की शुभकामनाएं



ओम सर्वमंगल मांगल्ये

शिवे सर्वार्थ साधिके,

शरण्ये त्रयम्बके गौरी

नारायणी नमोस्तुते

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं.



आपको और आपके परिवार को खुशियों, स्वास्थ्य और

सद्भाव से भरपूर नवरात्रि की शुभकामनाएं



मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है,

मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है.

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं



मां दुर्गा का रूप है अति सुहावन,

इस नवरात्रि आप पर बरसे मां की कृपा,

खुशियां महके आपके घर-आंगन.



Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी माता की कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.