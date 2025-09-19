शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे शुभ संयोग का लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. कठिन निर्णय लेने में आसानी होगी. माता रानी की कृपा से धन लाभ के योग हैं. परिवार की नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे.