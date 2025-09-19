एक्सप्लोरर
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी माता की कृपा
Shardiya Navratri 2025: 9 साल बाद शारदीय नवरात्रि नौ नहीं 10 दिन की है 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है. पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी.
शारदीय नवरात्रि 2025
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Sep 2025 08:45 AM (IST)
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Predictions Today: 19 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion