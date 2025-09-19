हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी माता की कृपा

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर बरसेगी माता की कृपा

Shardiya Navratri 2025: 9 साल बाद शारदीय नवरात्रि नौ नहीं 10 दिन की है 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है. पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 20 Sep 2025 12:34 AM (IST)
Shardiya Navratri 2025: 9 साल बाद शारदीय नवरात्रि नौ नहीं 10 दिन की है 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है. पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं ऐसे में कुछ राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी.

शारदीय नवरात्रि 2025

1/5
शारदीय नवरात्र (Sharadiya Navratri Start Date) के पहले दिन शुक्ल योग, बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, मंगल-शुक्र की युति से धनशक्ति राजयोग बनेगा.
शारदीय नवरात्र (Sharadiya Navratri Start Date) के पहले दिन शुक्ल योग, बुध-सूर्य की युति से बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, मंगल-शुक्र की युति से धनशक्ति राजयोग बनेगा.
2/5
नवरात्रि का आरंभ गजकेसरी राजयोग से हो रहा है क्योंकि, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में होंगे. ऐसे में इन योगों में मां दुर्गा का आगमन राशियों के लिए बेहद सौभाग्यदायक होगा.
नवरात्रि का आरंभ गजकेसरी राजयोग से हो रहा है क्योंकि, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में होंगे. ऐसे में इन योगों में मां दुर्गा का आगमन राशियों के लिए बेहद सौभाग्यदायक होगा.
3/5
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे शुभ संयोग का लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. कठिन निर्णय लेने में आसानी होगी. माता रानी की कृपा से धन लाभ के योग हैं. परिवार की नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे.
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बन रहे शुभ संयोग का लाभ तुला राशि वालों को मिलेगा. अधूरे काम पूरे होंगे. कठिन निर्णय लेने में आसानी होगी. माता रानी की कृपा से धन लाभ के योग हैं. परिवार की नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे.
4/5
मकर राशि वालों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की चिंता से मुक्त होंगे. धन को लेकर चल रही समस्या का समाधान निकेलाग. जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. जीवन में आए नए बदलाव आपको आर्थिक और मानसिक रूप से सुख के पल देंगे.
मकर राशि वालों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की चिंता से मुक्त होंगे. धन को लेकर चल रही समस्या का समाधान निकेलाग. जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. जीवन में आए नए बदलाव आपको आर्थिक और मानसिक रूप से सुख के पल देंगे.
5/5
धनु राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का ये समय विशेष लाभदायक रहने वाला है. मेहनत का फल प्राप्त होगा, जिससे करियर में तरक्की मिलेगी. आर्थिक लाभ हो सकता है. समाज में मान-समान बढ़ेगा. इतना ही नहीं, पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
धनु राशि के जातकों के लिए नवरात्रि का ये समय विशेष लाभदायक रहने वाला है. मेहनत का फल प्राप्त होगा, जिससे करियर में तरक्की मिलेगी. आर्थिक लाभ हो सकता है. समाज में मान-समान बढ़ेगा. इतना ही नहीं, पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
Published at : 19 Sep 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
जनरल नॉलेज
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Kareena Kapoor house photos: करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget