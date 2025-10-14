हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hanuman Puja: मंगलवार को होती है हनुमान जी की पूजा, जानें व्रत की विधि, मंत्र और महत्व

Hanuman Puja: मंगलवार को होती है हनुमान जी की पूजा, जानें व्रत की विधि, मंत्र और महत्व

Hanuman Puja: मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से भक्तों को साहस, बल और बाधा से मुक्ति मिलती है. व्रत रखने से शनि दोष दूर होते हैं और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hanuman Puja: मंगलवार शक्ति और ऊर्जा का दिन माना जाता है. यह दिन भगवान हनुमान और ग्रह मंगल को समर्पित होता है. इस दिन पूजा-पाठ करने से जीवन के दुख दूर होते हैं. मान्यता है कि यह व्रत करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है. मान्यता है कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन व्रत रखने और लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ व मसूर दाल का दान करने से मंगल ग्रह शांत होता है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है.

मंगलवार व्रत विधि: मंगलवार का व्रत सुबह से शुरू होकर शाम तक चलता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, लगातार 21 मंगलवार व्रत रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं. इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और भगवान गणेश व भगवान हनुमान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. गाय के घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर, लाल फूल, पान की माला और लाल वस्त्र अर्पित करें. बेसन के लड्डू और फल का भोग लगाएं. पूजा के अंत में आरती करें और फूल अर्पित करें. पूरे दिन उपवास रखना कठिन हो, तो बिना नमक का साधारण भोजन जैसे गेहूं और गुड़ ग्रहण किया जा सकता है.

हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ

मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा, आरती और चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है. इस दिन व्रत रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है. सुंदरकांड का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी होता है. 

भंडारे और दान-पुण्य का भी लाभ

मान्यता है कि इस दिन भंडारे का आयोजन करने और घर में कपूर और लौंग जलाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. मन को शांति मिलती है. हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंगलवार को दान-पुण्य करने से विशेष लाभ मिलता है.

इन मंत्रों का करें जाप

मंगलवार को हनुमान जी के मंत्रों का जाप बहुत शुभ माना जाता है.

  • हनुमान गायत्री मंत्र: “ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि. तन्नो हनुमानः प्रचोदयात.” इस मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष फल मिलता है.
  • हनुमान जी की स्तुति के मंत्र :
  • ॐ हनुमते नमः॥
  • हनुमान गायत्री मंत्रः
  • ॐ आंजनेय विद्महे
  • वायुपुत्राय धीमहि
  • तन्नो हनुमत प्रचोदयात्॥
  • हनुमान बीज मंत्र :
  • ऊँ ऐं भ्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 14 Oct 2025 04:00 AM (IST)
