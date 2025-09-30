हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों से manifestation होती है पूरी! समस्याओं से मिलता है छुटकारा

Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा में ऐसे कई दोहे और चौपाईयां हैं, जिनमें कई राज छिपे हुए हैं. हनुमान चालीसा के उच्चारण मात्र से भक्ति, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी खुद अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता यानी स्वामी हैं.

क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा से आप कुछ भी Manifest कर सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई में काफी शक्ति है. आइए जानते हैं कि कौन-सी समस्या के लिए हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए?

अगर आपकी कोई मनोरथ (इच्छा) पूरी नहीं हो रही है, तो आप हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप करें.

चौपाई- और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावे

अर्थ- जो भी व्यक्ति किसी भी इच्छा को लेकर आपके पास आता है, उस प्रचुर मात्रा में फल की प्राप्ति होती है, जो जीवन भर उसके साथ रहता है.

अगर जीवन में किसी भी तरह की अड़चने या काम मे रुकावट का सामना कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का जाप करना चाहिए.

चौपाई- भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे

अर्थ- आपने (हनुमान जी) भीम के समान विशाल रूप धारण करके राक्षसों का विनाश किया था. इस तरह आपने भगवान राम के कार्य को भी सफल बनाया था.

अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है तो आपको इस चौपाई का जाप करना चाहिए.

चौपाई- भूत पिसाच निकट नहिं आवै, महाबीर जब नाम सुनावै

अर्थ- हे महावीर! जो लोग आपके नाम का स्मरण करते हैं, उनके पास भूत प्रेत आदि नहीं आते हैं. आपके नाम में ही इतनी शक्ति है कि नाम लेने मात्र से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है.

अगर आप स्टूडेट्ंस हैं तो आपको हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जाप करना चाहिए.

चौपाई- बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार

अर्थ- मुझे शक्ति, बुद्धि और सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करें, मेरे सभी कष्टों और कमियों को दूर करें.

किसी भी रोग या बिमारी से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जप करना चाहिए.

चौपाई- नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा

अर्थ- हे हनुमान! आपके नाम का स्मरण या जप करने से सभी रोग और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं. इसलिए, आपके नाम का नियमित जप अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.