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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

Happy Guru Purnima 2026 Wishes Messages LIVE: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई 2026 को है, इस दिन अपने मेंटर, शिक्षक को ये शानदार शुभकामना संदेश भेजकर उनसे आशीर्वाद पाएं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Jul 2026 04:42 PM (IST)
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Happy Guru Purnima 2026 Wishes Messages LIVE: गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी. हर इंसान की सफलता के पीछे किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद होता है. गुरु सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, बल्कि सही-गलत की पहचान कराकर जीवन की सही राह भी दिखाते हैं. गुरु के इसी अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है.

ये दिन महर्षि वेदव्यास को समर्पित है, जिन्होंने वेदों का संकलन किया और महाभारत सहित अनेक महान ग्रंथों की रचना की. इसी कारण गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है. इस पावन अवसर पर लोग अपने गुरु, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सम्मान करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देकर आभार व्यक्त करते हैं. आप भी अपने गुरुओं को ये संदेश भेज सकते हैं. 

गुरु का सम्मान करो, ये दुनिया की शान है।
गुरु ही तो हर विद्यार्थी की असली पहचान है।
गुरु पूर्णिमा की बधाई
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है.
ईश्वर करें आपके जीवन में सदैव ज्ञान, विवेक और सकारात्मकता बनी रहे.
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

ज्ञान का सागर है गुरु का प्यार,
उनके बिना अधूरी है जीवन की धार
हैप्पी गुरु पूर्णिमा
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

जन्म दिया है माता-पिता ने हमें
जीने की कला सिखाई गुरु ने
ज्ञान, नेक व्यवहार, चरित्र और संस्कार की
हमने पाई है शिक्षा अपने गुरु से ही.
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

गुरु प्रेम से सिखाते हैं, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं.
गुरु की सीख से बनती हैं राहें, जो चलते हैं, वह मंजिल पाते हैं.
गुरु पूर्णिमा की बधाई. 
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

गुरु के बिना ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं, 
उन्हीं के सान्निध्य में मन खिलता है.
जो गुरु का मान करता है, जीवन में कामयाबी पाता है.
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

शब्दों में नहीं बंध सकता गुरु का उपकार
उनका आशीर्वाद है जीवन का सबसे बड़ा आधार
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिलै न मोक्ष.
गुरु बिना लघुता न छूटे, गुरु बिना मिटे न दोष॥
गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं
Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

जीवन की राह में जब भी अंधेरा छाया, 
गुरु ने ज्ञान का दीपक जलाया.
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
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