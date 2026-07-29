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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNag Panchami 2026: नाग पंचमी से पहले घर में दिखे सांप तो हो जाएं सावधान, जानें इसका अर्थ

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी से पहले घर में दिखे सांप तो हो जाएं सावधान, जानें इसका अर्थ

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी से पहले घर में सांप दिखाई दे तो धर्म और ज्योतिष में इसे क्या संकेत माना जाता है? जानें धार्मिक मान्यता, राहु-केतु संबंध और जरूरी सावधानियां.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 05:12 AM (IST)
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Nag Panchami 2026: नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन नाग देवता को दूध, जल और फूल अर्पित करने की परंपरा है. इस साल नाग पंचमी 17 अगस्त 2026, सोमवार को मनाई जाएगी.

नाग पंचमी से पहले अगर अचानक घर, आंगन या आसपास सांप दिखाई दे जाए तो कई लोगों के मन में इसे लेकर जिज्ञासा होती है कि आखिर इसका क्या मतलब है. धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष में सांप को कई तरह के प्रतीकों से जोड़कर देखा जाता है.

हालांकि, हर बार सांप का दिखना किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

घर में सांप दिखने को लेकर क्या है धार्मिक मान्यता?

हिंदू धर्म में नागों का विशेष धार्मिक महत्व है. भगवान शिव के गले में नाग विराजमान हैं, वहीं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान माने जाते हैं. इसी वजह से नागों को धार्मिक परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है.

कुछ लोक मान्यताओं में नाग पंचमी के आसपास सांप का दिखाई देना नाग देवता से जुड़ा संकेत माना जाता है. कुछ लोग इसे भगवान शिव के स्मरण और पूजा की प्रेरणा के रूप में देखते हैं. हालांकि, ये धार्मिक और लोक मान्यताएं हैं, इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

नाग पंचमी से पहले सांप दिखे तो क्या करें?

अगर घर के आसपास सांप दिखाई दे तो सबसे पहले उससे दूरी बनाए रखें और उसे छेड़ने या पकड़ने की कोशिश न करें. सांप को नुकसान पहुंचाना भी उचित नहीं है.

सुरक्षित दूरी से स्थानीय वन्यजीव बचाव दल या संबंधित विभाग को सूचना देकर सांप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है.

धार्मिक आस्था रखने वाले लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं.

क्या घर में सांप दिखना शुभ संकेत है?

धार्मिक मान्यताओं में इसके अलग-अलग अर्थ बताए जाते हैं. कुछ परंपराओं में नाग को शक्ति, संरक्षण और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. वहीं कुछ मान्यताओं में सांप का दिखना व्यक्ति को सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है.

लेकिन इसे निश्चित रूप से शुभ या अशुभ घटना का संकेत मानना उचित नहीं है. घर के आसपास सांप दिखाई देने का सामान्य कारण भोजन, पानी, मौसम या सुरक्षित जगह की तलाश भी हो सकता है.

ज्योतिष में सांप का संबंध किससे माना जाता है?

ज्योतिष में सांप और नाग से जुड़े प्रतीकों का संबंध मुख्य रूप से राहु और केतु से जोड़ा जाता है. कुंडली में राहु-केतु की स्थिति को देखते हुए नाग दोष, सर्प दोष या कालसर्प योग जैसी अवधारणाओं पर चर्चा की जाती है.

हालांकि, केवल घर में सांप दिखाई देने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष है. इसके लिए पूरी जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक माना जाता है.

नाग पंचमी पर क्या करें?

नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने की परंपरा है. श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर सकते हैं. नाग देवता के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता रखना भी इस पर्व की भावना से जुड़ा माना जा सकता है.

सांप को दूध पिलाने के बजाय पूजा प्रतीकात्मक रूप से करना बेहतर है, क्योंकि वास्तविक सांपों को दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माना जाता.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, नाग पंचमी के आसपास घर में सांप दिखाई देने को धार्मिक मान्यताओं में नाग देवता और भगवान शिव के स्मरण से जोड़कर देखा जाता है. कुछ परंपराओं में इसे आध्यात्मिक संकेत माना जाता है, लेकिन इसे सीधे शुभ या अशुभ घटना की भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए.

उनका कहना है कि सांप दिखाई देने मात्र से कुंडली में नाग दोष या कालसर्प योग होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. इसके लिए जन्म कुंडली में राहु-केतु की स्थिति और अन्य ग्रहों का विश्लेषण जरूरी होता है.

नीतिका शर्मा के अनुसार, नाग पंचमी पर श्रद्धा से भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करना और जरूरतमंदों की सहायता करना सकारात्मक धार्मिक कर्म माना जा सकता है.

FAQ

नाग पंचमी 2026 कब मनाई जाएगी?
नाग पंचमी 2026 में 17 अगस्त, सोमवार को मनाई जाएगी.

नाग पंचमी से पहले घर में सांप दिखना शुभ माना जाता है?
कुछ धार्मिक और लोक मान्यताओं में इसे शुभ या आध्यात्मिक संकेत माना जाता है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है.

ज्योतिष में सांप का संबंध किन ग्रहों से माना जाता है?
ज्योतिषीय मान्यताओं में सांप से जुड़े प्रतीकों का संबंध मुख्य रूप से राहु और केतु से जोड़ा जाता है.

घर में सांप दिखे तो क्या करना चाहिए?
सांप से दूरी बनाए रखें और उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. स्थानीय वन्यजीव बचाव दल या विशेषज्ञ की मदद लें.

क्या सांप दिखने से कालसर्प दोष होता है?
नहीं. केवल सांप दिखाई देने से कुंडली में कालसर्प योग या कोई अन्य दोष होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 29 Jul 2026 05:12 AM (IST)
Tags :
Nag Panchami 2026 Snake At Home Snake Sightings Astrology
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