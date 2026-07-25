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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये 1 काम, गुरु ग्रह की कृपा मिलने की है मान्यता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये 1 काम, गुरु ग्रह की कृपा मिलने की है मान्यता

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार कौन-सा उपाय करना शुभ माना जाता है? जानिए 12 राशियों के लिए आसान उपाय, गुरु ग्रह का महत्व और धार्मिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Guru Purnima 2026: सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन गुरु, आचार्य और ज्ञान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह (बृहस्पति) को ज्ञान, धन, संतान, भाग्य और धर्म का कारक माना गया है.

धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन राशि के अनुसार कुछ सरल उपाय करने से गुरु ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना रहती है.

हालांकि, ये उपाय धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं.

राशि अनुसार करें ये 1 काम

मेष राशि

गुरु पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीली कॉपी, किताब या पेन दान करें.

वृषभ राशि

भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

मिथुन राशि

अपने गुरु, शिक्षक या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और उन्हें पीले फल भेंट करें.

कर्क राशि

केले के पेड़ में जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें.

सिंह राशि

गुरु पूर्णिमा पर गरीबों को हल्दी या चने की दाल का दान करें.

कन्या राशि

बच्चों को शिक्षा से जुड़ी सामग्री जैसे किताब, पेंसिल या कॉपी दान करें.

तुला राशि

भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

धनु राशि

अपने गुरु या किसी योग्य ब्राह्मण का सम्मान करें और पीली मिठाई का दान करें.

मकर राशि

जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र या केले का दान करें.

कुंभ राशि

गुरु पूर्णिमा के दिन किसी धार्मिक स्थल पर पीली दाल का दान करें.

मीन राशि

भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए केसर मिला हुआ पीला चंदन अर्पित करें.

गुरु पूर्णिमा पर किन बातों का रखें ध्यान?

गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु, माता-पिता और बड़ों का सम्मान करें. क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें. सात्विक भोजन करें और यथासंभव दान-पुण्य करें. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का विशेष महत्व होता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, गुरु ग्रह को ज्ञान, विवेक, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है. गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान विष्णु एवं देवगुरु बृहस्पति की पूजा करना शुभ माना जाता है.

उनका कहना है कि राशि अनुसार किए गए उपाय व्यक्ति को सकारात्मक सोच अपनाने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं. हालांकि, जीवन में सफलता के लिए अच्छे कर्म, अनुशासन और निरंतर प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं.

FAQ

गुरु पूर्णिमा पर किस भगवान की पूजा की जाती है?

इस दिन गुरु के साथ-साथ भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर कौन-सा मंत्र जपना शुभ माना जाता है?

'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप शुभ माना जाता है.

गुरु पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए?

पीली दाल, हल्दी, केले, पीले वस्त्र, किताबें और शिक्षा से जुड़ी सामग्री का दान शुभ माना जाता है.

क्या राशि अनुसार उपाय करना जरूरी है?

नहीं. यह ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. श्रद्धा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है.

गुरु ग्रह किसका कारक माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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