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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: घर बैठे कैसे मिलेगा कांवड़ यात्रा का पूरा पुण्य? जानें घर पर शिवलिंग पूजन की सही विधि और 5 नियम

Kanwar Yatra 2026: घर बैठे कैसे मिलेगा कांवड़ यात्रा का पूरा पुण्य? जानें घर पर शिवलिंग पूजन की सही विधि और 5 नियम

Kanwar Yatra 2026: घर पर रहकर भी पा सकते हैं कांवड़ यात्रा का पूरा पुण्य! जानिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि, 5 जरूरी नियम और वो गलतियां जिनसे आपकी पूजा खंडित हो सकती है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 25 Jul 2026 11:13 AM (IST)
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Sawan, Kanwar Yatra 2026: सावन के पवित्र महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गौमुख या सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कठिन पदयात्रा पर निकलते हैं. हालांकि, हर साल कई भक्त स्वास्थ्य, उम्र या अन्य जिम्मेदारियों के कारण कांवड़ यात्रा पर जाने में असमर्थ होते हैं.

शिव पुराण के अनुसार, भगवान शिव 'भावप्रिय' और 'आशुतोष' हैं. उन्हें बाह्य आडंबरों के बजाय भक्त का सच्चा भाव और नियमों का निष्ठापूर्वक पालन प्रिय है. आइए जानते हैं कि घर पर रहकर आप कांवड़ यात्रा का पूरा पुण्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं.

मानसिक कांवड़ यात्रा

सनातन परंपरा में 'मानसिक पूजा' को प्रत्यक्ष पूजा के समान ही फलदायी माना गया है, सावन के दिनों में सुबह स्नान के बाद किसी शांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. आंखें बंद करके मन ही मन भाव लाएं कि आप पवित्र गंगा तट पर खड़े हैं, वहां से गंगाजल भर रहे हैं और 'बम बम भोले' का जाप करते हुए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं. इस ध्यान के दौरान निरंतर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें. यह संकल्प पदयात्रा जितना ही पुण्य देता है.

घर पर गंगाजल से जलाभिषेक की सही विधि

आपके घर में पहले से पवित्र गंगाजल रखा है, तो जलाभिषेक करते समय इन शास्त्रीय नियमों का ध्यान रखें:

दिशा का चयन: जलाभिषेक करते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें. उत्तर दिशा को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है.

जल अर्पित करने का सही क्रम:

  • गणेश जी व कार्तिकेय जी: सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले, जल की कुछ बूंदें जलाधारी के दाहिनी ओर (गणेश जी) और बाईं ओर (कार्तिकेय जी) अर्पित करें.
  • माता अशोक सुंदरी: इसके बाद जलाधारी के मध्य भाग (अशोक सुंदरी) पर थोड़ा जल अर्पित करें.
  • मुख्य जलाभिषेक: अंत में धीमी धार के साथ 'ॐ नमः शिवाय' बोलते हुए गंगाजल को सीधे शिवलिंग पर अर्पित करें.

घर पर रहकर पालन करें ये 5 कठोर नियम

घर पर रहकर यात्रा का फल प्राप्त करने के लिए आपको कांवड़ियों जैसे संयम का पालन करना होगा:

सात्विक जीवन: सावन के दौरान लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा और हर प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करें.

वाणी पर संयम: किसी की चुगली न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और हमेशा सत्य बोलें.

कांवड़ियों की सेवा: यदि आपके घर के पास से कांवड़िया गुजर रहे हैं, तो उन्हें जल, फल, भोजन या दवा भेंट करें. शिवभक्तों की सेवा सीधे महादेव तक पहुंचती है.

ब्रह्मचर्य का पालन: अपने विचारों और कर्मों में पूर्ण पवित्रता बनाए रखें.

शाम को आरती व पाठ: प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाकर रुद्राष्टकम या शिव चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: 6 दिन बाद खुला मौसम, फिर शुरू हुई अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा, श्रद्धालुओं में लौटी खुशी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 25 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Kanwar Yatra 2026 Sawan 2026 Jalabhisheka Rules
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