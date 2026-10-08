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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष पर व्रत नहीं रखा तो क्या शाम की शिव पूजा कर सकते हैं? जानें क्या कहती है परंपरा

Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष पर व्रत नहीं रखा तो क्या शाम की शिव पूजा कर सकते हैं? जानें क्या कहती है परंपरा

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष पर व्रत नहीं रखा या खाना खा लिया है, तब भी शाम को शिव पूजा कर सकते हैं. जानें सामान्य पूजा और प्रदोष व्रत का अंतर, विधि और दिल्ली का मुहूर्त.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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Pradosh Vrat 2026: सुबह नाश्ता कर लिया. दोपहर का खाना भी खा लिया. अब पता चला कि आज गुरु प्रदोष है. ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? बिना व्रत रखे मंदिर जाना और प्रदोष की पूजा करना सही होगा?

जवाब है हां, व्रत नहीं रखा है, तब भी शाम को भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं. लेकिन उपवास सहित प्रदोष व्रत का पालन और प्रदोष काल में शिव पूजा करना, दोनों में अंतर है. शाम की पूजा को पूरे दिन रखे गए व्रत के बराबर बताना भी सही नहीं होगा.

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आज 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार को गुरु प्रदोष है. उत्तर भारतीय पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है. गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है.

व्रत नहीं रखा तो पूजा क्यों कर सकते हैं?

प्रदोष व्रत की परंपरागत विधि में उपवास और संध्या की पूजा, दोनों का स्थान है. मगर शिव दर्शन, जल अर्पण और नाम जप को केवल व्रत रखने वालों तक सीमित समझना उचित नहीं है.

स्वामी शिवानंद की पुस्तक हिंदू फास्ट्स एंड फेस्टिवल्स के 'प्रदोष व्रत' अध्याय में व्रती के लिए उपवास और पूजा की विधि बताई गई है. उसी अध्याय में प्रदोष के समय शिव दर्शन, बेलपत्र अर्पित करने और दीप जलाने का भी धार्मिक महत्व बताया गया है. इससे यह अंतर समझ आता है कि विधिपूर्वक व्रत रखना एक अनुष्ठान है, जबकि प्रदोष के समय शिव की उपासना में दूसरे श्रद्धालु भी शामिल हो सकते हैं.

इसलिए नौकरी, यात्रा, घरेलू जिम्मेदारियों या किसी अन्य कारण से आज व्रत नहीं रख पाए हैं, तो शाम की पूजा छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप घर में शिवजी का स्मरण कर सकते हैं या मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं.

खाना खा लिया है तो क्या जल चढ़ा सकते हैं?

सिर्फ भोजन कर लेने के कारण सामान्य शिव पूजा से वंचित मान लेना ठीक नहीं है. पूजा से पहले हाथ-पैर धो लें, मुंह साफ कर लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. स्नान करना संभव हो तो कर सकते हैं.

यहां एक बात समझना जरूरी है. अगर आपने सुबह व्रत का संकल्प लिया ही नहीं था, तो भोजन करने को 'व्रत टूटना' नहीं कहा जाएगा. आपने उस दिन उपवास नहीं रखा है; अब शाम को श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं.

लेकिन यदि पहले से प्रदोष व्रत का संकल्प लिया था और उसके नियम का पालन नहीं हो पाया, तो वह अलग स्थिति है. विशेषकर निश्चित संख्या में प्रदोष व्रत रखने वाले लोग अपने परिवार की परंपरा या अनुष्ठान कराने वाले आचार्य से आगे की विधि पूछ सकते हैं. संकल्पित व्रत के नियम और सामान्य पूजा की सलाह को एक जैसा नहीं मानना चाहिए.

आज शाम शिव पूजा का समय क्या है?

हिंदू पंचांग के अनुसार नई दिल्ली में आज प्रदोष पूजा का समय शाम 5 बजकर 59 मिनट से रात 8 बजकर 27 मिनट तक है. दूसरे शहरों में सूर्यास्त के अनुसार समय बदल सकता है. अपने शहर के लिए स्थानीय पंचांग का समय देखें.

प्रदोष की विशेष पूजा संध्या में की जाती है. इसका अर्थ यह नहीं है कि इस अवधि के बाहर शिवजी का स्मरण या सामान्य पूजा नहीं कर सकते. मंदिर जाने से पहले वहां की संध्या आरती और दर्शन का समय भी देख लें.

बिना व्रत शाम की पूजा कैसे करें?

घर में सामान्य शिव पूजा के लिए लंबी सामग्री जुटाना जरूरी नहीं है. स्वच्छ जल, उपलब्ध फूल या बेलपत्र और एक दीपक से भी पूजा कर सकते हैं. शिवलिंग हो तो जल अर्पित करें. शिवजी का चित्र हो तो उसके सामने दीप जलाकर प्रार्थना करें, इसके साथ ही-

- पहले गणेशजी का स्मरण करें, फिर शिव-पार्वती को प्रणाम करें.
- शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें. मंदिर में वहां की व्यवस्था का पालन करें.
- उपलब्ध हो तो बेलपत्र या फूल चढ़ाएं.
- शांत मन से 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें.
- आरती करके अपनी प्रार्थना कहें.

यह सामान्य घरेलू पूजा का सरल तरीका है. इसे विधिपूर्वक संकल्पित प्रदोष व्रत की पूरी अनुष्ठान विधि का विकल्प न समझें. परिवार या मंदिर की अलग पूजा परंपरा हो तो उसका पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 08 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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