Aaj Ka Panchang: नई दिल्ली में शनिवार 21 नवंबर को तुलसी विवाह है. गोधूलि मुहूर्त शाम 5:25 से 5:52 बजे तक रहेगा. इस पूरी अवधि में वर्ज्य नहीं होगा. वर्ज्य शाम 6:22 बजे शुरू होगा. देवउठनी एकादशी का व्रत शुक्रवार को रखने वालों के लिए आज दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक पारण का समय है. शनिवार को व्रत रखने वालों का पारण रविवार सुबह होगा.

तुलसी विवाह की शाम गोधूलि और वर्ज्य कब हैं?

दिल्ली में शाम 5:25 बजे सूर्यास्त के साथ गोधूलि शुरू होगी. वर्ज्य इसके खत्म होने के आधे घंटे बाद लगेगा. अगर आपके घर में तुलसी विवाह सूर्यास्त के बाद होता है और समय तय करते वक्त वर्ज्य भी देखा जाता है, तो पूरी गोधूलि वर्ज्य से पहले है. वहीं सायं संध्या का आखिरी हिस्सा वर्ज्य के दौरान पड़ेगा.

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:25 से 5:52 बजे

सायं संध्या: शाम 5:25 से 6:46 बजे

वर्ज्य: शाम 6:22 से 7:55 बजे

गोधूलि, वर्ज्य और द्वादशी तीन अलग जानकारियां हैं. शाम 6:22 बजे वर्ज्य लगेगा, द्वादशी समाप्त नहीं होगी. पर्व के पंचांग में 21 नवंबर को तुलसी विवाह और द्वादशी की अवधि दर्ज है. गोधूलि का समय दैनिक पंचांग से लिया गया है. इसलिए 5:52 बजे को विवाह की अंतिम समय-सीमा न मानें. घर में आयोजन कर रहे हैं तो तुलसी विवाह की विधि और पूजा सामग्री के लिए इस लेख को पढ़ सकते हैं-

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एकादशी का पारण आज करें या कल?

यह इस बात पर निर्भर है कि आपने व्रत किस दिन रखा. 20 नवंबर को स्मार्त व्रत रखने वालों का पारण शनिवार को है. पंचांग में 21 नवंबर को गौण और वैष्णव देवउठनी एकादशी भी दर्ज है. उस दिन व्रत रखने वालों के लिए रविवार का पारण समय देखें.

व्रत की तारीख नई दिल्ली में पारण

शुक्रवार, 20 नवंबर: स्मार्त व्रत शनिवार, 21 नवंबर: दोपहर 1:11 से 3:18 बजे

शनिवार, 21 नवंबर: गौण व्रत रविवार, 22 नवंबर: सुबह 6:49 से 8:56 बजे

शनिवार को सुबह 6:31 बजे एकादशी समाप्त हो जाएगी. उसके साथ ही शुक्रवार शाम से चली आ रही भद्रा भी खत्म होगी. लेकिन शुक्रवार का व्रत रखने वालों का पारण सुबह नहीं है. द्वादशी का शुरुआती हिस्सा, जिसे हरिवासर कहते हैं, दोपहर 12:07 बजे खत्म होगा. पारण की निर्धारित अवधि 1:11 बजे से शुरू होगी.

21 नवंबर 2026 का पंचांग

वार, मास और पक्ष: शनिवार. अमांत और पूर्णिमांत दोनों में कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष

तिथि: सूर्योदय पर द्वादशी. 22 नवंबर सुबह 4:56 बजे से त्रयोदशी

नक्षत्र: सुबह 6:50 बजे तक उत्तर भाद्रपद, फिर 22 नवंबर सुबह 5:54 बजे तक रेवती. उसके बाद अश्विनी

योग: 22 नवंबर सुबह 2:31 बजे तक सिद्धि, फिर व्यतीपात

करण: शाम 5:49 बजे तक बव, फिर 22 नवंबर सुबह 4:56 बजे तक बालव. उसके बाद कौलव

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में. चंद्रमा मीन से 22 नवंबर सुबह 5:54 बजे मेष में जाएगा

सूर्योदय और सूर्यास्त-सुबह 6:48 और शाम 5:25 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त- दोपहर 2:54 बजे और 22 नवंबर सुबह 4:01 बजे

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 से 5:55 बजे

अभिजीत और विजय मुहूर्त: सुबह 11:46 से दोपहर 12:28 बजे और दोपहर 1:53 से 2:35 बजे

राहुकाल: सुबह 9:28 से 10:47 बजे

यमगण्ड और गुलिक: यमगण्ड दोपहर 1:26 से 2:46 बजे. गुलिक सुबह 6:48 से 8:08 बजे

दुष्टमुहूर्त: सुबह 6:48 से 7:31 और 7:31 से 8:13 बजे

निशिता और अमृत काल: निशिता रात 11:40 से 22 नवंबर रात 12:34 बजे तक. अमृत काल 22 नवंबर सुबह 3:36 से 5:08 बजे

विशेष: योग रवि योग सुबह 6:48 से 6:50 बजे. विडाल योग 22 नवंबर सुबह 5:54 से 6:49 बजे

पंचक और गंडमूल: पंचक 22 नवंबर सुबह 5:54 बजे तक. गंडमूल शनिवार सुबह 6:50 बजे से अगले सूर्योदय तक दर्ज है

रविवार तड़के द्वादशी और पंचक एक साथ खत्म नहीं होंगे. तिथि पहले बदलेगी. उसके 58 मिनट बाद चंद्रमा मेष में जाएगा, अश्विनी नक्षत्र लगेगा और पंचक समाप्त होगा. गंडमूल उस समय जारी रहेगा, क्योंकि रेवती और अश्विनी दोनों गंडमूल नक्षत्र हैं. ये बदलाव कैलेंडर में 22 नवंबर को होंगे, लेकिन अगले सूर्योदय से पहले होने के कारण शनिवार के दैनिक पंचांग में भी दर्ज हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- तुलसी विवाह आज है. गोधूलि शाम 5:25 से 5:52 बजे तक है और वर्ज्य 6:22 बजे लगेगा.

- शुक्रवार के व्रत का पारण शनिवार दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक है. शनिवार के गौण व्रत का पारण रविवार सुबह है.

- रविवार तड़के 4:56 बजे द्वादशी और 5:54 बजे पंचक समाप्त होगा.

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