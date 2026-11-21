Guru Nanak Jayanti: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज के आधुनिक और भागदौड़ भरे दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी पांच सौ साल पहले थीं. अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वे कम कमा रहे हैं या अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं हैं. लेकिन गुरु नानक देव जी ने धन कमाने की मात्रा से ज्यादा, उसे कमाने के तरीके और उसके सही इस्तेमाल पर जोर दिया है.

गुरबाणी (श्री गुरु ग्रंथ साहिब) में गुरु नानक देव जी ने जीवन जीने और आजीविका कमाने के जो सिद्धांत बताए हैं, वे हमें सच्ची मानसिक शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाते हैं. आइए जानते हैं कि गुरु नानक जी की नजर में धन कमाने का सही तरीका क्या है.

1. किरत करो (ईमानदारी से मेहनत करना)

गुरु नानक देव जी का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है "किरत करो". इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी आजीविका पूरी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ कमानी चाहिए.

गुरु जी के अनुसार, किसी का हक मारकर, धोखा देकर या भ्रष्टाचार से कमाया गया अथाह धन भी व्यर्थ है. इसके विपरीत, पसीना बहाकर और ईमानदारी से कमाई गई छोटी सी रकम भी बरकत और सुकून देती है. गुरबाणी में कहा गया है:

"घालि खाइ किछु हथहु देइ ॥ नानक राहु पछाणहि सेइ ॥"

(अर्थ: जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खाता है और उसमें से कुछ दान करता है, हे नानक, वही जीवन के सच्चे मार्ग को पहचानता है.)

2. वंड छको (मिल-बांटकर खाना और सेवा करना)

गुरु नानक देव जी की नजर में धन का असली उद्देश्य केवल अपनी तिजोरी भरना नहीं, बल्कि समाज के जरूरतमंदों की मदद करना है. इसे उन्होंने "वंड छको" का नाम दिया है.

उनका मानना था कि आपकी कमाई कितनी भी हो, उसका एक हिस्सा गरीबों, असहायों और समाज की भलाई के लिए जरूर निकालना चाहिए. सिख धर्म में 'दसवंध' (अपनी कमाई का दसवां हिस्सा दान करना) की परंपरा इसी सोच का परिणाम है. जब हम अपनी कमाई बांटते हैं, तो मन से लालच खत्म होता है और समाज में समानता आती है.

3. नाम जपो (ईश्वर को हमेशा याद रखना)

धन कमाने की दौड़ में इंसान अक्सर अहंकारी हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है. गुरु नानक जी ने "नाम जपो" का संदेश देते हुए समझाया कि काम करते हुए भी मन में ईश्वर का सिमरन (स्मरण) चलते रहना चाहिए.

जब व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर काम करता है, तो वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता. उसे यह अहसास रहता है कि जो कुछ भी उसके पास है, वह परमात्मा की देन है. इससे व्यक्ति के भीतर विनम्रता बनी रहती है और वह धन के मोह में फंसकर अपना चरित्र नहीं खोता.

धन को लेकर 'भाई लालो' और 'मलिक भागो' की प्रेरक कथा

गुरु नानक देव जी के इस सिद्धांत को समझने के लिए उनके जीवन का एक बेहद प्रसिद्ध प्रसंग है. एक बार गुरु नानक जी सैदपुर (अब पाकिस्तान में) गए, जहां वे एक गरीब बढ़ई भाई लालो के घर ठहरे और उनकी सूखी रोटी बड़े प्रेम से खाई.

उसी गांव के एक बेहद अमीर और भ्रष्ट जमींदार मलिक भागो ने जब यह सुना, तो उसे अपना अपमान महसूस हुआ. उसने गुरु जी को अपने महल के शानदार भोज में बुलाया और पूछा कि आपने मेरे पकवान छोड़कर एक गरीब की रूखी रोटी क्यों खाई?

तब गुरु नानक देव जी ने एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में मलिक भागो के पकवान लिए. जब उन्होंने दोनों को निचोड़ा, तो भाई लालो की रोटी से दूध की बूंदें टपकीं, जबकि मलिक भागो के पकवानों से खून की बूंदें निकलीं. गुरु जी ने समझाया कि भाई लालो की कमाई ईमानदारी और मेहनत की है, इसलिए वह अमृत के समान है, जबकि मलिक भागो की दौलत गरीबों का शोषण करके कमाई गई है.

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता का पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारे कर्म और नीयत हैं. कमाई चाहे कम हो या ज्यादा, यदि वह किरत (मेहनत) से कमाई गई है, नाम (ईश्वर की याद) के साथ जोड़ी गई है और वंड (दान) के जरिए बांटी गई है, तो वही धन सच्चा सुख और समृद्धि लाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.