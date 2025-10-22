हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2025: गोवर्धंन पूजा में क्यों लगाया जाता है 56 भोग? जाने धार्मिक रहस्य और अन्नकूट की परंपरा!

Govardhan Puja 2025: गोवर्धंन पूजा में क्यों लगाया जाता है 56 भोग? जाने धार्मिक रहस्य और अन्नकूट की परंपरा!

Govardhan Puja 2025: आज हर जगह गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी. इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा के साथ-साथ अन्नकूट और 56 भोगों का विशेष महत्व माना जाता है. आइए जानते है इसके पिछे की धार्मिक परंपरा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का त्योहार आज हर जगह धूमधाम से मनाया जाएगा. हर साल इसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष कि प्रतिपदा पर मनाया जाता है. श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की अलौकिक लीला पर ये पर्व समर्पित है.

भक्त आज के दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे. कई जगह लोगों द्वारा श्री कृष्ण की अलग-अलग लीलाओं की झलकियां भी निकाली जाएगी. पूजा के वक्त पर्वत के समक्ष कई विभिन्न तरह के अनाज जैसे- मिठाई, फल, दालें और सब्जियों से भोग तैयार किया जाता है.

इससे ही अन्नकूट कहा जाता है. अन्नकूट का मतलब यानी अन्न का पर्वत. यह पर्वत भक्ति, निष्ठा और समृद्धि का प्रतीक है. 

56 भोग अर्पित करने की पारंपरिक वजह

गोवर्धन पूजा के दिन पारंपरिक रूप से 56 प्रकार के भोग, भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है. जिससे छप्पन भोग का प्रसाद कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से इस प्रसाद का विशेष महत्व है, इस भोग को श्री कृष्ण की संपन्नता, उदारता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है.

यह भोग जीवन में विविधता और संपन्नता लाता है. 56 तरह के भोग को अर्पित करने से सभी देवी-देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है. जिससे जीवन में सुख-शांति और आर्थिक स्थित भी स्थिर रहती है. 

56 भोग में शामिल चीजें 

56 भोगों की थाली में स्वाद और परंपरा का अद्भुत संगम होता है. इसमें माखन-मिश्री, शुद्ध देसी घी, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर, चना, राजमा, छोले जैसे अन्न और दालों के साथ-साथ आलू, लौकी, तुरई, भिंडी, गवार फली, करेला, कद्दू, बैंगन और पालक जैसी सब्ज़ियाँ शामिल होती हैं.

फलों में केला, सेब, अमरूद, संतरा, अंगूर, अनार, पपीता, आम और नारियल का विशेष स्थान होता है. मीठे में खीर, हलवा, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, बर्फी, खाजा, मोदक, घेवर और पुरानी पारंपरिक मिठाइयाँ परोसी जाती हैं.

साथ ही चकली, पूड़ी, पकोड़ा, पकौड़ी, मठरी, उपमा, खिचड़ी, कढ़ी-चावल, दही, चटनी और पापड़ जैसे व्यंजन इस प्रसाद में शामिल होते हैं. 

भोग का आध्यात्मिक महत्व

आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व से अन्नकूट और 56 भोग की परंपरा बहुत गहरी है. यह सिर्फ खाने-पीने की चीजें नहीं है, जो अर्पित की जाती है, बल्कि इससे घर और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ती होती है.

यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मन या वाणी तक सीमित नहीं होती, जब भक्त पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से भोग अर्पित करता है, तभी उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है.

भोग अर्पण की यह क्रिया न केवल देवी-देवताओं को प्रसन्न करती है, बल्कि साधक के जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 22 Oct 2025 12:16 PM (IST)
Lord Krishna Govardhan Puja Govardhan Puja 2025

Frequently Asked Questions

56 भोग में क्या-क्या शामिल होता है?

56 भोग में विभिन्न प्रकार के अन्न, दालें, सब्ज़ियाँ, फल, मिठाइयाँ और नमकीन व्यंजन शामिल होते हैं, जो स्वाद और परंपरा का संगम दर्शाते हैं।

