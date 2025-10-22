Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Govardhan Puja 2025: हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है, इस बार यह शुभ तिथि 22 अक्टूबर, दिन बुधवार को है. गोवर्धन पूजन हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है लेकिन इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन बुधवार को मनाया जा रहा है.

गोवर्धन पूजन को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा को स्मरण किया जाता है. गोवर्धन पूजा का पर्व सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इस दिन गोवर्धन पूजा करके लोग सीधे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. इस साल गोवर्धन पूजा के दिन इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जान लीजिए वो कौन-कौन सी है राशि.

मेष राशि

गोवर्धन पूजा के दिन मेष राशि वालों पर भगवान श्रीकृष्ण जमकर कृपा बरसाएंगे. इस राशि के जातकों को अपार धन लाभ होगा. इसके अलावा भाग्य का भी साथ मिलेगा. रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. श्रीकृष्ण की कृपा से लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत होगी.

वृषभ राशि

इस राशि के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद खास रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा. हर कार्य में सफलता मिलेगी. बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि से संबंधित जातकों के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद खास मानी जा रही है. सामाजिक कार्यों में मान-सम्मान मिलेगा. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी. परिवार में खुशियां आएंगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है. इस राशि से जुड़े जातकों को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी. जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. नए कार्य से बड़ा धन लाभ हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.