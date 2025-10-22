हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें वो कौन सी वो राशियां?

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें वो कौन सी वो राशियां?

Govardhan Puja 2025: हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है, इस साल गोवर्धन पूजा के दिन इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जान लीजिए वो कौन-कौन सी है राशि.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Oct 2025 10:18 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Govardhan Puja 2025:  हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है, इस बार यह शुभ तिथि 22 अक्टूबर, दिन बुधवार को है. गोवर्धन पूजन हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है लेकिन इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजन बुधवार को मनाया जा रहा है.

गोवर्धन पूजन को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा को स्मरण किया जाता है. गोवर्धन पूजा का पर्व सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इस दिन गोवर्धन पूजा करके लोग सीधे प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. इस साल गोवर्धन पूजा के दिन इन 4 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जान लीजिए वो कौन-कौन सी है राशि.

मेष राशि
गोवर्धन पूजा के दिन  मेष राशि वालों पर भगवान श्रीकृष्ण जमकर कृपा बरसाएंगे. इस राशि के जातकों को अपार धन लाभ होगा. इसके अलावा भाग्य का भी साथ मिलेगा. रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे. श्रीकृष्ण की कृपा से लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. आर्थिक स्थिति पहले से और ज्यादा मजबूत होगी.

वृषभ राशि
इस राशि के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद खास रहेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा. हर कार्य में सफलता मिलेगी. बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ होगा.

सिंह राशि
सिंह राशि से संबंधित जातकों के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद खास मानी जा रही है. सामाजिक कार्यों में मान-सम्मान मिलेगा. किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी. परिवार में खुशियां आएंगी. 

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए गोवर्धन पूजा का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है. इस राशि से जुड़े जातकों को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी. जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. नए कार्य से बड़ा धन लाभ हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 22 Oct 2025 10:18 AM (IST)
Lord Krishna Govardhan Puja Govardhan Puja 2025
