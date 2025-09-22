Kuber Dev: हिंदू धर्म में सभी देवी-देवताओं के वाहन के बारे में बताया गया है, जो उनके स्वरूप, गुण और कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है. क्या आप जानते हैं धन के देवता कुबेर जी का वाहन सभी देवी-देवताओं से काफी अलग है, क्योंकि उनका वाहन कोई पशु या पक्षी नहीं, ब्लकि एक नर है.

पुराणों के अनुसार कुबेर जी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का देवता कहा जाता है. उन्हें यक्षों के राजा और धनाध्यक्ष की उपाधि भी मिली हुई है. पद्म पुराण और लिंग पुराण के अनुसार कुबेर जी का वाहन इंसान है. आइए जानते हैं इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है?

धन के स्वामी कुबेर

हम सभी को पता है कि धन का स्वामी मनुष्य ही है. देवता, असुर या अन्य प्राणी चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, परंतु धन और वैभव का वास्तविक उपयोग इंसान ही करता है. इसलिए कुबेर का वाहन इंसान होना इस बात का प्रतीक है कि, धन का अधिपत्य और नियंत्रण मानव समाज में ही संभव है.

कुबेर के वाहन का दूसरा संदर्भ कर्म और जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है.यह इस बात की ओर संकेत करता है कि, पैसा तभी सार्थक है, जब हम उसका सही जगह इस्तेमाल करें.

पौराणिक कथा

एक कथा के मुताबिक, जब यक्षों के राजा कुबेर को शिवजी के द्वारा धन और खजानों का अधिपति बनाया, तब सभी देवी-देवताओं को अपने अपने वाहन मिले. इंद्र को वाहन में ऐरावत, विष्णु को गरुड़ और कार्तिकेय को वाहन के रूप में मोर मिला.

लेकिन जब कुबेर जी के लिए वाहन चुनने का समय आया तो, सभी देवताओं के बीच गहन विचार हुआ कि, धन का संबंध किससे सबसे ज्यादा होता है? किसी ने कहा, घोड़ा या हाथी सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसका संबंध ऐश्वर्य से है.

तब ब्रह्माजी ने कहा कि, धन का वास्ताविक स्वामी और उसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही है. इसलिए कुबेर जी का वाहन मनुष्य है. हालांकि ये कथाएं लोक प्रचालित है.

शास्त्रों में धन संचय का सही उपयोग

शास्त्र के अनुसार धन का संचय और इस्तेमाल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रास्ते पर ही करना चाहिए. यदि मनुष्य पैसों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करेगा, तो वह धन ही उसके विनाश का कारण बनेगा.

इस तरह कुबेर जी का वाहन एक इंसान का होना धार्मिक कथा के साथ, साथ गहरी दार्शनिक शिक्षा से भी जुड़ा है. धन का स्वामी मनुष्य है और उसका उपयोगकर्ता भी इंसान ही है. हालांकि कई लोक कथाओं में नेवला और पुष्पक विमान को भी कुबेर की सवारी से जोड़ा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.