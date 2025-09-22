हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकुबेर देव का वाहन कोई पशु नहीं, इंसान क्यों? जानें रहस्य!

कुबेर देव का वाहन कोई पशु नहीं, इंसान क्यों? जानें रहस्य!

God of Wealth: हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवताओं के अलग-अलग वाहन हैं, जो उनके गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन कुबेर जी का वाहन कोई पशु या पक्षी नहीं है. आइए जानते हैं उनके पास कौन सा वाहन है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Sep 2025 08:07 PM (IST)
Kuber Dev: हिंदू धर्म में सभी देवी-देवताओं के वाहन के बारे में बताया गया है, जो उनके स्वरूप, गुण और कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है. क्या आप जानते हैं धन के देवता कुबेर जी का वाहन सभी देवी-देवताओं से काफी अलग है, क्योंकि उनका वाहन कोई पशु या पक्षी नहीं, ब्लकि एक नर है. 

पुराणों के अनुसार कुबेर जी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का देवता कहा जाता है. उन्हें यक्षों के राजा और धनाध्यक्ष की उपाधि भी मिली हुई है. पद्म पुराण और लिंग पुराण के अनुसार कुबेर जी का वाहन इंसान है. आइए जानते हैं इसके पीछे का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है?

धन के स्वामी कुबेर

हम सभी को पता है कि धन का स्वामी मनुष्य ही है. देवता, असुर या अन्य प्राणी चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, परंतु धन और वैभव का वास्तविक उपयोग इंसान ही करता है. इसलिए कुबेर का वाहन इंसान होना इस बात का प्रतीक है कि, धन का अधिपत्य और नियंत्रण मानव समाज में ही संभव है. 

कुबेर के वाहन का दूसरा संदर्भ कर्म और जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है.यह इस बात की ओर संकेत करता है कि, पैसा तभी सार्थक है, जब हम उसका सही जगह इस्तेमाल करें. 

पौराणिक कथा 

एक कथा के मुताबिक, जब यक्षों के राजा कुबेर को शिवजी के द्वारा धन और खजानों का अधिपति बनाया, तब सभी देवी-देवताओं को अपने अपने वाहन मिले. इंद्र को वाहन में ऐरावत, विष्णु को गरुड़ और कार्तिकेय को वाहन के रूप में मोर मिला. 

लेकिन  जब कुबेर जी के लिए वाहन चुनने का समय आया तो, सभी देवताओं के बीच गहन विचार हुआ कि, धन का संबंध किससे सबसे ज्यादा होता है? किसी ने कहा, घोड़ा या हाथी सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसका संबंध ऐश्वर्य से है. 

तब ब्रह्माजी ने कहा कि, धन का वास्ताविक स्वामी और उसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही है. इसलिए कुबेर जी का वाहन मनुष्य है. हालांकि ये कथाएं लोक प्रचालित है.  

शास्त्रों में धन संचय का सही उपयोग

शास्त्र के अनुसार धन का संचय और इस्तेमाल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रास्ते पर ही करना चाहिए. यदि मनुष्य पैसों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करेगा, तो वह धन ही उसके विनाश का कारण बनेगा. 

इस तरह कुबेर जी का वाहन एक इंसान का होना धार्मिक कथा के साथ, साथ गहरी दार्शनिक शिक्षा से भी जुड़ा है. धन का स्वामी मनुष्य है और उसका उपयोगकर्ता भी इंसान ही है. हालांकि कई लोक कथाओं में नेवला और पुष्पक विमान को भी कुबेर की सवारी से जोड़ा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 22 Sep 2025 04:05 PM (IST)
God Hinduism Kuber Wealth
