हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemstone For Love 2026: जानिए कौन-सा रत्न बनाएगा आपके रिश्ते को रोमांटिक 

Gemstone For Love 2026: जानिए कौन-सा रत्न बनाएगा आपके रिश्ते को रोमांटिक 

Gemstone For Love 2026: 2026 में आपके प्रेम संबंधों में निखार लाने के लिए कौन-सा रत्न होगा फायदेमंद? आइए जानते हैं, कौन-सा रत्न आपके रिश्तों को रोमांटिक ऊर्जा और प्रेम से भर देगा.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 15 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemstone For Love 2026: प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें सच्चाई, समझ और अपनापन हो. कभी-कभी ज़िंदगी की उलझनों, गलतफहमियों या तनाव के कारण रिश्तों में दूरी आने लगती है.

ऐसे में रत्न सिर्फ सुंदर नहीं लगते, बल्कि आपके रिश्ते में नई ऊर्जा, प्यार और संतुलन भी लाते हैं. आइए जानें कौन-सा रत्न आपके रोमांटिक रिश्ते को और गहराई दे सकता है —

गुलाबी क्वार्ट्ज  

प्यार और कोमलता का रत्न: गुलाबी क्वार्ट्ज प्यार का असली प्रतीक है. यह रत्न दिल को नरम बनाता है. गुस्सा और अहंकार को दूर करता है.  

रिश्ते में ममता, क्षमा और अपनापन लाता है. अगर आप रिश्ते में ठंडापन महसूस कर रहे हैं, तो रोज़ क्वार्ट्ज पहनना आपके रिश्ते को फिर से मधुर बना सकता है. इसे ब्रेसलेट या लॉकेट में पहनने से लाभ मिलता है. यह आपको और आपके पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा.

मूनस्टोन  

रोमांस में शांति और संतुलन लाने वाला रत्न: मूनस्टोन को "लव मून" भी कहा जाता है. इसमें चाँद जैसी शीतल ऊर्जा होती है. यह रिश्ते में चल रही टेंशन, झगड़ों और गलतफहमियों को कम करता है.

अगर आपके रिश्ते में उतार-चढ़ाव ज्यादा हैं, तो मूनस्टोन पहनने से मन शांत होता है और रिश्ते में भावनात्मक तालमेल लौट आता है. मूनस्टोन रिंग पहनने से रोमांटिक एनर्जी बढ़ती है और रिश्ते में मिठास आती है.

लैपिस लाजुली

सच्चे संवाद और भरोसे का रत्न: हर रिश्ते की नींव सच्ची बातचीत होती है. लैपिस लाजुली ऐसा रत्न है जो पार्टनर्स के बीच बातचीत को आसान और ईमानदार बनाता है.

यह झिझक और गलतफहमियों को मिटाता है, ताकि आप एक-दूसरे के दिल की बात खुलकर कह सकें.  

जब भी रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप लगे तो लैपिस लाजुली पहनना मददगार रहेगा. यह रत्न सच्चाई और विश्वास को मजबूत करता है.

नीलम

वफ़ादारी और स्थिरता का रत्न: नीलम यानी ब्लू सैफायर रिश्ते में निष्ठा और भरोसे का प्रतीक है. यह मन को शांत रखता है और रिश्ते को गलतफहमी से बचाता है.

अगर आपका प्यार आपसे दूर रहता है तो यह रत्न भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है. यह नकारात्मकता को हटाकर रिश्ते में स्थिरता और आत्मविश्वास लाता है.

नीलम पहनने से रिश्ते में मजबूती स्थायित्व आता है और पार्टनर्स के बीच समझ और भरोसा गहराता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 15 Nov 2025 11:33 AM (IST)
