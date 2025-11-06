Gemstones: ग्रह-नक्षत्र के हिसाब से जानिए कौन-सा रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

नीलम और हीरा पहनने से पहले सोचें : नीलम (ब्लू सफायर) और हीरा दोनों ही बहुत प्रभावशाली रत्न हैं. अगर ये आपकी कुंडली के अनुकूल नहीं हों तो भारी नुकसान दे सकते हैं. इसलिए इन्हें धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेना बेहद जरूरी है.