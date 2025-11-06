हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemstones: ग्रह-नक्षत्र के हिसाब से जानिए कौन-सा रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

Gemstones: ग्रह-नक्षत्र के हिसाब से जानिए कौन-सा रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं?

Gemstones: हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अलग होती है. इसलिए हर रत्न सबके लिए शुभ नहीं होता. ज्योतिष के अनुसार, कुंडली देखकर ही रत्न पहनना चाहिए. आइए जानते हैं कुछ खास सावधानियां-

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 06 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Gemstones: हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अलग होती है. इसलिए हर रत्न सबके लिए शुभ नहीं होता. ज्योतिष के अनुसार, कुंडली देखकर ही रत्न पहनना चाहिए. आइए जानते हैं कुछ खास सावधानियां-

ग्रह अनुसार रत्न पहनें या बचें

1/7
नीलम और हीरा पहनने से पहले सोचें : नीलम (ब्लू सफायर) और हीरा दोनों ही बहुत प्रभावशाली रत्न हैं. अगर ये आपकी कुंडली के अनुकूल नहीं हों तो भारी नुकसान दे सकते हैं. इसलिए इन्हें धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेना बेहद जरूरी है.
नीलम और हीरा पहनने से पहले सोचें : नीलम (ब्लू सफायर) और हीरा दोनों ही बहुत प्रभावशाली रत्न हैं. अगर ये आपकी कुंडली के अनुकूल नहीं हों तो भारी नुकसान दे सकते हैं. इसलिए इन्हें धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष की सलाह लेना बेहद जरूरी है.
2/7
चंद्रमा कमजोर हो तो मोती से बचें : अगर आपकी कुंडली में चंद्र 12वें या 10वें भाव में है, तो मोती न पहनें। ऐसा करने से मन की अशांति बढ़ सकती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
चंद्रमा कमजोर हो तो मोती से बचें : अगर आपकी कुंडली में चंद्र 12वें या 10वें भाव में है, तो मोती न पहनें। ऐसा करने से मन की अशांति बढ़ सकती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.
3/7
अगर राहु 5वें, 8वें या 9वें भाव में है, तो गोमेद आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है. इससे मानसिक तनाव, भ्रम और अस्थिरता बढ़ सकती है.
अगर राहु 5वें, 8वें या 9वें भाव में है, तो गोमेद आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है. इससे मानसिक तनाव, भ्रम और अस्थिरता बढ़ सकती है.
4/7
केतु जब तीसरे या छठे स्थान पर होता है, तब लहसुनिया (कैट्स आई) पहनने से उल्टे प्रभाव पड़ सकते हैं. इससे अचानक विवाद या मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है.
केतु जब तीसरे या छठे स्थान पर होता है, तब लहसुनिया (कैट्स आई) पहनने से उल्टे प्रभाव पड़ सकते हैं. इससे अचानक विवाद या मानसिक असंतुलन बढ़ सकता है.
5/7
अगर बुध तीसरे या 12वें भाव में है, तो पन्ना पहनना नुकसानदायक साबित हो सकता है. इससे आर्थिक मामलों में भ्रम या हानि की संभावना रहती है.
अगर बुध तीसरे या 12वें भाव में है, तो पन्ना पहनना नुकसानदायक साबित हो सकता है. इससे आर्थिक मामलों में भ्रम या हानि की संभावना रहती है.
6/7
यदि शनि लग्न, पंचम या 11वें भाव में है, तो नीलम से दूर रहें. शनि की यह स्थिति रत्न के विपरीत असर को बढ़ा सकती है और जीवन में रुकावटें ला सकती है.
यदि शनि लग्न, पंचम या 11वें भाव में है, तो नीलम से दूर रहें. शनि की यह स्थिति रत्न के विपरीत असर को बढ़ा सकती है और जीवन में रुकावटें ला सकती है.
7/7
अगर शुक्र तीसरे, पांचवें या आठवें स्थान पर है तो हीरा नहीं पहनें. और यदि आप धनु लग्न के जातक हैं और गुरु लग्न में है, तो पुखराज या सोना केवल गले में पहनें, हाथों में नहीं. वरना इन ग्रहों के सकारात्मक फल कमजोर पड़ सकते हैं.
अगर शुक्र तीसरे, पांचवें या आठवें स्थान पर है तो हीरा नहीं पहनें. और यदि आप धनु लग्न के जातक हैं और गुरु लग्न में है, तो पुखराज या सोना केवल गले में पहनें, हाथों में नहीं. वरना इन ग्रहों के सकारात्मक फल कमजोर पड़ सकते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
Gemstone Gemology Ratna Astrology

Embed widget