(Source:  Matrize IANS)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTopaz Gemstone: जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य लाएगा यह रत्न? जानें धारण करने का सही समय और तरीका!

Topaz Gemstone: जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य लाएगा यह रत्न? जानें धारण करने का सही समय और तरीका!

Pukhraj Gemstone: पुखराज रत्न गुरु ग्रह का प्रतीक है, जो ज्ञान, सौभाग्य और आत्मविश्वास बढ़ाता है. इसे गुरुवार सुबह सोने की अंगूठी में धारण करना शुभ माना जाता है, पर ज्योतिषी की सलाह ज़रूरी है..

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 11 Nov 2025 06:53 PM (IST)
पुखराज का महत्व: पुखराज रत्न गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति का प्रतिनिधि माना जाता है. इसे धारण करने से जीवन में ज्ञान, समृद्धि, आत्मविश्वास और सौभाग्य की वृद्धि होती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और उसकी सोच को संतुलित बनाता है. पुखराज पहनने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है, बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा, करियर, विवाह तथा आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होती है. इसके अलावा यह रत्न मानसिक शांति और अध्यात्मिकता को भी बढ़ाता है.

कब और किसे धारण करना चाहिए?

ज्योतिषीय दृष्टि से, कुंडली में गुरु की स्थिति देखकर ही पुखराज धारण करने का निर्णय लेना चाहिए. यदि गुरु पंचम, षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में हो, तो किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अनिवार्य है. धनु और मीन लग्न के जातकों के लिए यह रत्न अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन राशियों के स्वामी स्वयं गुरु हैं. इसके अतिरिक्त, जब गुरु वृषभ, सिंह, तुला, कुंभ या मकर राशि में गोचर करता है, तब पुखराज धारण करने से अधिक लाभ होता है.

पुखराज पहनने का सबसे शुभ दिन गुरुवार माना गया है, विशेषकर जब उस दिन पुष्य नक्षत्र हो. इसे सूर्योदय के समय या सुबह 9 बजे से पहले धारण करना चाहिए. रत्न धारण करते समय “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करना शुभ फल देता है. पुखराज को हमेशा सोने की अंगूठी या लॉकेट में जड़वाकर पहनना चाहिए. इसे दाहिने हाथ की तर्जनी (Index Finger) में धारण करना उत्तम रहता है. रत्न का वजन कम से कम 7 रत्ती होना चाहिए, जबकि 4 रत्ती से हल्का पुखराज पहनना अशुभ माना गया है. साथ ही, रत्न शुद्ध, पारदर्शी और दोषरहित होना चाहिए ताकि यह अपने संपूर्ण फल दे सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 11 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Frequently Asked Questions

पुखराज का वजन कितना होना चाहिए?

रत्न का वजन कम से कम 7 रत्ती होना चाहिए। 4 रत्ती से हल्का पुखराज पहनना अशुभ माना गया है।

