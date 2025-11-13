हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगरुड़ पुराण में टूटी हड्डियों का अचूक इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और दर्द मिटाने की दिव्य विधि!

गरुड़ पुराण में टूटी हड्डियों का अचूक इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और दर्द मिटाने की दिव्य विधि!

Garuda Purana: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु और पुनर्जन्म के अलावा चिकित्सा और औषधि से जुड़ा ज्ञान भी दर्ज है. साथ ही इसमें टूटी हड्डियों के इलाज का भी उपाय बताया गया है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Nov 2025 06:03 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Treatment broken bones in Garuda Purana: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण ग्रंथ का विशेष महत्व है. ज्यादातर लोग इसे मृत्यु और पुनर्जन्म से जोड़कर देखते हैं, जबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गरुड़ पुराण ग्रंथ में चिकित्सा और औषधियों से संबंधित अनमोल ज्ञान भी दर्ज है.

आज से कई हजारों साल पहले जब आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इतनी उन्नत नहीं थी, तब गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रीय ग्रंथ ही उपचार के लिए सहायक भूमिका अदा करते थे. 

गरुड़ पुराण में टूटी हड्डियों का उपाचार

गरुड़ पुराण ग्रंथ में टूटी हड्डियों का घरेलू उपचार बताया गया है. रसोन (लहसुन), मधु, नासा (अडूसा) तथा घृतका कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है. 

इसके अलावा त्रिफला, त्रिकटु (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च) को समान भाग में पीसकर उनके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया टूटे हुए हड्डी के संधि-स्थान को भी जोड़ देता है. यह औषधीय मिश्रण सूजन और दर्द को कम करता है और हड्डी के जुड़ने की प्रक्रिया को तेज करता है. 

गरुड़ पुराण में टूटी हड्डियों का अचूक इलाज! जानिए प्राचीन नुस्खे और दर्द मिटाने की दिव्य विधि!

प्राचीन बंधन विधि भी हड्डी उपाचार में कारगार उपाय

टूटी हड्डी को सही स्थिति में रखकर उसे कपड़ा, बांस की पतली पट्टी या पेड़ की छाल से कासकर बांधने से समय के साथ टूटी हड्डी जुड़ जाती है. ये ठीक उसी तरह काम करता है, जैसे आधुनिक चिकित्सा दौर में स्प्लिंट या कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि इन घरेलू उपायों को लागू करने से पहले डॉक्टरों से परामर्शा जरूर लें. ये आयुर्वेदिक उपाय टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए आंतरिक क्षमता प्रदान करते हैं. इसके अलावा टूटी हड्डी जब तक जुड़ न जाए तब तक किसी भी तरह का भार या यात्रा करने से बचना चाहिए.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 13 Nov 2025 06:03 PM (IST)
Hinduism Garuda Purana Bones

Frequently Asked Questions

टूटी हड्डी के ठीक होने तक किन बातों से बचना चाहिए?

टूटी हड्डी के जुड़ने तक किसी भी तरह का भार उठाने या यात्रा करने से बचना चाहिए।

