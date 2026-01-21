हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFebruary Vrat Tyohar 2026: महाशिवरात्रि से होलाष्टक तक, फरवरी में मनाए जाएंगे ये व्रत त्योहार

February Vrat Tyohar 2026: फरवरी माह में महाशिवरात्रि, शनि प्रदोष व्रत, आमलकी एकादशी आदि व्रत त्योहार किए जाएंगे, इस माह में सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. देखें फरवरी के फेस्टिवल की पूरी लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Jan 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

February Vrat Tyohar 2026: जनवरी के अलावा फरवरी का महीना भी व्रत-त्योहार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फरवरी में महाशिवरात्रि, माघ पूर्णिमा, आमलकी एकादशी आदि व्रत त्योहार मनाए जाएंगे. फरवरी में ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. साथ ही इस महीने में होलाष्टक भी लगेंगे. हालांकि फरवरी माह मांगलिक कार्य के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है.

फरवरी व्रत-त्योहार 2026

  • 1 फरवरी 2026- गुरु रविदास जयंती, ललिता जयंती और माघ पूर्णिमा स्नान
  • 2 फरवरी 2026- फाल्गुन माह का आरंभ
  • 5 फरवरी 2026- द्विजप्रिय संकष्टी
  • 7 फरवरी 2026- यशोदा जयंती
  • 8 फरवरी 2026- भानु सप्तमी और शबरी जयंती
  • 9 फरवरी 2026- जानकी जयंती, कालाष्टमी (मासिक) और जन्माष्टमी (मासिक)
  • 13 फरवरी 2026- विजया एकादशी, कुंभ संक्रांति
  • 14 फरवरी 2026- शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत और वैलेंटाइन डे
  • 15 फरवरी 2026- महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि
  • 17 फरवरी 2026- सूर्य ग्रहण, दर्श अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या और द्वापर युग दिवस
  • 18 फरवरी 2026- चंद्र दर्शन और फुलैरा दूज
  • 19 फरवरी 2026- रामकृष्ण जयंती
  • 21 फरवरी 2026- ढुण्ढिराज चतुर्थी
  • 22 फरवरी 2026- संकन्द षष्ठी
  • 23 फरवरी 2026- मासिक कार्तिगाई
  • 24 फरवरी 2026- होलाष्टक शुरू
  • 27 फरवरी 2026- आमलकी एकादशी
  • 28 फरवरी 2026- नृसिंह द्वादशी

माघ का पवित्र स्नान

1 फरवरी को माघ मेले का सबसे खास स्नान किया जाएगा. माघ में देवी-देवता धरती पर आते हैं और पूर्णिमा के दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है, मान्यता है कि जो माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अमृत की प्राप्ति होती है.

महादेव की प्रिय महाशिवरात्रि

महादेव की प्रिय रात्रि यानी महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन चार प्रहर में पूजा करने वालों पर महादेव की कृपा बरसती है.

महाशिवरात्रि 2026 पूजा शुभ मुहूर्त

रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय - 06:39 पी एम से 09:45 पी एम

रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय - 09:45 पी एम से 12:52 ए एम, फरवरी 16

रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय - 12:52 ए एम से 03:59 ए एम, फरवरी 16

रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय - 03:59 ए एम से 07:06 ए एम, फरवरी 16

निशिता काल पूजा समय - 12:28 ए एम  से 01:17 ए एम  (16 फरवरी

होलाष्टक से बंद होंगे शुभ कार्य

होली से पहले के आठ दिनों (फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक) की अवधि को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह काल भगवान प्रहलाद को दी गई यातनाओं और कामदेव के भस्म होने से जुड़ा है. इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है.

काला जादू और बुरी नजर से बचने का रामबाण उपाय ज्योतिष से जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Jan 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
February Vrat Tyohar 2026 Mahashivratri 2026 Aamlaki Ekadashi 2026 Holashtak 2026
और पढ़ें
