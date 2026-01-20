हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकाला जादू और बुरी नजर से बचने का रामबाण उपाय ज्योतिष से जानें

काला जादू और बुरी नजर से बचने का रामबाण उपाय ज्योतिष से जानें

Astro Remedies: ज्योतिष किसी को भी सामान्य से असाधारण बना सकता है, बस शर्त है कि आप सही उपाय और सही सोच अपनाएं. आप भी करोड़पति बन सकते हैं इसके लिए कुछ खास उपाय करना न भूलें.

By : आचार्य लवभूषण | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 20 Jan 2026 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

Jyotish Upay: देश के मशहूर ज्योतिषाचार्य आचार्य लव भूषण जी बताया है कि कैसे उन्होंने ज्योतिषीय उपायों से न सिर्फ अपनी किस्मत पूरी तरह बदली, बल्कि आज हजारों लोगों को सफलता की दिशा दिखा रहे हैं. 

करोड़पति बनने का पहला मंत्र 

आचार्य लवभूषण जी के मुताबिक सोच को बदलें, आपकी किस्मत बदल जाएगी. छोटी सोच वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता. जिन्हें छोटी-छोटी परेशानियाँ डराती हैं, वे बड़ी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते हैं. अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलें. कठिनाइयाँ सफलता का हिस्सा हैं, और रुकावटें मंज़िल तक पहुँचने की कसौटी.

चंद्रमा और आत्मविश्वास का रहस्य

अगर आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हर बार Self-Doubt घेर लेता है तो आचार्य जी बताते हैं कि इसका कारण आपकी कुंडली में कमज़ोर चंद्रमा है. विशेषकर जिनका गुरु (Jupiter) मकर राशि या दशम भाव में स्थित होता है, वे निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते हैं

  • बरगद के पेड़ को मीठा जल चढ़ाएँ.
  • आटे में नारियल बर्फी, तिल और खसखस मिलाकर चींटियों को खिलाएँ.
  • इससे चंद्रमा और गुरु दोनों मज़बूत होंगे, और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वर्क-लाइफ बैलेंस ज़रूरी, पर परफेक्शन असंभव

आचार्य जी के मुताबिक “हर इंसान को दो ज़िंदगियाँ मिलती हैं - एक घर की और एक करियर की. लेकिन दोनों को एक साथ परफेक्ट बनाना असंभव है.” अगर मंगल मज़बूत है, तो करियर चमकेगा लेकिन घर में क्लेश बढ़ेगा. अगर गुरु मज़बूत है, तो घर में सुख रहेगा लेकिन करियर धीमा होगा.

  • मंगलवार को निर्जन स्थान में 10 लौंग दबाएँ - मंगल मज़बूत होगा.
  • 4 किलो चने की दाल बहते पानी में प्रवाहित करें, गुरु शांत होगा और घर में शांति आएगी.

करोड़पति बनने का असली रहस्य — 11वें भाव का “Wish Board”

आप उतना ही पाते हैं, जितना माँगते हैं.  लोग ईश्वर से एक लाख रुपये माँगते हैं और उतना ही पाते हैं. कभी 100 करोड़ माँगकर देखिए! आपकी कुंडली का 11वां भाव यानी Wish Fulfilment House, जितना मज़बूत होगा, उतनी ही बड़ी आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी.

अपने घर में एक Vision Board बनाइए और उस पर अपनी बड़ी इच्छाएँ लिखिए. सिर्फ़ तस्वीरें नहीं, भावना और विश्वास भी जोड़िए.

उदाहरण के लिए — अगर आप Mercedes चाहते हैं, तो उसका मॉडल, रंग और फोटो बोर्ड पर लगाइए. ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप पूरे दिल से मांगते हैं.

आलस्य और टालमटोल से छुटकारा

  • जिनकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति (Moon-Mars Conjunction) होती है, वे अक्सर लापरवाह और आलसी हो जाते हैं.
  • चावल की मीठी खिल्लियां चीटियों को खिलाना शुरू कर दें.
  • मंगलवार को 1.25 किलो चावल की मीठी खिल्ली का प्रसाद लोगों में बांटें. इससे आलस्य खत्म होगा और कार्य को टालने की आदत खत्म होगी, काम के प्रति फोकस बढ़ेगा और आपके कार्य तेजी से बनने लग जाएंगे.

नज़र और ब्लैक मैजिक से सुरक्षा

नज़र और तंत्र का असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके घर और व्यवसाय की ऊर्जा पर भी पड़ता है. जिसका समय रहते उपाय ना किया जाए तो इंसान का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है.

  • सरसों के तेल का दीपक जलाकर सात बार घरवालों के ऊपर से घुमाएँ और बाहर जला दें.
  • कपूर, मिर्च, नमक, लौंग, प्याज़ का छिलका और फिटकरी मिलाकर मुख्य द्वार पर घुमाएँ और बाहर फेंक दें.
  • यह नज़र दोष को तुरंत समाप्त करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है.

पैसे को आकर्षित करने का सुपर उपाय- आचार्य जी के बताए गए उपाय के अनुसार यदि आप धन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो प्रतिदिन गाय और बैल को पानी पिलाएँ और बेसन का चूरमा बनाकर चींटियों को खिलाएँ. यह उपाय आपकी कुंडली के गुरु ग्रह को वृषभ राशि से जोड़ता है, जिससे आपको जीवन में धन कमाने के नए अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं.

ज्योतिष नहीं, जीवन का विज्ञान

आचार्य लव भूषण जी की मानें तो सफलता सिर्फ मेहनत या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सही ग्रह-नक्षत्रों को साधने से मिलती है. Vision Board बनाना, धन योगों को सक्रिय करना या नज़र दोष उतारना — ये सब केवल धार्मिक क्रियाएँ नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान के सूत्र हैं जो जीवन को ऊँचाई पर ले जाते हैं. तो अगर आप भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं — बस अपने ग्रहों को समझिए, दिशा सही कीजिए और देखिए कैसे किस्मत खुद आपके दरवाज़े पर दस्तक देती है.

नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.

About the author आचार्य लवभूषण

आचार्य लवभूषण (Acharya Lavbhushan) एक विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ और व्यावसायिक सलाहकार (Business Coach) हैं. इन्हें वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र में उनके गहन ज्ञान और सटीक समाधानों के लिए जाना जाता है. 'वास्तु विश्वकर्मा अवार्ड' से सम्मानित आचार्य लवभूषण ने अब तक 10,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्लाइंट्स, मशहूर हस्तियों और कॉर्पोरेट दिग्गजों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया है.

वे 'How to Become Rich with Astrology' के प्रसिद्ध लेखक और एक प्रभावशाली TEDx वक्ता भी हैं. ज्योतिष को व्यक्तिगत विकास और व्यावसायिक सफलता का आधुनिक टूल बनाने के उनके मिशन ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय नाम बनाया है. आचार्य लवभूषण का दृष्टिकोण आध्यात्मिक गहराई और व्यावहारिक समस्या-समाधान का एक अनूठा संगम है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Black Magic Jyotish Upay Evil Eye Kala Jadu Money Upay
