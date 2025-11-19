हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआस्था के बदलते दौर 80s में साई, फिर शनिदेव अब खाटू श्याम की लहर, जानिए बदलते ट्रेंड की वजह!

आस्था के बदलते दौर 80s में साई, फिर शनिदेव अब खाटू श्याम की लहर, जानिए बदलते ट्रेंड की वजह!

देशभर में समय-समय पर आस्था का रंग बदलता रहता है. पहले साई बाबा, फिर शनि देव और अब बीते कई वर्षों से खाटू श्याम बाबा की लहर बनी हुई है. भोपाल जैसे शहरों में आस्था के बदलते दौर को आसानी से समझ सकते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Rise of Khatu Shyam Devotion: शहरों में आस्था का पैटर्न कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, जिस तरह से फैशन और लाइफस्टाइल के ट्रेंड समय-समय पर बदलते रहते हैं, ठीक उसी तरह भक्ति के केंद्र भी समय-समय पर शिफ्ट होते रहे हैं.

कभी साई बाबा के मंदिरों की बढ़ती संख्या दिखाई दी, कभी शनि देव की भक्ति का ऐसा दौर चला कि हर इलाके में एक नया शनि मंदिर खड़ा हो गया. अब पिछले कई सालों से खाटू श्याम बाबा की लहर बनी हुई है.

भोपाल जैसे शहर इसका ताजा उदाहरण हैं, जहां एक छोटे मंदिर से शुरू हुई भक्ति की लहर आज कई बड़े केंद्रों में बदल चुकी है. आस्था का यह बदलाव केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में उभरते धार्मिक ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं.

युवा भारत के देवता खाटू श्याम

मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार खाटू श्याम मंदिर युवा भारत का नया देवता बनकर उभरा है और सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, रील्स) ने उनकी लोकप्रियता को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि, अकेले 4 खाटू श्याम मंदिर बरेली उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं.

बीते कई वर्षों में खाटू श्याम की लोकप्रियता में काफी तेज उछाल देखने को मिला है. एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान स्थित खाटू श्याम धाम में वर्ष 2023-24 के बीच साल भर में भक्तों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई. 2024 में यह आंकड़े बढ़कर 2.36 करोड़ तक पहुंच गया.

भोपाल जैसे शहरों में बदला आस्था का ट्रेंड

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपल के बरखेड़ी में शनिदेव की पहली प्रतिमा आज से 100 पहले स्थापित की गई थी. फिर दो दशक के बाद शनि मंदिर बनाने का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू हुआ कि, इनकी संख्या 50 तक जा पहुंची है.

इसी तरह शहरा का पहला साई मंदिर 1100 क्वार्टर में 1985-87 के बीच बना था. समय बीतने के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में साई मंदिर की संख्या 40 तक जा पहुंची. अब बीते 3 वर्षों से आस्था की लहर खाटू श्याम पर शिफ्ट हो चुकी है.

भोपाल शहर में तीन साल में उनके मंदिरों की संख्या 10 हो चुकी है. और अनुमान लगाया जाता है कि, शहरभर में खाटू श्याम के भक्तों की संख्या 1 लाख के पार जा पहुंची हैं.

शहर का पहला खाटू श्याम मंदिर सर्वधर्म कोलार में

सर्वधर्म कोलार जहां प्राचीन हनुमान मंदिर में वर्ष 2002 में खाटू श्याम का छोटा सा मंदिर बनाया गया था. तीन वर्ष पहले तक शहर का ये इकलौता खाटू श्याम मंदिर था, अब यह शहर का सबसे बड़ा खाटू श्याम मंदिर बन चुका है.

आस्था कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, वह समाज, समय और सांस्कृतियों के प्रभाव से हमेशा बदलती रहती है. साई बाबा से लेकर शनिदेव और अब खाटू श्याम की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है. भोपास जैसे शहर केवल उदाहरण मात्र हीं हैं, असल वजह ये है कि, देशभर में आस्था का नक्शा बदल रहा है.

यह बदलाव किसी एक देवता के बढ़ने या घटने का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि, आधुनिक भारत में भक्ति का प्रवाह स्थिर नहीं, लगातार बदलता रहता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Nov 2025 02:40 PM (IST)
Sai Baba Khatu Shyam Faith Shani Dev

Frequently Asked Questions

भोपाल में खाटू श्याम की लोकप्रियता का क्या स्तर है?

भोपाल में पिछले तीन वर्षों में खाटू श्याम मंदिरों की संख्या 10 हो गई है, और भक्तों की संख्या 1 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

