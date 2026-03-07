हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Meen Rashial 7 March 2026: मीन राशि निवेश के मामलों में धैर्य रखना है जरूरी, अनैतिक कार्यों से बनायें दूरी

Aaj Ka Meen Rashial 7 March 2026: मीन राशि निवेश के मामलों में धैर्य रखना है जरूरी, अनैतिक कार्यों से बनायें दूरी

Pisces Horoscope 7 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Mar 2026 03:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Rashifal 7 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित है, इसलिए दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है. किसी भी काम में जल्दबाज़ी करने से नुकसान हो सकता है.

करियर और नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस पर आज आपको सावधानी से काम करने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी गलतियों के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है. सहकर्मियों की बातों में आकर अनावश्यक विवाद में न पड़ें. अगर आप नौकरी बदलने या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज कुछ रुकावटें आ सकती हैं. धैर्य रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापार में आज निवेश या फंडिंग से जुड़े मामलों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते. किसी भी नई डील या साझेदारी को जल्दबाज़ी में फाइनल करने से बचें. पार्टनरशिप बिजनेस में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर ही खर्च करें. भविष्य की योजनाओं को फिलहाल गोपनीय रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियों से बचने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-समझ लें. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए योग, ध्यान और सकारात्मक सोच को अपनाएं. अनियमित खान-पान से पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. साफ-सफाई और दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है. गलत संगत से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

लक्की नंबर – 3
लक्की कलर – लाल

उपाय:
आज भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और गरीबों को लाल वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और मन को शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मीन राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ होगा?
आज लाभ की संभावना कम है, इसलिए निवेश और बड़ी डील में सावधानी रखें.

2. मीन राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए अनुशासन और नियमित अभ्यास जरूरी है.

3. मीन राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
मानसिक तनाव और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Mar 2026 03:17 AM (IST)
Embed widget