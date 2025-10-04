हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOctober Festival Alert: दशहरा से दिवाली तक इन 7 गलतियों से बचें! वरना आपकी ऊर्जा हो सकती है चोरी

October Festival Alert: दशहरा से दिवाली तक इन 7 गलतियों से बचें! वरना आपकी ऊर्जा हो सकती है चोरी

अक्टूबर 2025 का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस माह कई तरह के तीज त्योहार आने वाले हैं. लेकिन इस महीने दशहरा से दिवाली तक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी ऊर्जा चोरी हो सकती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

October 2025 Festival Month: साल 2025 का अक्टूबर महीना कई मायनों में खास रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस माह में कई तरह के व्रत और त्योहार आने वाले हैं. फिलहाल 2 अक्टूबर को दशहरा बीत चुका है, अब इस कड़ी में करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, छठ, दीवाली, भाई दूज, धनतेरस और वाल्मीकि जयंती 2025 जैसे कई त्योहार आने वाले हैं.

दशहरा से लेकर दिवाली तक आपको कुछ खास तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है. दरअसल आध्यात्मिक ग्रंथों और प्राचीन परंपराओं का मानना है कि, दशहरा से दिवाली तक की अवधि न केवल दिव्य ऊर्जा से भरी होती है, बल्कि काला जादू और तंत्र-मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियां भी इस दौरान काफी प्रबल होती है. 

दशहरा से दिवाली तक बरतें सावधानी

इस अवधि के दौरान आपकी आभा और ऊर्जा काफी संवेदनशील होती है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. दशहरा से दिवाली तक आपको कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं कौन से वो सुरक्षात्मक कार्य?

सुरक्षित रहने के 7 सरल उपाय कौन से हैं?

  • दशहरा से दिवाली तक की अवधि में आपको घर के बाहर पड़े नींबू या राख को स्पर्श करने से बचें. 
  • मंदिर या सड़कों पर फेंके सिक्के को भी उठाना नहीं चाहिए. 
  • इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से प्रसाद या मिठाई स्वीकार नहीं करें. 
  • घर के बाहर रातभर अपने जूते या चप्पल न छोड़ें.
  • इस दौरान अगर आपको अपने घर के अंदर गांठदार धागे या अजीब कपड़ा दिखाई दे, तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें. 
  • रात के समय झाड़ू को बाहर नहीं छोड़ें.
  • घर में बालों के गुच्छों को जमा नहीं होने दें. अपने टूटे बालों को ऐसी जगह फेंके जहां किसी और की नजरों पर न पड़ें. 

दिवाली तक इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें. ऐसा करने से आप अपने आभामंडल (Aura) को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रख पाएंगे. इसके साथ ही आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी. 

दशहरा से दिवाली तक अच्छे और सत्कर्म कार्यों को करें. किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को खुद पर हावी नहीं होने दें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 04 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
Diwali 2025 Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह बनाम बादशाह, मासूम शर्मा की बैन, शिद्दत की एंडिंग, निशांची और मोर फीट मनन भारद्वाज
Janakpurdham Clashes: नेपाल में Durga प्रतिमा पर पथराव, घरों में आग लगाने की कोशिश
Chirag Paswan CM: चाचा Paras के बदले सुर, बोले- 'CM बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे'
Mosque on Govt Land: Sambhal मस्जिद हटाने की याचिका खारिज, HC से बड़ा झटका
Contaminated Cough Syrup: कफ सिरप से बच्चों की मौत, Tamil Nadu ने रोका Production, MP पर सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या सम्राट चौधरी, बिहार में CM फेस की पसंद में कौन आगे? सर्वे में आया सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
'A फॉर अखिलेश D फॉर डिंपल और P फॉर परिवार', ओम प्रकाश राजभर ने सपा की PDA पाठशाला पर कसा तंज
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
स्पोर्ट्स
India Tour Of Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा क्या होंगे टीम इंडिया के कप्तान ? आ गया बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Malaysia Currency: मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
मलेशिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10 हजार रुपये, जानें वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
हेल्थ
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
कप सीरप पीने से भी जा सकती है जान, इन दो राज्यों में हुईं इतने बच्चों की मौतें
नौकरी
Police Jobs 2025: बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
बिहार में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रोसेस, भरे जाएंगे हजारों पद
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget