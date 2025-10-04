October 2025 Festival Month: साल 2025 का अक्टूबर महीना कई मायनों में खास रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस माह में कई तरह के व्रत और त्योहार आने वाले हैं. फिलहाल 2 अक्टूबर को दशहरा बीत चुका है, अब इस कड़ी में करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, छठ, दीवाली, भाई दूज, धनतेरस और वाल्मीकि जयंती 2025 जैसे कई त्योहार आने वाले हैं.

दशहरा से लेकर दिवाली तक आपको कुछ खास तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है. दरअसल आध्यात्मिक ग्रंथों और प्राचीन परंपराओं का मानना है कि, दशहरा से दिवाली तक की अवधि न केवल दिव्य ऊर्जा से भरी होती है, बल्कि काला जादू और तंत्र-मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियां भी इस दौरान काफी प्रबल होती है.

दशहरा से दिवाली तक बरतें सावधानी

इस अवधि के दौरान आपकी आभा और ऊर्जा काफी संवेदनशील होती है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. दशहरा से दिवाली तक आपको कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं कौन से वो सुरक्षात्मक कार्य?

सुरक्षित रहने के 7 सरल उपाय कौन से हैं?

दशहरा से दिवाली तक की अवधि में आपको घर के बाहर पड़े नींबू या राख को स्पर्श करने से बचें.

मंदिर या सड़कों पर फेंके सिक्के को भी उठाना नहीं चाहिए.

इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से प्रसाद या मिठाई स्वीकार नहीं करें.

घर के बाहर रातभर अपने जूते या चप्पल न छोड़ें.

इस दौरान अगर आपको अपने घर के अंदर गांठदार धागे या अजीब कपड़ा दिखाई दे, तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें.

रात के समय झाड़ू को बाहर नहीं छोड़ें.

घर में बालों के गुच्छों को जमा नहीं होने दें. अपने टूटे बालों को ऐसी जगह फेंके जहां किसी और की नजरों पर न पड़ें.

दिवाली तक इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें. ऐसा करने से आप अपने आभामंडल (Aura) को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रख पाएंगे. इसके साथ ही आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी.

दशहरा से दिवाली तक अच्छे और सत्कर्म कार्यों को करें. किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को खुद पर हावी नहीं होने दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.