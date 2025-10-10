हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त! जानें सही तिथि, समय और शास्त्रीय नियम

Diwali 2025: महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त! जानें सही तिथि, समय और शास्त्रीय नियम

Diwali 2025: दीपावली का महालक्ष्मी पूजन इस वर्ष 21 अक्तूबर 2025, मंगलवार को प्रदोषकाल में करना शास्त्रसम्मत है. अमावस्या तिथि सूर्यास्त तक विद्यमान होने से यही तिथि सर्वमान्य मानी गई है

By : एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Oct 2025 01:44 AM (IST)
Diwali (Mahalaxmi Pujan) Muhurat 2025: हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व बहुत महत्व रखता है. इस दिन विशेष रूप से माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है. शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोषकाल यानी सूर्यास्त के समय विद्यमान हो, उसी दिन महालक्ष्मी पूजन करना उचित होता है.

तिथियों का विवरण: कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 20 अक्तूबर 2025 को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी. यह अमावस्या अगले दिन यानी 21 अक्तूबर 2025 को शाम 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. इसका अर्थ है कि सूर्यास्त के समय अमावस्या विद्यमान रहेगी. साथ ही, यह अवधि 10 घंटे 30 मिनट (साढ़े तीन प्रहर) से अधिक तक फैली रहेगी. अगले दिन प्रतिपदा भी लंबी अवधि तक रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार 21 अक्तूबर को ही दीपावली और महालक्ष्मी पूजन श्रेष्ठ रहेगा.

शास्त्रीय आधार: धर्मसिन्धु, पुरुषार्थ-चिन्तामणि और नित्यनिर्णय जैसे ग्रंथों में यही नियम बताए गए हैं कि जब अमावस्या प्रदोषकाल और रात में हो, तो पूजन उसी दिन किया जाए. इसलिए 21 अक्तूबर 2025, मंगलवार को महालक्ष्मी पूजन सर्वमान्य है.

क्षेत्रवार निर्णय: 

  • उत्तर भारत (दिल्ली, पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि) – यहां सूर्यास्त लगभग 5:45 बजे के आसपास होगा और उस समय अमावस्या तिथि विद्यमान होगी.

  • पश्चिम भारत (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि) – यहां सूर्यास्त लगभग 5:55 बजे के आसपास होगा और वहाँ भी अमावस्या प्रदोषकाल तक रहेगी.

पूजन का समय: प्रदोषकाल सूर्यास्त से 24 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के लगभग ढाई घंटे बाद तक होता है. इस अनुसार 21 अक्तूबर 2025 को शाम 5:15 बजे से 8:19 बजे तक महालक्ष्मी पूजन करना सबसे उत्तम होगा. इस प्रकार, सभी शास्त्रीय मतों और पंचांगों के अनुसार 21 अक्तूबर 2025 को ही दीपावली और महालक्ष्मी पूजन प्रदोषकाल में करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार

ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार, हिमाचल प्रदेश निवासी, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, और मेदिनी ज्योतिष में निषुण हैं. इन्होंने अपने गहन अनुभव और अध्ययन के बल पर हजारों लोगों की कुंडलियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है और राजनीति, देश-विदेश, से जुड़े विषयों पर अनेक सटीक भविष्यवाणियां कर ख्याति प्राप्त की है. हाल ही में पाकिस्तान पर संभावित हमले को लेकर इनकी की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिससे इनकी प्रामाणिकता और दूरदर्शिता को व्यापक मान्यता मिली. ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संतुलित, सकारात्मक और प्रभावशाली बनाना है. ये परंपरागत शास्त्रों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक संदर्भों में समाधान प्रस्तुत करते हैं. लेखन, अध्ययन और संगीत के प्रति इनका गहरा रुझान है, जो इन्हें एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला ज्योतिषाचार्य बनाता है. ये निरंतर अपने लेखों, परामर्शों और अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जनमानस को जागरूक और सशक्त बना रहे हैं.
Published at : 10 Oct 2025 01:44 AM (IST)
Kartik Month Diwali 2025 Mahalaxmi Pujan
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

