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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Diwali 2026 Messages: "दीयों की लौ से रोशन हो जहान..." दोस्तों और परिवार को भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश और व्हाट्सएप स्टेटस

Happy Diwali 2026 Messages: "दीयों की लौ से रोशन हो जहान..." दोस्तों और परिवार को भेजें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश और व्हाट्सएप स्टेटस

Happy Diwali 2026 Messages: दोस्तों और परिवार को भेजें खूबसूरत व्हाट्सएप मैसेज, हैप्पी दिवाली मैसेज और शानदार स्टेटस. यहां पढ़ें दिवाली की खास शुभकामनाएं और शायरियां.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 07 Nov 2026 07:23 PM (IST)
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Happy Diwali 2026 Messages: रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली इस साल 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा. इस खास मौके पर अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को कुछ खूबसूरत संदेश भेजकर दिवाली की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए खास व्हाट्सएप मैसेज, हैप्पी दीपावली मैसेज और शानदार स्टेटस  दिए गए हैं. 

इन संदेशों को आप सीधे कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं. इस बार सिर्फ पारंपरिक शुभकामनाएं ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे छोटे और दिल छू लेने वाले संदेश भी शामिल किए गए हैं, जो अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं.

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दिवाली 2026 पर भेजें ये खास व्हाट्सएप मैसेज :

दिवाली पर अपनों को शुभकामनाएं देने का अपना अलग ही महत्व है. कई बार हम दूर रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से त्योहार पर मिल नहीं पाते, ऐसे में एक प्यारा सा मैसेज उनके साथ खुशियां बांटने का अच्छा जरिया बन सकता है. आप इन संदेशों के जरिए अपने करीबियों को दिवाली की बधाई दे सकते हैं.

1. दीपों की रोशनी आपके जीवन से हर अंधकार मिटा दे, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो. आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. खुशियों के दीप जलें, हर सपना साकार हो, आपके जीवन में हमेशा अपनों का प्यार और खुशियों की बहार हो. शुभ दीपावली!

3. इस दिवाली आपके घर में सिर्फ दीप ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और सफलता की रोशनी भी आए. आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.

4. हर आंगन में खुशियों की बहार हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो और हर दिन आपके लिए नई उम्मीद लेकर आए. हैप्पी दिवाली!

5. मां लक्ष्मी आपके घर में सुख-समृद्धि लेकर आएं और भगवान गणेश आपके जीवन की हर बाधा दूर करें. दीपावली की मंगलकामनाएं!


Happy Diwali 2026 Messages:

परिवार और रिश्तेदारों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं:

त्योहारों की असली खुशी परिवार के साथ होती है. दिवाली के मौके पर माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों को भेजे गए छोटे-छोटे संदेश रिश्तों में अपनापन बनाए रखते हैं.

1. मेरे परिवार की हर खुशी सलामत रहे, हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे. यही दुआ है कि यह दिवाली हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए.

2. घर में लक्ष्मी का वास हो, परिवार में प्रेम और विश्वास हो. हर दिन खुशियों से रोशन रहे, ऐसी मेरी कामना है. शुभ दीपावली!

3. रिश्तों में मिठास बनी रहे, घर में खुशियों का उजाला रहे और जीवन में अपनों का साथ हमेशा बना रहे. आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.

4. रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन में नई शुरुआत, नई उम्मीदें और ढेर सारी खुशियां लेकर आए. पूरे परिवार को दीपावली की बधाई!


Happy Diwali 2026 Messages:

दोस्तों के लिए हैप्पी दीपावली मैसेज:

दोस्तों के बिना त्योहारों की रौनक अधूरी लगती है. ऐसे में उन्हें कुछ मजेदार और प्यारे संदेश भेजकर दिवाली को और खास बनाया जा सकता है.

1. मिठाइयों की मिठास और पटाखों की आवाज के साथ तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो. हैप्पी दिवाली दोस्त!

2. दोस्ती का रिश्ता हमेशा रोशन रहे, हमारी हंसी कभी कम न हो. इस दिवाली तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो. शुभ दीपावली!

3. इस दिवाली तुम्हारे घर में खुशियों का खजाना आए और तुम्हारी जिंदगी में सफलता के नए रास्ते खुलें. हैप्पी दिवाली!

4. दीये जलेंगे, मिठाइयां बंटेंगी और दोस्तों के साथ खुशियों के पल सजेंगे. तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दिवाली मुबारक!


Happy Diwali 2026 Messages:

व्हाट्सएप स्टेटस  के लिए दिवाली की छोटी-छोटी शायरियां:

अगर आप लंबे संदेशों की जगह व्हाट्सएप स्टेटस  पर छोटी और आकर्षक लाइनें लगाना चाहते हैं, तो ये शुभकामना संदेश आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

  • हर तरफ हो रोशनी का नजारा, खुशियों से भरा रहे जीवन हमारा. शुभ दीपावली!
  • मिट जाए हर गम का अंधेरा, खुशियों से रोशन हो जीवन तेरा.
  • दीयों की लौ से रोशन हो जहान, हर दिल में बसी रहे खुशियों की मुस्कान.
  • छोटी-छोटी खुशियों से सजे हर दिन, आपके जीवन में खुशियां आएं हर पल.
  • रोशनी का त्योहार है आया, अपनों के लिए खुशियों का पैगाम लाया.
  • न कोई गम हो, न कोई परेशानी, हर दिन हो खुशियों की नई कहानी.


Happy Diwali 2026 Messages:

दिवाली पर क्यों भेजते हैं शुभकामना संदेश?

दिवाली सिर्फ दीप जलाने और मिठाइयां बांटने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह लोगों के बीच प्रेम, अपनापन और खुशियां बांटने का भी अवसर है. इस दिन लोग अपने घरों को दीयों और रोशनी से सजाते हैं, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं.

आज के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए दिवाली की बधाई देना भी त्योहार का हिस्सा बन गया है. खासकर उन लोगों के लिए ये संदेश मायने रखते हैं, जो काम या दूसरी वजहों से अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहते हैं.

ऐसे में एक छोटा सा शुभकामना संदेश भी अपनों को यह एहसास दिला सकता है कि त्योहार की खुशियों में वे आपके साथ हैं. इस दिवाली आप भी अपने करीबियों को एक प्यारा सा संदेश भेजें और उनके त्योहार को थोड़ा और खास बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 07 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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Diwali 2026 Diwali WhatsApp Messages 2026
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