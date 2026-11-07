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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, प्रॉपर्टी योग और टारगेट पूरे

मीन साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026: फेस्टिव सीजन में नई नौकरी का तोहफा, प्रॉपर्टी योग और टारगेट पूरे

Meen Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव माहौल में नई जॉब, टारगेट अचीवमेंट, प्रॉपर्टी-आभूषण की खरीदारी और पारिवारिक खुशियां.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Nov 2026 04:50 PM (IST)
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मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026)

8 से 14 नवंबर 2026 का यह सप्ताह मीन राशि के लोगों के लिए संवेदनशीलता, रचनात्मक कल्पनाशीलता और फेस्टिव सीजन की ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है. आपके दफ्तर और कारोबार में त्योहार की रौनक साफ नजर आएगी, जिससे मानसिक रूप से आप काफी प्रफुल्लित और उत्साहित महसूस करेंगे. 

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लेकिन, सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त मानसिक व शारीरिक प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ छोटी-मोटी व्यावसायिक अड़चनें या फैसलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. अपने अंतर्ज्ञान और धैर्य के बल पर आप इन उलझनों को सुलझा लेंगे और अंततः नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

नई नौकरी और जॉइनिंग की बड़ी खुशखबरी: जो लोग लंबे समय से मनपसंद रोजगार की तलाश में हैं या करियर में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, उन्हें इस फेस्टिव सीजन में किसी अच्छी जगह से बेहतरीन जॉब मिलने या जॉइनिंग लेटर हाथ लगने की शुभ सूचना मिल सकती है. इससे करियर को नई दिशा मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मार्केटिंग व क्लाइंट डीलिंग में सफलता: मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस और क्लाइंट डीलिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह खास उपलब्धियों भरा रहेगा. आप अपने सौम्य व्यवहार और चतुराई से तय सेल्स टारगेट्स को समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे आपको गहरा आत्मसंतोष मिलेगा और कार्यस्थल पर मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

व्यावसायिक अड़चनों का समाधान: शुरुआत में कुछ कागजी औपचारिकताओं या निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति के कारण काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. वरिष्ठों या अनुभवी लोगों की सलाह से आगे बढ़ें; सप्ताह के मध्य तक सभी रुकावटें दूर होंगी और नए ग्राहकों से धन लाभ के रास्ते खुलेंगे.

आर्थिक मजबूती और निवेश: बाजार में फेस्टिव डिमांड बढ़ने से आपके उत्पादों या सेवाओं की बिक्री में उछाल आएगा. अटके हुए पेमेंट्स समय पर मिलने से नकदी का प्रवाह बेहतर होगा और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनेगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

आभूषण, वस्त्र और बंपर खरीदारी: फेस्टिव सीजन के चलते परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जमकर शॉपिंग होगी. आप नए परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण और घरेलू साज-सज्जा की मनपसंद चीजें खरीदेंगे, जिससे पूरे घर में उत्साह का माहौल रहेगा.

प्रॉपर्टी योग और मांगलिक आयोजन: अगर आप नया घर, फ्लैट या जमीन खरीदने का विचार कर रहे थे, तो रियल एस्टेट से जुड़ी कोई बेहतरीन डील फाइनल होने के मजबूत योग हैं. इसके साथ ही घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा बनेगी, जिससे पारिवारिक माहौल पूरी तरह सकारात्मक और पवित्र बना रहेगा.

मानसिक शांति और सेहत: मौसमी बदलाव और काम की अधिकता से हल्की सुस्ती या सिरदर्द रह सकता है. ध्यान (Meditation) और पर्याप्त नींद लें ताकि आपकी संवेदनशीलता और ऊर्जा का संतुलन बना रहे.

शुभ रंग: पीला, केसरिया और सुनहरा

शुभ अंक: 3 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. गुरुवार के दिन माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में चने की दाल या पीले फल का दान करें. इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें. इससे मन का भ्रम दूर होगा और घर में सुख-समृद्धि व शांति का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Pisces Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal
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