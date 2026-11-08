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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNathdwara Govardhan 2026: कान जगाई से अन्नकूट लूट तक, नाथद्वारा में ऐसे मनाई जाती है गोवर्धन पूजा

Nathdwara Govardhan 2026: कान जगाई से अन्नकूट लूट तक, नाथद्वारा में ऐसे मनाई जाती है गोवर्धन पूजा

Nathdwara Govardhan 2026:नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में दीपावली और गोवर्धन पूजा पर कान जगाई, हटड़ी मनोरथ और अन्नकूट लूट की परंपराएं निभाई जाती हैं. जानिए इनका धार्मिक महत्व.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Nov 2026 03:46 PM (IST)
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Nathdwara Govardhan 2026: राजस्थान के नाथद्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथजी मंदिर में गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर सदियों पुरानी आस्था और लोक-संस्कृति का एक अलौकिक उत्सव मनाया जाता है. पुष्टिमार्गीय प्रधान पीठ की 353 सालों से अधिक पुरानी यह परंपरा केवल औपचारिक पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सैकड़ों मन चावल के विशाल पर्वत और 56 भोग के साथ पूरे विधिविधान से संपन्न होती है. 

इस महापर्व का सबसे दुर्लभ पहलू मूक गायों के कानों में पूजा का न्योता देने की 'कान जगाई' और मध्यरात्रि में आदिवासी भील-मीना समुदाय द्वारा निभाई जाने वाली ऐतिहासिक 'अन्नकूट लूट' की रस्म है. आगे जानिए कि क्यों इस लूटे गए चावल को तिजोरी में औषधि और समृद्धि का प्रतीक मानकर सहेजा जाता है और प्रभु के 'हटड़ी मनोरथ' के पीछे का वास्तविक ब्रज भाव क्या है.

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दीपावली से लेकर गोवर्धन पूजा के दौरान यहाँ मुख्य रूप से तीन विशेष उत्सव मनाए जाते हैं 'कान जगाई', 'हटड़ी मनोरथ' और बहुचर्चित 'अन्नकूट लूट'. आइए विस्तार से समझते हैं इन परंपराओं का भाव और ऐतिहासिक महत्व.

कान जगाई: गायों को उत्सव का आमंत्रण देने की परंपरा

दीपावली के दौरान नाथद्वारा में 'कान जगाई' की परंपरा निभाई जाती है. यह रस्म पूरी तरह से गो-प्रेम और ब्रज भाव पर आधारित है.

परंपरा का स्वरूप: मंदिर से जुड़ी नाथूवास गौशाला से चुनिंदा पूजनीय गायों को हवेली लाया जाता है. इस दौरान पुष्टिमार्ग के तिलकायत महाराज और वल्लभ कुल के बालक स्वयं उपस्थित रहते हैं.

आस्था और भाव: इस रस्म में ग्वाल-बाल और गोस्वामी जन गायों के कान में धीरे से विशेष शब्द या मंत्र बोलकर उन्हें अगले दिन के गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव में पधारने का न्योता देते हैं. इसे ही 'कान जगाना' कहा जाता है.

शृंगार और उल्लास: गायों के सींगों को रंगा जाता है, उन्हें आभूषण पहनाए जाते हैं और मोरपंख से सजाया जाता है. पूरा वातावरण द्वापर युग के गोकुल जैसा प्रतीत होता है.

हटड़ी मनोरथ: दीपमालिका और वैभव के दर्शन

दीपावली की शाम प्रभु श्रीनाथजी के सम्मुख 'हटड़ी मनोरथ' का आयोजन होता है. पुष्टिमार्गीय सेवा भावना में यह दर्शन बेहद खास माना जाता है.

हटड़ी की बनावट: मंदिर के गर्भ गृह के सामने चांदी, शीशे और रत्नजड़ित नक्काशी से बना एक चौकोर मंडप (दुकाननुमा ढांचा) सजाया जाता है, जिसे पुष्टिमार्ग में 'हटड़ी' कहते हैं.

धार्मिक मान्यता: मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्रीनाथजी स्वयं महालक्ष्मी जी के साथ इस हटड़ी में विराजते हैं.

दीपमालिका: इस मनोरथ के दौरान अनगिनत दीपों से हवेली को रोशन किया जाता है. भक्त इस अलौकिक झांकी के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.

अन्नकूट महोत्सव और ऐतिहासिक 'अन्नकूट लूट'

गोवर्धन पूजा के दिन नाथद्वारा का सबसे बड़ा आकर्षण होता है अन्नकूट और उसके बाद होने वाली चावल की लूट. लगभग 353 सालों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी नियम और मर्यादा के साथ निभाई जाती है.

चावल का विशाल टीला: गोवर्धन पूजा की रात मंदिर के रतन चौक में सैकड़ों मन (हजारों किलो) सुगंधित पके हुए चावल का एक विशाल पर्वत बनाया जाता है. इसके साथ ही भगवान को 56 भोग, फल, मिठाइयां और अनेक प्रकार की शाक-सब्जियां अर्पित की जाती हैं.

अन्नकूट लूट की रस्म: रात के समय (लगभग 11 से 1 बजे के बीच) स्थानीय आदिवासी भील और मीणा समुदाय के लोग मंदिर परिसर में आते हैं. उनके हाथों में सूती चादरें और झोलियां होती हैं. एक नियत समय पर वे पूरे उल्लास के साथ चावल के इस विशाल टीले से प्रसाद रूपी चावल को लूटते हैं.

अखंड आस्था: इस लूटे गए चावल को 'महाप्रसाद' माना जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस प्रसाद को सुखाकर घर की तिजोरी या अन्न भंडार में रखने से कभी बरकत कम नहीं होती. आदिवासी समुदाय इसे किसी दैवीय औषधि के समान मानकर पूरे साल संभालकर रखता है.

नाथद्वारा का यह महापर्व यह संदेश देता है कि भक्ति केवल औपचारिक कर्मकांड नहीं है. यहाँ मूक पशुओं (गौ सेवा) के प्रति आदर, वनवासी समुदायों का ऐतिहासिक सम्मान और वैष्णव मर्यादा मिलकर एक ऐसा सांस्कृतिक ताना-बाना बुनते हैं, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Shrinathji Temple Nathdwara Govardhan Puja 2026
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