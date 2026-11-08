Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व

Chopda Pujan 2026: दीपावली का पावन पर्व सिर्फ दीप जलाने और रोशनी फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत का भी प्रतीक है. दिवाली के दिन व्यापारी वर्ग के लिए सबसे प्रमुख अनुष्ठान होता है, चोपड़ा पूजन.

गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश भर के व्यापारिक परिवारों में दीपावली के दिन अपने पुराने वित्तीय खातों को समेटकर नए बही-खातों की विधिवत पूजा करने की सदियों पुरानी परंपरा है.

क्या है चोपड़ा पूजन?

पारंपरिक भाषा में लेखा-पुस्तिका या अकाउंट बुक्स को 'चोपड़ा' कहा जाता है. दिवाली के दिन व्यापारी अपने पुराने साल के हिसाब-किताब को पूरा कर नए कारोबारी साल (संवत) का आगाज करते हैं. इस दिन नए रजिस्टरों, खातों और आज के डिजिटल युग में लैपटॉप व कंप्यूटर की भी पूजा की जाती है. इसे नए आर्थिक वर्ष में समृद्धि और स्थिरता का स्वागत माना जाता है.

दिवाली के दिन ही क्यों होती है खाता-बही की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार:

भगवान गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं, जो किसी भी कार्य की निर्विघ्न और सफल शुरुआत सुनिश्चित करते हैं.

विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं, जो किसी भी कार्य की निर्विघ्न और सफल शुरुआत सुनिश्चित करते हैं. मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं.

धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं. देवी सरस्वती विद्या, ज्ञान और सही गणना की प्रेरणा देती हैं.

व्यापारी अपने नए बही-खातों को इन देवी-देवताओं के समक्ष रखकर आराधना करते हैं, ताकि आगामी वर्ष में व्यापार ईमानदारी, सही निर्णय और आर्थिक उन्नति के साथ आगे बढ़े.

बही-खाते पर स्वास्तिक और 'शुभ-लाभ' लिखने का महत्व

चोपड़ा पूजन के समय रोली या कुमकुम से नई बही के पहले पन्ने पर पवित्र चिह्न बनाए जाते हैं:

स्वास्तिक (साथिया): यह चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा और कल्याण का प्रतीक है.

यह चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा और कल्याण का प्रतीक है. 'शुभ' और 'लाभ': भगवान गणेश के पुत्र माने जाने वाले 'शुभ' का अर्थ है मंगलकारी शुरुआत, जबकि 'लाभ' का अर्थ है व्यवसाय में निरंतर प्रगति और उचित मुनाफा.

भगवान गणेश के पुत्र माने जाने वाले 'शुभ' का अर्थ है मंगलकारी शुरुआत, जबकि 'लाभ' का अर्थ है व्यवसाय में निरंतर प्रगति और उचित मुनाफा. 'श्री गणेशाय नमः': कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम अंकित किया जाता है.

चोपड़ा पूजन की सरल पूजा विधि

स्थान की शुद्धि: पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर साफ करें और लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.

प्रतिमा स्थापना: चौकी पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें.

बही-खातों का अर्पण: नए बही-खातों (या लैपटॉप/सिस्टम) को भगवान के समक्ष रखें.

अंकन व तिलक: बही के प्रथम पृष्ठ पर रोली, केसर या चंदन से स्वास्तिक बनाएं, 'श्री' और 'शुभ-लाभ' लिखें.

पूजन सामग्री अर्पित करें: फल, फूल, अक्षत, धूप, नैवेद्य (मिठाई) और दीपक अर्पित करें.

आरती व प्रार्थना: पूरे परिवार और सहयोगियों के साथ गणेश जी व लक्ष्मी जी की आरती करें और वर्ष भर व्यापार में शुचिता, सत्यनिष्ठा और बरकत की कामना करें.

व्यापारिक नैतिकता और सांस्कृतिक धरोहर का संगम

चोपड़ा पूजन केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय में पारदर्शिता, निष्ठा और जिम्मेदारी की याद दिलाता है. यह संदेश देता है कि लाभ अर्जित करने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है.

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