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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व

Chopda Pujan 2026: दिवाली पर बही-खाता पूजन का महत्व, शुभ-लाभ और स्वास्तिक का धार्मिक महत्व

Diwali 2026: दिवाली पर चोपड़ा पूजन से नए कारोबारी साल का आगाज होता है. मां लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा कर बही-खाते पर स्वास्तिक और शुभ-लाभ लिखा जाता है, जिससे व्यापार में तरक्की व सुख-समृद्धि बनी रहे.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Nov 2026 01:42 PM (IST)
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Chopda Pujan 2026: दीपावली का पावन पर्व सिर्फ दीप जलाने और रोशनी फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत का भी प्रतीक है. दिवाली के दिन व्यापारी वर्ग के लिए सबसे प्रमुख अनुष्ठान होता है, चोपड़ा पूजन.

गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश भर के व्यापारिक परिवारों में दीपावली के दिन अपने पुराने वित्तीय खातों को समेटकर नए बही-खातों की विधिवत पूजा करने की सदियों पुरानी परंपरा है.

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क्या है चोपड़ा पूजन?

पारंपरिक भाषा में लेखा-पुस्तिका या अकाउंट बुक्स को 'चोपड़ा' कहा जाता है. दिवाली के दिन व्यापारी अपने पुराने साल के हिसाब-किताब को पूरा कर नए कारोबारी साल (संवत) का आगाज करते हैं. इस दिन नए रजिस्टरों, खातों और आज के डिजिटल युग में लैपटॉप व कंप्यूटर की भी पूजा की जाती है. इसे नए आर्थिक वर्ष में समृद्धि और स्थिरता का स्वागत माना जाता है.

दिवाली के दिन ही क्यों होती है खाता-बही की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार:

  • भगवान गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता हैं, जो किसी भी कार्य की निर्विघ्न और सफल शुरुआत सुनिश्चित करते हैं.
  • मां लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं.
  • देवी सरस्वती विद्या, ज्ञान और सही गणना की प्रेरणा देती हैं.

व्यापारी अपने नए बही-खातों को इन देवी-देवताओं के समक्ष रखकर आराधना करते हैं, ताकि आगामी वर्ष में व्यापार ईमानदारी, सही निर्णय और आर्थिक उन्नति के साथ आगे बढ़े.

बही-खाते पर स्वास्तिक और 'शुभ-लाभ' लिखने का महत्व

चोपड़ा पूजन के समय रोली या कुमकुम से नई बही के पहले पन्ने पर पवित्र चिह्न बनाए जाते हैं:

  • स्वास्तिक (साथिया): यह चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा और कल्याण का प्रतीक है.
  • 'शुभ' और 'लाभ': भगवान गणेश के पुत्र माने जाने वाले 'शुभ' का अर्थ है मंगलकारी शुरुआत, जबकि 'लाभ' का अर्थ है व्यवसाय में निरंतर प्रगति और उचित मुनाफा.
  • 'श्री गणेशाय नमः': कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम अंकित किया जाता है.

चोपड़ा पूजन की सरल पूजा विधि

स्थान की शुद्धि: पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर साफ करें और लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.

प्रतिमा स्थापना: चौकी पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें.

बही-खातों का अर्पण: नए बही-खातों (या लैपटॉप/सिस्टम) को भगवान के समक्ष रखें.

अंकन व तिलक: बही के प्रथम पृष्ठ पर रोली, केसर या चंदन से स्वास्तिक बनाएं, 'श्री' और 'शुभ-लाभ' लिखें.

पूजन सामग्री अर्पित करें: फल, फूल, अक्षत, धूप, नैवेद्य (मिठाई) और दीपक अर्पित करें.

आरती व प्रार्थना: पूरे परिवार और सहयोगियों के साथ गणेश जी व लक्ष्मी जी की आरती करें और वर्ष भर व्यापार में शुचिता, सत्यनिष्ठा और बरकत की कामना करें.

व्यापारिक नैतिकता और सांस्कृतिक धरोहर का संगम

चोपड़ा पूजन केवल एक पारंपरिक रस्म नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय में पारदर्शिता, निष्ठा और जिम्मेदारी की याद दिलाता है. यह संदेश देता है कि लाभ अर्जित करने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 08 Nov 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026 Lakshmi Puja 2026 Chopda Pujan 2026 Bahi Khata Puja
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