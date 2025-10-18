हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन 5 राशिवालों की लगेगी लॉटरी, मां लक्ष्मी और धनवंतरि भगवान का मिलेगा आशीर्वाद!

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इन 5 राशिवालों की लगेगी लॉटरी, मां लक्ष्मी और धनवंतरि भगवान का मिलेगा आशीर्वाद!

Dhanteras 2025: आज धनतेरस है. धनतेरस पर 5 राशिवालों की लॉटरी लग सकती है. मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा होगी. बाकी 7 राशियों को निराश होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ है.

Preferred Sources

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन 5 राशि वालों की लॉटरी लग सकती है. माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की कृपा इन 5 रा​शियों पर होगी, जिससे अचानक धन लाभ होगा. इसके अलावा घर परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

बाकी 7 राशियों को निराश होने की जरूरत नहीं है. इस धनतेरस आप कुछ आसान उपाय करेंगे तो आपको भी लाभ होगा. आइए जानते हैं ​कि धनतेरस पर 12 राशियों, मेष से मीन के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि (Aries Horoscope)

धनतेरस मेष राशि के लोगों के लिए उन्नतिदायक होगा. इन दिनों इन पर माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होगी, जिससे बड़े धन लाभ का संकेत है, वहीं बिजनेस करने वाले जातकों को भी फायदा होगा. आपके धन और संपत्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

धनतेरस के दिन वृषभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा. इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है, ऐसे में आप धनतेरस पर भगवान शिव की पूजा करें. आपके कष्ट मिटेंगे और लाभ होगा.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

धनतेरस के अवसर पर मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की पूरी संभावना है. अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. वहीं बिजनेस करने वालों के व्यापार में वृद्धि होगी. आप अपने काम का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान दें और खान-पान में बदलाव लाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

इस बार के धनतेरस पर कर्क राशि वालों को संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता है. शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, ऐसे में अलर्ट रहने की जरूरत है, और धनतेरस पर सफेद वस्तुओं का दान करें. आपकी शत्रुओं से रक्षा होगी और धन लाभ होगा.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

धनतेरस पर सिंह राशि वाले लोग अमीर हो सकते हैं. अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है. कोई अटका हुआ पैसा मिल सकता है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी. आपके कार्य सफल होंगे. हालांकि आप धनतेरस पर बिना सोचे समझे पैसे किसी को न दें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

धनतेरस कन्या राशि के लोगों के लिए उन्नति का दिन है. बिजनेस में बढ़ोत्तरी होगी. मुनाफा कमाने का पूरा अवसर है. इससे धन लाभ होगा. हालांकि मन से परेशान हो सकते हैं, ऐसे में आप धनतेरस पूजा के समय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे.

तुला राशि (Libra Horoscope)

धनतेरस पर तुला राशिवालों के खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है. आपकी बचत प्रभावित होगी. फिजूलखर्च पर नियंत्रण रखें. धनतेरस पर भगवान शिव की पूजा करें, आपके कार्य सफल होंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

आपकी राशि के जातक धनतेरस के दिन अत्याधिक भागदौड़ से परेशान होंगे. काम करेंगे, लेकिन सफलता में अड़चनें आएंगी. ऐसे में आप वीर हनुमान जी की पूजा करें. उसके बाद लाल वस्तुओं का दान करें, इससे आपकी समस्याओं का अंत होगा.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

यह धनतेरस धनु राशि के लोगों को धनवान बनाने वाला होगा. आज आपको अचानक धन लाभ होगा, वहीं व्यापार में वृद्धि का भी कारक बनेगा. बिजनेस करने वालों को बड़ी डील मिल सकती है, और वे अन्य दिनों की तुलना में अधिक मुनाफा कमाने में सफल हो सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

धनतेरस पर मकर राशि के लोगों को कोई बीमारी हो सकती है, या वे पुरानी बीमारी से परेशान हो सकते हैं. धनतेरस पर हनुमान जी की आराधना करें, आप पर कृपा होगी और लाभ प्राप्त करेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

धनतेरस के दिन कुंभ राशि के लोगों के कार्य सफल सिद्ध होंगे. बिजनेस का विस्तार या नए काम का विस्तार कर सकते हैं. आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और धन लाभ से उन्नति का योग है.

मीन राशि (Pisece Horoscope)

आज धनतेरस पर मीन राशि के लोगों को मानसिक कष्ट देने वाला हो सकता है. ऐसे में आप धनतेरस की पूजा के बाद पीली वस्तुओं का दान करें. आप पर श्रीहरि की कृपा होगी और फिर लाभ प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
