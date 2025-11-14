Jawaharlal Nehru Motivational Quotes: हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस (Children’s Day 2025) मनाया जाता है. यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है. बच्चों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह ने उन्हें चाचा नेहरू के रूप में अमर बना दिया.

जवाहरलाल नेहरू बच्चों से काफी प्रेम करते हैं. बच्चों को वे गुलाब का फूल कहा करते थे. इसलिए जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हर साल बाल दिवस मनाया जाता है. इस दिन स्कूल और कॉलेजों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है.

जवाहरलाल नेहरू ना सिर्फ एक महान राजनेता थे बल्कि वे एक लेखक और वक्ता भी थे. शिक्षा और सफलता के लिए उन्होंने बच्चों को हमेशा प्रेरित किया. आज भी चाचा नेहरू के प्रेरक और अनमोल विचार सफलता का मूल मंत्र माने जाते हैं. उनके विचारों में मानवता, करुणा और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश भी छिपा था. यहां देखिए नेहरू जी के अनमोल विचार-

जवाहरलाल नेहरू के अनमोल विचार (Pandit Jawahar Lal Nehru Thoughts)