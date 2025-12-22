हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi Vrat 2025: साल की आखिरी एकादशी कब 30 या 31 दिसंबर? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत की सही डेट और मुहूर्त

Ekadashi Vrat 2025: साल की आखिरी एकादशी कब 30 या 31 दिसंबर? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत की सही डेट और मुहूर्त

Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत पवित्र माना जाता है. जानें पौष माह की पुत्रदा एकादशी संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए खास है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 22 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे पवित्र और प्रभावशाली व्रतों में गिना जाता है. यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है.

साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में पौष पुत्रदा एकादशी का अलग ही महत्व है. यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, परिवार की उन्नति और जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए किया जाता है. आइए जानते हैं इसका महत्व-

क्या है पुत्रदा एकादशी व्रत?

हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में अलग-अलग तिथि को एकादशी व्रत पड़ता है. पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है. इस दिन का विशेष महत्व है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है. जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है या फिर जो संतान से जुड़ी परेशानियों की समस्याओं से घिरे हैं, उनके लिए यह व्रत काफी लाभदायक साबित होता है.

यह व्रत उन सभी के लिए विशेष है, जो संतान सुख, पारिवारिक शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं. सरल नियमों और सच्चे मन से किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है. जीवन को सुखमय बनाता है.

पारिवारिक सुख व संस्कार के लिए भी करें व्रत

पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति तक सीमित नहीं है. यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और संस्कारों के लिए भी किया जाता है. कहा जाता है कि जिनके पहले से संतान है, वे इस व्रत को अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और पारिवारिक सुख-शांति के लिए रखते हैं.

धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. यही कारण है कि यह व्रत पीढ़ियों से आस्था के साथ किया जाता रहा है.

तिथि और शुभ योग

साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है. यह वर्ष की अंतिम एकादशी होगी. पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी और 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे समाप्त होगी.

इस बार यह व्रत दो खास शुभ योगों में पड़ रहा है. एक ओर भरणी नक्षत्र रहेगा और दूसरी ओर सिद्ध योग का संयोग बनेगा. ज्योतिष के अनुसार, यह योग पूजा, व्रत और संकल्प सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

इस योग में व्रत करने से दोगुना फल मिलता है. इस बार एकादशी तिथि दो दिनों तक रहेगी. इसलिए कुछ लोग 30 दिसंबर को और कुछ 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे. मान्यता है कि गृहस्थ लोग पहले दिन व्रत रखते हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग दूसरे दिन उपवास करते हैं.

व्रत रखने की सही विधि

पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए. व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. साफ वस्त्र पहनें. इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें. दिनभर सात्विक आचरण रखें. झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

यदि संभव हो तो फलाहार करें या केवल जल ग्रहण करें. व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. पारण का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 26 मिनट से 3 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. पारण के समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है.

संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए. संध्या के समय भगवान विष्णु के बाल स्वरूप श्रीकृष्ण की पूजा करें.

पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र, खीर और पीले रंग की मिठाई अर्पित करें. पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से संतान सुख की प्रार्थना करें.

मान्यता है कि जो दंपति इस दिन पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं. उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा शीघ्र पूरी होती है. कहा जाता है कि एक वर्ष के भीतर शुभ परिणाम मिल जाता है.

पुत्रदा एकादशी व्रत से मिलने वाले लाभ

पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है. इस व्रत से मन को शांति मिलती है और परिवार में सकारात्मक वातावरण बनता है.

धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. धन-धान्य की कमी नहीं रहती और जीवन की बाधाएं धीरे-धीरे दूर होती हैं. भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में स्थिरता, विश्वास और संतोष का भाव आता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 22 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Putrada Ekadashi Ekadashi Vrat 2025 Hindu Fasting Rituals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra News: BMC चुनाव में BJP की 217 सीटों से बंपर जीत | BMC Election | BJP | ABP News
MP News: सीहोर में पत्थरबाजी... 12 गाड़ियों के टूटे शीशे | Crime News | Sehore | abp News
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | President | Maharashtra News| Aravali Hills | Bangladesh Protest
बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
'भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं,' जानें ऐसा क्यों बोले RSS चीफ मोहन भागवत
बिहार
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
हिजाब विवाद में फंसे नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, बोले- 'उन्होंने जो किया वह...'
इंडिया
Weather Forecast: 'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
'घना कोहरा, घुप्प अंधेरा और दो राज्यों में बारिश', मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें कहां पड़ेगी कितनी ठंड
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
Tamannaah Bhatia Birthday Bash: तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
तमन्ना भाटिया का बर्थडे सेलिब्रेशन, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी ने पार्टी में जमकर एंजॉय
जनरल नॉलेज
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
ऑपरेशन के वक्त लाल-पीला क्यों नहीं, हरा या नीला रंग ही क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
रिलेशनशिप
Relationship Tips: ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ब्रेकअप के बाद नया रिश्ता और शादी की हड़बड़ी, कितना सही होता है यह फैसला?
ट्रेंडिंग
"ये कलयुग की औलादें हैं" स्कूल जाने से बगावत, बाप–बेटे की सड़क पर महाभारत, वैन बनी रणभूमि- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget