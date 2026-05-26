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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChanakya Niti: गुस्सा और मानसिक तनाव रहता है हावी? आचार्य चाणक्य के ये 5 सूत्र बदल देंगे जीने का तरीका

Chanakya Niti: गुस्सा और मानसिक तनाव रहता है हावी? आचार्य चाणक्य के ये 5 सूत्र बदल देंगे जीने का तरीका

Chanakya Niti: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और असफलता से निराश हैं? आचार्य चाणक्य के ये 5 सूत्र आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाकर हर मुश्किल से लड़ना सिखाएंगे. जानिए सफलता का मूल मंत्र.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 06:00 AM (IST)
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Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य के विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं. अक्सर लोग काम के दबाव, रिश्तों की अनबन और दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले मानसिक रूप से टूट जाते हैं. ऐसे में चाणक्य नीति के ये सूत्र न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत (Emotionally Strong) बनाएंगे, बल्कि गुस्सा, तनाव और डर पर काबू पाना भी सिखाएंगे.

यहां चाणक्य नीति के 5 मुख्य सूत्र, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं:

भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें

आचार्य चाणक्य के अनुसार, गुस्सा, डर और दुख जैसी भावनाएं आना स्वाभाविक हैं, लेकिन इन पर तुरंत प्रतिक्रिया (Instant Reaction) देना कमजोरी की निशानी है.

  • आज का संदर्भ: सोशल मीडिया पर एक कमेंट, ऑफिस में बॉस की डांट या रिश्तों में मामूली बहस लोगों का मूड खराब कर देती है.

  • समाधान: ऐसी स्थिति में तुरंत जवाब देने के बजाय खुद को थोड़ी देर शांत रखें. रुककर सोचने से आप सही फैसला ले पाएंगे और यही आदत आपको मानसिक रूप से फौलादी बनाएगी.

दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ें

आज के दौर में लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं. करियर से लेकर पहनावे तक, हर चीज में दूसरों की मंजूरी ढूंढना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है.

  • चाणक्य का दृष्टिकोण: हर व्यक्ति की सलाह सुनना जरूरी नहीं है. अगर आप हर किसी के हिसाब से खुद को बदलने लगेंगे, तो अपनी पहचान खो देंगे.

  • मूल मंत्र: आलोचना के डर से अपने सपनों को न छोड़ें. एक मजबूत व्यक्ति वही है जो सही और गलत सलाह में फर्क करना जानता हो.

आत्मनिर्भर (Self-Dependent) बनें

चाणक्य नीति में आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ी ताकत बताया गया है. जो व्यक्ति मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, वह बहुत जल्दी टूट जाता है.

  • फायदा: जब आप अपने जीवन के फैसले खुद लेना शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है. खुद पर भरोसा होने से बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पातीं.

असफलता को 'अनुभव' की तरह देखें

जीवन में हार या असफलता आना बिल्कुल सामान्य है. चाणक्य मानते थे कि हर हार इंसान को कुछ नया सिखाकर जाती है.

  • मानसिक मजबूती की पहचान: असफल होने के बाद निराश होकर बैठने के बजाय, यह देखें कि कमी कहाँ रह गई. जो व्यक्ति गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, उसका आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होता.

जीवन में अनुशासन (Discipline) लाएं

अनुशासन को सफलता और मानसिक शांति की सबसे बड़ी कुंजी माना गया है. बिना किसी रूटीन के जीने वाले लोगों का मन हमेशा भटकता रहता है.

  • छोटी आदतें, बड़ा बदलाव: सुबह समय पर उठना, काम को टालने (Procrastination) की आदत छोड़ना और अपने लक्ष्य तय करना जैसी छोटी आदतें व्यक्तित्व को मजबूत करती हैं. एक अनुशासित व्यक्ति मुश्किल समय में भी खुद को बेहतर तरीके से संभाल लेता है.

यह भी पढ़े- Mrityu Panchak: साल 2026 में कब-कब मंडराएगा पंचक का साया? गरुड़ पुराण के इन कड़े नियमों को जानना है बेहद जरूरी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 26 May 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Acharya Chanakya Chanakya Niti In Hindi Mental Toughness
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