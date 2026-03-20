चैत्र नवरात्रि 2026: मां चंद्रघंटा के शक्तिशाली उपाय से दुश्मन बनेंगे दोस्त और भय होंगे दूर!

Remedies of Maa Chandraghanta: चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. देवी चंद्रघंटा वीरता, शौर्य और सुरक्षा की देवी मानी जाती हैं. माता के मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति है और घंटी के आकार में उनका आभूषण उन्हें विशेष बनाता है.

मां चंद्रघंटा की पूजा करने के साथ उनसे जुड़ा एक खास उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में न केवल साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि शत्रु भी दोस्त बनने लगते हैं.

Navratri 3 Day Maa Chandraghanta: नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से पाएं आंतरिक शक्ति! जानें पूजा विधि, मंत्र और प्रिय भोग

मां चंद्रघंटा के विशेष उपाय

शनिवार 21 मार्च 2026 को मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद सफेद दूध में हल्दी मिलाकर यह उपाय करना चाहिए. तैयार दूध को पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करें.

अर्पण करते समय मां चंद्रघंटा का स्मरण करें और मन में यह प्रार्थना करें कि, 'मां मेरे जीवन में हर समस्या, बाधा और भय को दूर करो.' यह उपाय करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ बुरे ख्याल दूर होते हैं.

मंत्र जाप और ध्यान

इस दिन मां चंद्रघंटा का खासतौर से सिद्ध मंत्र जपना अत्यंत फलदायी माना गया है.

मंत्र है- “ओम पिंडच प्रवरारूढा चंडकोपस्त्रकैरुता। प्रसादं तनुते मैयं चंद्रघंटैति विश्रुता।”

मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखें और देवी की छवि का ध्यान करें. निरंतर साधना और भक्ति से आपका साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव मजबूत होता है.

लाभ और प्रभाव

मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से व्यक्ति के अंदर से डर और संकोच की भावना दूर होती है.

जिन लोगों से संघर्ष है, उनके साथ संबंध बेहतर और दोस्ताना होते चले जाएंगे.

घर और बाहर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या चाहे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या करियर से जुड़ी हो छुटकारा मिलता है.

पूजा के समय ध्यान देने योग्य बातें

पूजा के दौरान सात्विकता का पालन करें और मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्धता बनाए रखें.

माता के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक या अगरबत्ती जलाएं.

मंत्र जाप कम से कम 11 या 21 बार करना चाहिए. यदि आपके पास समय की छुट है तो अधिक बार भी कर सकते हैं.

Astro Sakshi Sanjeev Thakur के अनुसार उपाय जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली भी है. केवल दूध अर्पित करना और मंत्र का सही ध्यान रखना ही पर्याप्त है. यह न केवल डर बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करता है.

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का यह उपाय आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है. अगर आप नियमित रूप से इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो जीवन में बेहतर बदलाव के संकेत मिलते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.