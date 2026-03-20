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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026: मां चंद्रघंटा के शक्तिशाली उपाय से दुश्मन बनेंगे दोस्त और भय होंगे दूर!

चैत्र नवरात्रि 2026: मां चंद्रघंटा के शक्तिशाली उपाय से दुश्मन बनेंगे दोस्त और भय होंगे दूर!

Maa Chandraghanta Upay: चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जो वीरता, शौर्य और सुरक्षा की देवी मानी जाती है. नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा से जुड़ा खास उपाय करें.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Mar 2026 06:25 PM (IST)
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Remedies of Maa Chandraghanta: चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है. देवी चंद्रघंटा वीरता, शौर्य और सुरक्षा की देवी मानी जाती हैं. माता के मस्तक पर अर्धचंद्र की आकृति है और घंटी के आकार में उनका आभूषण उन्हें विशेष बनाता है.

मां चंद्रघंटा की पूजा करने के साथ उनसे जुड़ा एक खास उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में न केवल साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि शत्रु भी दोस्त बनने लगते हैं. 

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मां चंद्रघंटा के विशेष उपाय

शनिवार 21 मार्च 2026 को मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद सफेद दूध में हल्दी मिलाकर यह उपाय करना चाहिए. तैयार दूध को पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करें.

अर्पण करते समय मां चंद्रघंटा का स्मरण करें और मन में यह प्रार्थना करें कि, 'मां मेरे जीवन में हर समस्या, बाधा और भय को दूर करो.' यह उपाय करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ बुरे ख्याल दूर होते हैं. 

मंत्र जाप और ध्यान

इस दिन मां चंद्रघंटा का खासतौर से सिद्ध मंत्र जपना अत्यंत फलदायी माना गया है.

मंत्र है- “ओम पिंडच प्रवरारूढा चंडकोपस्त्रकैरुता। प्रसादं तनुते मैयं चंद्रघंटैति विश्रुता।”

मंत्र जाप के दौरान मन को शांत रखें और देवी की छवि का ध्यान करें. निरंतर साधना और भक्ति से आपका साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव मजबूत होता है. 

लाभ और प्रभाव

  • मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से व्यक्ति के अंदर से डर और संकोच की भावना दूर होती है. 
  • जिन लोगों से संघर्ष है, उनके साथ संबंध बेहतर और दोस्ताना होते चले जाएंगे. 
  • घर और बाहर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. 
  • जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या चाहे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक या करियर से जुड़ी हो छुटकारा मिलता है. 

पूजा के समय ध्यान देने योग्य बातें

पूजा के दौरान सात्विकता का पालन करें और मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्धता बनाए रखें.

माता के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक या अगरबत्ती जलाएं.

मंत्र जाप कम से कम 11 या 21 बार करना चाहिए. यदि आपके पास समय की छुट है तो अधिक बार भी कर सकते हैं.

Astro Sakshi Sanjeev Thakur के अनुसार उपाय जितना सरल है, उतना ही शक्तिशाली भी है. केवल दूध अर्पित करना और मंत्र का सही ध्यान रखना ही पर्याप्त है. यह न केवल डर बल्कि नकारात्मकता को भी दूर करता है.

चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का यह उपाय आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है. अगर आप नियमित रूप से इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो जीवन में बेहतर बदलाव के संकेत मिलते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 20 Mar 2026 06:25 PM (IST)
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Maa Chandraghanta GODDESS DURGA Navratri 2026 Chaitra Navratri 2026
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