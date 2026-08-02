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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 2 August 2026: आज गजानन संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा की पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 2 August 2026: आज गजानन संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा की पूजा का मुहूर्त, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 2 August 2026: आज सावन कृष्ण चतुर्थी तिथि और रविवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 02 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 2 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है. आज सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत है. गजाजन का अर्थ 'गज के मुख वाले' है. पुराणों के अनुसार इस दिन गणेश जी का पूजन करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और साधक को महान शासकों और पदाधिकारियों पर विजय पाने का आशीर्वाद मिलता है. 

आज का व्रत - गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक समाप्त होता है. बप्पा की सुबह और शाम दोनों समय पूजा करें और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करें. 

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2 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 August 2026)

  • तिथि - चतुर्थी (1 अगस्त 2026, रात 11.07 से 2 अगस्त 2026, रात 11.15 तक), इसके बाद पंचमी शुरू होगी.
  • वार - रविवार
  • नक्षत्र - पूर्वाभाद्रपद
  • योग - अतिगंड
  • सूर्योदय - सुबह 5.56
  • सूर्यास्त - शाम 7.11
  • चंद्रोदय - रात 9.44
  • चंद्रोस्त - सुबह 9.12
  • चंद्र राशि - कुंभ

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.56  - सुबह 10.59
  • शाम का चौघड़िया - शाम 5.32 - शाम 7.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल - शाम 5.52 - शाम 7.11
  • यमगण्ड काल - दोपहर 12.44 -दोपहर 2.24
  • गुलिक काल - शाम 4.05 - शाम 5.45
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 August 2026)

  • सूर्य - कर्क
  • चंद्रमा - कुंभ 
  • मंगल - वृषभ
  • बुध - कर्क
  • गुरु - मिथुन
  • शुक्र - कन्या
  • शनि - मीन
  • राहु - कुंभ
  • केतु - सिंह

2 अगस्त 2026 का राशिफल

मेष राशि (Aries): कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. आय में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा और भाई-बहनों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.

वृषभ राशि (Taurus): व्यवसाय में बदलाव लाभदायक रहेगा और रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा परिवार के साथ महत्वपूर्ण चर्चा और विद्यार्थियों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि (Gemini): भाग्य का साथ मिलेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे. अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से करियर में प्रगति होगी तथा जीवनसाथी के साथ यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है.

कर्क राशि (Cancer): व्यवसाय में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें. बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा तथा दांपत्य जीवन और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

सिंह राशि (Leo): साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मानसिक तनाव दूर होगा तथा रिश्तेदारों के आगमन से घर का वातावरण खुशहाल रहेगा.

कन्या राशि (Virgo): रोजगार और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे तथा सम्मान बढ़ेगा. नौकरी में तरक्की के योग हैं और परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

तुला राशि (Libra): संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा का योग बनेगा और नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio): निवेश और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. आय में वृद्धि होगी और परिवार का वातावरण शांत रहने से मन प्रसन्न रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius): प्रॉपर्टी और आय से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी में प्रशंसा या वेतन वृद्धि के योग हैं तथा जीवनसाथी और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा.

मकर राशि (Capricorn): आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक रहेगी. नौकरी में ट्रांसफर की खबर मिल सकती है तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा.

कुंभ राशि (Aquarius): व्यापार विस्तार की योजना सफल हो सकती है और भविष्य के लिए लाभदायक अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

मीन राशि (Pisces): नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा और व्यापार में सुधार होगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा तथा जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी.

आज का उपाय

भगवान गणेश को 21 या 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाएं मान्यता है कि इससे विघ्न दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 Aug 2026 05:10 AM (IST)
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