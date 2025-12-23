हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, कन्या राशि वालों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट, बस ध्यान रखें ये बातें

Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर कन्या राशि वालों पर क्या असर डालेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 23 Dec 2025 04:12 PM (IST)
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.

साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.

जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.

कन्या राशि - बुध आपकी राशि व 10th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में विराजित है.

  • बिजनेस में कस्टमर की बात कुछ बुरा हो सकता है लेकिन इसे सकारात्मक तौर पर लेकर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें.
  • क्रिएटिव, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ग्राफिक्स से जुड़े प्रोफेशनल के लिए जल्द ही अच्छा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा.
  • स्टूडेंट्स अपनी आदत में सुधार कर रीडिंग पर ध्यान दे.
  • नौसिखिए कलाकारों के लिए समय अनुकुल है धन लाभ होने के प्रबल आसार है.
  • आपको स्वास्थ समस्या हो सकते है लेकिन सही समय पर उपचार करने से बडी परेशानी से बचा जा सकता है.

उपाय - बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के संकटनाशक स्त्रोत का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 04:12 PM (IST)
Budh Gochar 2025 Mercury Transit 2025 December Gochar 2025
