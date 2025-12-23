Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, कन्या राशि वालों को मिलेगा नया प्रोजेक्ट, बस ध्यान रखें ये बातें
Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर कन्या राशि वालों पर क्या असर डालेगा.
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.
साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.
कन्या राशि - बुध आपकी राशि व 10th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में विराजित है.
- बिजनेस में कस्टमर की बात कुछ बुरा हो सकता है लेकिन इसे सकारात्मक तौर पर लेकर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें.
- क्रिएटिव, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ग्राफिक्स से जुड़े प्रोफेशनल के लिए जल्द ही अच्छा प्रोजेक्ट हाथ लगेगा.
- स्टूडेंट्स अपनी आदत में सुधार कर रीडिंग पर ध्यान दे.
- नौसिखिए कलाकारों के लिए समय अनुकुल है धन लाभ होने के प्रबल आसार है.
- आपको स्वास्थ समस्या हो सकते है लेकिन सही समय पर उपचार करने से बडी परेशानी से बचा जा सकता है.
उपाय - बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के संकटनाशक स्त्रोत का पाठ करने से सभी बाधाएं दूर होती है.
Rahu Gochar 2026: साल 2026 में राहु का डबल गेम, मिथुन समेत 3 राशियों की नैया होगी पार, तो 2 राशियों पर गिरेगी गाज
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL