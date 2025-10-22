हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2025: भाई दूज पर दीपक बुझना अशुभ क्यों? जानें इसके पीछे की गहरी धार्मिक मान्यता और उपाय !

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर दीपक बुझना अशुभ क्यों? जानें इसके पीछे की गहरी धार्मिक मान्यता और उपाय !

Bhai Dooj 2025: कल पूरे देश में भाई दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा और यमराज की पूजा भी की जाएगी. मगर पूजा के वक्त आपका दीपक बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है. आइए जानते है इसके पिछे की मान्यता.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाएगा, जो कल 23 अक्टूबर को है. इस दिन बहने अपने भाईयों को के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है. कई जगहों पर इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है.

इस दिन कई लोग यमराज की पूजा भी करते हैं. अगर यह पूजा करते समय अगर किसी का दीपक बुझ जाए तो उसे अशुभ माना जाता है या किसी भी त्योहार पर अचानक कोई विपत्ति आने वाली हो तो दीपक की लौ कांपने लगती है या बुझ जाती है. इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है, आइए जानते हैं. 

पंचतत्वों से बना है दीपक

दीपक को हमारी ही चेतना का स्वरूप माना जाता है. जिस तरह हमारा शरीर भी पंचतत्वों से बना है, उसी तरह  मिट्टी का दीपक भी पांच तत्वों पर आधारित है. इसे बनाने के लिए मिट्टी को पानी से गलाया जाता है, जो भूमि और जल तत्व का प्रतीक होता है.

इसके बाद जब ये बन जाता है तो इसे धूप और हवा में रखकर सुखाया जाता है. जो आकाश और वायु का प्रतीक है. फिर आग में तापाकर इसकी पूरी प्रतिक्रिया पूरी होती है. जो अग्नि का प्रतीक है. धार्मिक मान्यता के मुताबिक पूजा के वक्त मिट्टी का दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और साहस आता है. 

क्या है दीपक बुझने की मान्यता?

दीपक का बुझना इस बात का प्रतीक है कि देवी-देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, वरना ये यह दर्शाता है कि आपने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ नहीं की है. ज्योतिष दृष्टि के मुताबिक, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपकी मनोकामनाओं में बाधा आ रही है या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसस वजह से दीपक बुझ रहा है.

दीपक फैलाता है सकारात्मक ऊर्जा 

दीपक की लौ में आनंद, प्रेम, भक्ति और दिव्यता का साक्षात निवास माना गया है. ज्योतिष के अनुसार दीपक और मिट्टी मंगल तथा भू तत्व का प्रतीक हैं, जबकि घी समृद्धि और शुक्र का प्रतीक है, और तिल का तेल शनि का प्रतिनिधित्व करता है.

यह परंपरा वैदिक काल से निरंतर चलती आ रही है और आज भी लोक जीवन में इसे उतनी ही आस्था के साथ निभाई जाती है.

जब हम पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उसके अग्र भाग में समस्त देवताओं का वास होता है. दीपक वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग खोलता है. जब श्रद्धा और एकाग्रता के साथ दीप जलाया जाता है, तो उसकी रौशनी से पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का संचार होता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 22 Oct 2025 09:15 PM (IST)
Tags :
Bhaiya Dooj Bhai Dooj 2025 Yamaraja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget