Bhai Dooj 2025: आधुनिक युग में काफी बदल गया भाई दूज का तरीका, जानें Gen Z वाले कैसे मना रहे भाई-बहन का यह त्योहार

Bhai Dooj 2025: आधुनिक युग में काफी बदल गया भाई दूज का तरीका, जानें Gen Z वाले कैसे मना रहे भाई-बहन का यह त्योहार

Bhai Dooj 2025: भाई दूज मनाने की शुरुआत यमराज और यमुना के समय से मानी जाती है. लेकिन बदलते समय के साथ त्योहारों की परंपराएं भी बदल रही हैं. Gen Z वाली पीढ़ी अब भाई दूज भी मॉर्डन तरीके से मना रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

Bhai Dooj 2025: दिवाली के दो दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज या भैया दूज का पर्व मनाया जाता है. इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी आयु व सुरक्षा की कामना करती हैं.

भाई दूज का पर्व भाई-बहन के मजबूत और अटूट रिश्ते को और मजबूत करता है. भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करना केवल परंपरा या उपहार का अवसर मात्र नहीं, बल्कि इससे भाई-बहन के संबंध में सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी उजागर होती है.    

लेकिन बदलते दौर में अब सभी तीज-त्योहार मनाने की परंपराएं भी बदलती जा रही है. इन्हीं में भाई दूज भी एक है, जिसमें कई बदलाव देखे जाते हैं. डिजिटल दौर में भाई दूज का भी रंग-रूप कुछ नया हो गया है. नई पीढ़ी यानी Gen Z इस रिश्ते को अपनी ही खास स्टाइल में सेलिब्रेट कर रही है. आइए जानते हैं आधुनिक युग वाली Gen Z की पीढ़ियां अब भाई दूज का पर्व कैसे मना रही हैं.

Gen Z की भाई दूज 2025

डिजिटल तिलक और वर्चुअल सेलिब्रेशन- जो भाई-बहन पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी कारण से अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं, वे अब डिजिटल तरीके से भाई दूज मना सकते हैं. वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल तिलक किया जा रहा है. कैमरे के सामने ही आरती, तिलक और मिठाई खिलाने जैसी परंपराएं हो जाती हैं. साथ ही इमोजी और स्टिकर्स का इस्तेमाल भी आम हो गया है. तिलक के बाद भाई भी बहनों को ऑनलाइ गिफ्ट, ई-गिफ्ट कार्ड्स या ऑनलाइन वाउचर भेज देते हैं, जिससे कि तिलक के बाद उपहार देने की परंपरा भी पूरी हो जाती है.

सस्टेनेबल और मिनिमल सेलिब्रेशन-  Gen Z वाली पीढ़ियां पर्यावरण को लेकर भी जागरूक है. इसलिए वे कई त्योहार इको-फ्रेंडली तरीके से मनाने लगते हैं. पूजा की सामग्रियों के लिए मिट्टी के दीपक, फूलों की माला और ऑर्गेनिक रंगों से तिलक करना भी इन दिनों नया ट्रेंड बन गया है. वहीं महंगे गिफ्ट की जगह पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट्स या फिर DIY कार्ड्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया- इस समय खासकर मॉर्डन पीढ़ियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. भाई दूज मनाने के बाद वे अपनी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर #BhaiDoojVibes, #SiblingGoals, #BhaiDooj, #Brothersinter जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं. भाई-बहन अब तस्वीरों और रील्स के जरिए अपने रिश्ते को जाहिर करते हैं. इससे भाई दूज समेत कई त्योहारों को एक नया डिजिटल मंच भी मिला है.

संस्कृति और आधुनिकता का संगम- समय चाहे तो भी हो लेकिन या तौर-तरीके जितने भी बदल गए हों, लेकिन भाई दूज पर्व में भावनाएं वही हैं, जिसमें प्यार, सुरक्षा और विश्वास है. Gen Z ने भाई दूज को आधुनिकता और संस्कृति के मेल से और भी खास बना दिया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 22 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Bhaiya Dooj Gen Z Bhai Dooj 2025
