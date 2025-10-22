Bhai Dooj 2025: दिवाली के दो दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज या भैया दूज का पर्व मनाया जाता है. इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025, गुरुवार को मनाया जाएगा. इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी आयु व सुरक्षा की कामना करती हैं.

भाई दूज का पर्व भाई-बहन के मजबूत और अटूट रिश्ते को और मजबूत करता है. भाई दूज पर भाई के माथे पर तिलक करना केवल परंपरा या उपहार का अवसर मात्र नहीं, बल्कि इससे भाई-बहन के संबंध में सुरक्षा, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी उजागर होती है.

लेकिन बदलते दौर में अब सभी तीज-त्योहार मनाने की परंपराएं भी बदलती जा रही है. इन्हीं में भाई दूज भी एक है, जिसमें कई बदलाव देखे जाते हैं. डिजिटल दौर में भाई दूज का भी रंग-रूप कुछ नया हो गया है. नई पीढ़ी यानी Gen Z इस रिश्ते को अपनी ही खास स्टाइल में सेलिब्रेट कर रही है. आइए जानते हैं आधुनिक युग वाली Gen Z की पीढ़ियां अब भाई दूज का पर्व कैसे मना रही हैं.

Gen Z की भाई दूज 2025

डिजिटल तिलक और वर्चुअल सेलिब्रेशन- जो भाई-बहन पढ़ाई, नौकरी या अन्य किसी कारण से अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं, वे अब डिजिटल तरीके से भाई दूज मना सकते हैं. वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल तिलक किया जा रहा है. कैमरे के सामने ही आरती, तिलक और मिठाई खिलाने जैसी परंपराएं हो जाती हैं. साथ ही इमोजी और स्टिकर्स का इस्तेमाल भी आम हो गया है. तिलक के बाद भाई भी बहनों को ऑनलाइ गिफ्ट, ई-गिफ्ट कार्ड्स या ऑनलाइन वाउचर भेज देते हैं, जिससे कि तिलक के बाद उपहार देने की परंपरा भी पूरी हो जाती है.

सस्टेनेबल और मिनिमल सेलिब्रेशन- Gen Z वाली पीढ़ियां पर्यावरण को लेकर भी जागरूक है. इसलिए वे कई त्योहार इको-फ्रेंडली तरीके से मनाने लगते हैं. पूजा की सामग्रियों के लिए मिट्टी के दीपक, फूलों की माला और ऑर्गेनिक रंगों से तिलक करना भी इन दिनों नया ट्रेंड बन गया है. वहीं महंगे गिफ्ट की जगह पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट्स या फिर DIY कार्ड्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया- इस समय खासकर मॉर्डन पीढ़ियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक्स (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. भाई दूज मनाने के बाद वे अपनी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर #BhaiDoojVibes, #SiblingGoals, #BhaiDooj, #Brothersinter जैसे हैशटैग ट्रेंड करते हैं. भाई-बहन अब तस्वीरों और रील्स के जरिए अपने रिश्ते को जाहिर करते हैं. इससे भाई दूज समेत कई त्योहारों को एक नया डिजिटल मंच भी मिला है.

संस्कृति और आधुनिकता का संगम- समय चाहे तो भी हो लेकिन या तौर-तरीके जितने भी बदल गए हों, लेकिन भाई दूज पर्व में भावनाएं वही हैं, जिसमें प्यार, सुरक्षा और विश्वास है. Gen Z ने भाई दूज को आधुनिकता और संस्कृति के मेल से और भी खास बना दिया है.