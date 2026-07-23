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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मLord Shiva : भगवान शिव को सफेद चंदन ही क्यों लगाया जाता है? जानें इसके पीछे का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

Lord Shiva : भगवान शिव को सफेद चंदन ही क्यों लगाया जाता है? जानें इसके पीछे का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

Lord Shiva :भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का क्या महत्व है? जानें धर्म शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के पीछे का कारण.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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Lord Shiva : भगवान शिव की पूजा में जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन का विशेष महत्व माना गया है. आपने अक्सर देखा होगा कि शिवलिंग या भगवान शिव को सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को लाल या पीले चंदन की बजाय सफेद चंदन ही क्यों अर्पित किया जाता है? आइए जानते हैं धर्म शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में इसका क्या महत्व बताया गया है.

भगवान शिव को सफेद चंदन ही क्यों लगाया जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और तपस्वी माना जाता है. सफेद रंग शांति, पवित्रता, सादगी और सात्विकता का प्रतीक है. इसलिए शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने का महत्व

धर्म ग्रंथों के अनुसार, सफेद चंदन स्वभाव से शीतल होता है. भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष का पान किया था, इसलिए उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए जलाभिषेक के साथ सफेद चंदन भी अर्पित किया जाता है. यह परंपरा आज भी शिव पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.

सफेद चंदन क्या दर्शाता है?

धार्मिक दृष्टि से सफेद चंदन कई सकारात्मक गुणों का प्रतीक माना गया है.

  • मन की शांति और स्थिरता.
  • पवित्रता और सात्विकता.
  • क्रोध पर नियंत्रण.
  • सकारात्मक ऊर्जा का संचार.
  • भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण.

क्या लाल चंदन नहीं चढ़ाया जा सकता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन को अधिक शुभ माना जाता है. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधि अलग हो सकती है. यदि किसी स्थान की परंपरा या योग्य आचार्य की सलाह के अनुसार अन्य प्रकार का चंदन प्रयोग किया जाता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए.

शिव पूजा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

  • शिवलिंग पर साफ और शुद्ध सफेद चंदन अर्पित करें.
  • पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करें.
  • बेलपत्र, जल और चंदन अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करें.
  • पूजा में दिखावे से अधिक भक्ति पर ध्यान दें.
  • मंदिर की परंपराओं का सम्मान करें.

धर्म शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाहरी आडंबर से अधिक सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति का महत्व है. सफेद चंदन अर्पित करना शिव पूजा की एक प्राचीन परंपरा है, जो शीतलता, पवित्रता और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक मानी जाती है.

FAQ

भगवान शिव को सफेद चंदन क्यों लगाया जाता है?
सफेद चंदन शीतलता, पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है. इसलिए शिव पूजा में इसका विशेष महत्व है.

क्या शिवलिंग पर लाल चंदन चढ़ाया जा सकता है?

कुछ परंपराओं में ऐसा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः सफेद चंदन को अधिक शुभ माना गया है.

सफेद चंदन का धार्मिक महत्व क्या है?

यह मन की शांति, सात्विकता और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है.

क्या सफेद चंदन लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और विधि-विधान से अर्पित किया गया सफेद चंदन भगवान शिव को प्रिय माना जाता है.

शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?

धर्म ग्रंथों के अनुसार, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्कपट भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं.

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर में बार-बार कांच टूट रहा है? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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