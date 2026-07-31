Rashifal 1 August 2026: शुक्र गोचर से 3 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन, सफलता और तरक्की के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 1 August 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज शनिवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 1 August 2026: आज 1 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि रात्रि 09 बजकर 17 मिनट तक रहेगा,उपरांत तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों क बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे. आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
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मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: सावन के पहले दिन आपके घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से घर में सकारात्मकता का संचार होगा. इस दौरान आपको गहन मानसिक शांति का अनुभव होगा और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए कामों को अचानक गति मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. वहीं, व्यापारियों के लिए बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, जिससे व्यापार का विस्तार हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी. करियर के लिहाज से भी आपका फोकस बेहतरीन रहेगा.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं. पिछले समय से चल रही धन संबंधी परेशानियां कम होंगी और आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता और प्रेम बना रहेगा. आपका और आपके पार्टनर के बीच तालमेल बेहतरीन रहेगा. विवाहित जीवन में भी आपसी समझ और सुख-शांति बनी रहेगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. जल्दबाजी के कारण चोट लगने या भूल होने की संभावना बनी रहती है. अपनी गति संतुलित रखें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: सावन के पहले दिन शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और भगवान शिव को दूध तथा बेलपत्र अर्पित करें. इसके बाद घर लौटकर पीपल के पेड़ को जल अवश्य दें, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह से सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पवित्र मंदिर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह समय बहुत ही उत्साहजनक है. आज आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपके भविष्य को और भी उज्जवल बनाएगी.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा. आपके अंदर प्रगति करने की अद्भुत ऊर्जा है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य और ठीक रहेगा. हालांकि, किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी से बचने के लिए आपको अपने खानपान का पूरा ध्यान रखना होगा. अपना भोजन पूरी तरह से संतुलित और पौष्टिक रखें. जंक फूड और भारी भोजन से परहेज करना आपके लिए हितकर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक मामलों में आपको बेहद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. पैसे के मामले में आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. लेकिन, यदि आप कोई बड़ा निवेश करने का विचार बना रहे हैं, तो बिना सोच-समझकर कोई निर्णय न लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता और प्रेम का वातावरण बना रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा. आपसी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करना आज के दिन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपको परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. इस दौरान किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे बचपन की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपकी वाणी और व्यवहार का जादू लोगों पर चलेगा. नौकरी में आपकी दी गई किसी भी सलाह को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत महत्व दिया जाएगा. व्यापारियों के लिए दिन उत्कृष्ट रहेगा, क्योंकि आज बनने वाले नए संपर्क भविष्य में बहुत लाभदायक साबित होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने की क्षमता बढ़ेगी. जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिलने की प्रबल संभावना है.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से सामान्य रहेगा. कोई नई शारीरिक परेशानी आपको घेरने वाली नहीं है. बस अपनी दिनचर्या का पालन करें और जंक फूड से परहेज रखें, ताकि यह फिटनेस लंबे समय तक बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में नए संपर्कों से मिलने वाले लाभ का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक रूप से दिखेगा. पैसे के मामले में आज आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं. कोई पुरानी फंसी हुई रकम भी वापस आ सकती है.
- प्रेम जीवन: आपका आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार व्यवहार आज आपके प्रेम जीवन को और मधुर बना देगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक बातचीत होगी. यदि आप सिंगल हैं, तो किसी खास व्यक्ति का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: मानसिक शांति और दिनभर की सफलता के लिए सुबह जल्दी उठकर "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे आपका मन शांत रहेगा.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और रिश्तों के लिए बेहद शुभ रहेगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन, पूजा-पाठ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है, जिससे सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए अवसर सामने आएंगे और पुराने ग्राहकों से भी लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा. करियर से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का समय रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. अनावश्यक खर्चों से राहत मिलेगी और बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल रहेगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा तथा एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित सैर या योग को दिनचर्या में शामिल करें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें और श्रद्धापूर्वक "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
सिंह राशि
- परिचय: आज का दिन आपके लिए बेहद विशेष और फायदेमंद रहने वाला है. आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार में किसी बड़े या आनंददायक शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे सबके चेहरों पर मुस्कान आएगी. आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार परिवारजनों को प्रसन्न करेगा. साथ ही, समाज में आपका सम्मान और मान-प्रतिष्ठा काफी बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: कर्म क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा. नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसे सफलतापूर्वक निभाने से बॉस और सहकर्मी आपकी तारीफ करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा, क्योंकि व्यापार में प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा और नए अवसर मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय मेहनत का अच्छा फल देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी. यदि आप किसी नई शिक्षा या कौशल सीखने का प्लान कर रहे हैं, तो आज से शुरुआत करना उत्तम रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक दृढ़ता बनी रहेगी. किसी भी तरह की थकान या बीमारी से दूर रहकर आप अपने दैनिक कार्यों को बेहतरीन ऊर्जा के साथ पूरा कर पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं या कोई नया स्रोत आय का खुल सकता है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: आपका आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक आकर्षक बनाएगा. प्रेमी जोड़ों के लिए समय रोमांटिक है. पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ेगा और रिश्तों में गहराई व मिठास आएगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: कार्यों में सफलता और मन को शांति प्राप्त करने के लिए आज सुबह भगवान शिव की पूजा अवश्य करें. उन्हें जल अर्पित करें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और मन पूरी तरह शांत होगा.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और खुशहाल रहेगा. घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवारजनों का पूर्ण सहयोग आपके हौसले बुलंद रखेगा और किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद व मार्गदर्शन मिलेगा. पारिवारिक कलह दूर होगी और सबके बीच प्रेम बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई उपलब्धि या प्रमोशन मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आपके द्वारा शुरू की गई कोई नई योजना या प्रोजेक्ट शानदार मुनाफा देगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन वरदान जैसा है. आपकी कड़ी मेहनत और लगन आज रंग लाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने या नई तकनीक सीखने के अवसर भी बन सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतरीन रहेगा. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा रहेगा. लंबे समय से चल रही थकान या कोई पुरानी बीमारी दूर होगी. योग और प्राणायाम से आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी और व्यापार में आई सफलता से आय में अच्छी वृद्धि होगी. फंसे हुए धन की वापसी के योग भी बन रहे हैं. आज आप सावधानी से कोई निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. प्रेमी जोड़ों के लिए समय बेहद रोमांटिक रहेगा. दिल की बात प्रकट करने के लिए यह उत्तम दिन है. विवाहित जोड़ों के बीच तालमेल और समझ बढ़ेगी, जिससे जीवन सुखमय होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इससे मन को अपार शांति मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए पारिवारिक खुशियों से भरा रहेगा. आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में काफी मजबूती आएगी. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपकी समझदारी बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. विशेषकर साझेदारी वाले व्यापार में आपको शानदार मुनाफा होने की पूरी संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर टीमवर्क करने से बड़ी सफलता और प्रशंसा मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए उत्तम है. शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. करियर के मोर्चे पर आपके कौशल और योग्यता की सराहना होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से सामान्य और अच्छा रहेगा. कोई भी बड़ी शारीरिक बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. फिर भी, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और हल्का व्यायाम करते रहें, ताकि ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत बेहतर रहने वाला है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद खास और यादगार रहने वाला है. आपके प्रेम जीवन में नई मधुरता और रोमांस आएगा. जीवनसाथी के साथ प्यार भरी बातचीत और गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से रिश्तों में और अधिक गहराई आएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज के दिन सुबह-सुबह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करने के साथ-साथ साफ बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है. इस उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज का दिन शुभ रहने वाला है. घर में चल रही पुरानी गलतफहमियां और कड़वाहट आपसी बातचीत से दूर होगी. परिवार के सदस्यों के साथ मधुरता बढ़ेगी और कोई खुशी का समाचार मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. कठिन से कठिन लंबित कार्य आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में आपकी नई योजना सफल हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन अध्ययन की दृष्टि से बेहद उत्तम है. आपका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह से लगा रहेगा और परेशानी वाले विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. करियर के लिए नई दिशा में प्रयास कर रहे युवाओं को किसी अच्छे अवसर का इंतजार रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा. आपकी ऊर्जा और उत्साह का स्तर उच्च रहेगा. कोई पुरानी शारीरिक थकान या परेशानी भी पर्याप्त आराम मिलने से दूर होगी. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज आपको सुधार देखने को मिलेगा. पहले से अटका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने किसी बड़े वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने की ठोस योजना बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी. अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: आज सुबह स्नान के बाद किसी शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और घर पर भगवान शिव की आराधना करते हुए कम से कम 108 बार 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आज का पूरा दिन लाभकारी रहेगा.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा. परिवारजनों के साथ मिल-जुलकर किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन में एक अलग ही आध्यात्मिक शांति और खुशी महसूस होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के क्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे. लंबे समय से अटकी हुई कोई डील या प्रोजेक्ट आज अचानक ही पूरा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत और लगन को आज कार्यस्थल पर अच्छी तरह से पहचाना जाएगा, जिससे आपका मनोबल काफी बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा से जुड़े मामलों में आज आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपको अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को लेकर कोई विशेष शिकायत नहीं होगी. आपकी ऊर्जा और उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के योग आज बन रहे हैं. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. यदि आप किसी वित्तीय मामले को लेकर चिंतित थे, तो वह आज सुलझ सकता है. पैसों की बचत करने का आज आपको अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा. जो लोग अभी तक अकेले हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे उनके जीवन में प्यार की एक नई बयार आएगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: दिन को और भी लाभदायक बनाने के लिए आज का उपाय है- किसी भी शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाना शुभ रहेगा. इससे मन की शांति बनी रहेगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में आपकी बातों और अनुभव को विशेष महत्व मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय में आपकी सलाह सभी के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता मजबूत होगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनाने का सही समय है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज मजबूती बनी रहेगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे बचत बढ़ेगी. यदि किसी बड़े निवेश या संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो दिन अनुकूल रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और समझ पहले से बेहतर होगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना भी बन सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको फिट रखने में मदद करेगा. पर्याप्त नींद लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: गहरा नीला
- उपाय: प्रातःकाल भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत एवं सफेद पुष्प अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इस उपाय से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल और खुशहाल रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशी का माहौल बना रहेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम तथा मधुरता बनी रहेगी. मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे घरेलू उत्तरदायित्व आसानी से निभाए जा सकेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन किसी बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको नए प्रोजेक्ट्स हासिल होंगे, जो आपकी क्षमता को दर्शाएंगे. व्यापारियों को अपने व्यवसाय का ऑनलाइन विस्तार करने से बंपर लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी रचनात्मक सोच आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी. छात्रों को पढ़ाई में नई तकनीकें और आउट ऑफ द बॉक्स सोच अपनाने से बड़ा फायदा होगा. करियर की दृष्टि से आपके अंदर की नवीनता आज एक बड़ी ताकत के रूप में काम करेगी और आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा रहेगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और हल्के व्यायाम या योग को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि यह ऊर्जा पूरे दिन बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: नए प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन व्यापार के विस्तार के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. पुराने अटके हुए पैसे वापस आने की संभावना है. हालांकि, लाभ के बावजूद अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन बिता रहे जातकों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. रचनात्मक तरीके से पार्टनर को खुश करने की कोशिश करें. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने से प्यार में और गहराई आएगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: नीला
- उपाय: आज का दिन पूरी तरह से शुभ बनाने के लिए सुबह उठकर शांत मन से भगवान शिव के मंत्र का जाप करें. इस उपाय से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में डर-भय दूर होकर हर काम में सफलता मिलेगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण आज शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ गुजारा किया गया समय आपके मन को अत्यधिक प्रसन्नता देगा. घर में किसी भी तरह का विवाद टालकर आप पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखेंगे, जिससे घर में प्यार बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को आज अपने शांत स्वभाव का पूरा लाभ मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी विनम्रता और शांति सबकी प्रशंसा बटोरेगी. वहीं, व्यापार में कोई जल्दबाजी न करें, क्योंकि आपको मिली धीरे-धीरे प्रगति ही भविष्य के लिए बेहतर और मजबूत साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष रूप से सफलता लेकर आएगा. छात्रों को परीक्षा या प्रतियोगिता में अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज समग्र रूप से बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव की कमी के कारण आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस सावन के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतें, ताकि आपको ठंड या संक्रमण न हो.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. व्यापार में धीमी प्रगति के बावजूद आर्थिक नुकसान की कोई स्थिति नहीं है. नौकरी में आपकी वफादारी भविष्य के लिए आर्थिक लाभ का आधार तैयार करेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सुखद रहेगा. आपका शांत स्वभाव रिश्ते में मधुरता बनाए रखेगा. जीवनसाथी के साथ धार्मिक गतिविधि में हिस्सा लेना प्रेम को और मजबूत बनाएगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: हल्का बैंगनी
- उपाय: सावन के पहले दिन सुबह-सुबह भगवान शिव की आराधना करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाकर और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. इससे आपके आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी.
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