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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभाद्रपद अमावस्या की सही तारीख क्या है? जानें नाराज पितरों को मनाने और दान-पुण्य का शुभ समय

भाद्रपद अमावस्या की सही तारीख क्या है? जानें नाराज पितरों को मनाने और दान-पुण्य का शुभ समय

Bhadrapada Amavasya: भाद्रपद अमावस्या कब? 10 या 11 सितंबर 2026 की उलझन करें दूर. जानें श्राद्ध-तर्पण का सही समय, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त और पितरों को प्रसन्न करने के खास नियम.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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Bhadrapada Amavasya 2026: इस बार भाद्रपद अमावस्या 10 और 11 सितंबर, दोनों दिन पड़ रही है. ऐसे में लोगों के मन में यह उलझन होना लाजिमी है कि पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और दान-पुण्य किस दिन करना सही रहेगा.

हिंदू धर्म में इस अमावस्या का खास महत्व है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में डुबकी लगाने और जरूरतमंदों को दान देने से जाने-अनजाने हुए पाप कटते हैं और बड़ा पुण्य मिलता है. अगर कुंडली में पितृ दोष हो या पूर्वज नाराज चल रहे हों, तो उनकी आत्मा की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है.

तारीख और समय 

पंचांग के हिसाब से अमावस्या तिथि 10 सितंबर की सुबह 10:33 बजे लग चुकी है और यह 11 सितंबर की सुबह 08:56 बजे तक रहेगी. इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा शुरू हो जाएगी. इसलिए 12 सितंबर तक अमावस्या का कोई असर नहीं रहेगा.

  • अमावस्या तिथि का आरंभ: 10 सितंबर 2026, सुबह 10:33 बजे से
  • अमावस्या तिथि का समापन: 11 सितंबर 2026, सुबह 08:56 बजे तक
  • उदयातिथि: 11 सितंबर 2026 (सूर्योदय के समय तिथि मान्य)
  • स्नान-दान और तर्पण का श्रेष्ठ समय: 11 सितंबर 2026, सुबह सूर्योदय से लेकर 08:56 बजे से पहले तक

11 या 12 सितंबर 2026 किस दिन क्या करें?

हिंदू परंपरा में त्योहार और स्नान-दान हमेशा उदयातिथि (सूर्योदय के समय मौजूद तिथि) के आधार पर तय होते हैं. 11 सितंबर को सूर्योदय अमावस्या तिथि में ही हो रहा है. इसलिए 12 सितंबर की तारीख पूरी तरह गलत है.

पिठौरी व्रत और शाम की पूजा: जो महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए पिठौरी व्रत रखती हैं, वे शाम की पूजा (प्रदोष काल) 10 सितंबर को ही पूरी करेंगी, क्योंकि अमावस्या की शाम 10 सितंबर को पड़ रही है.

स्नान और तर्पण: 11 सितंबर को सूरज निकलने के बाद से लेकर सुबह 08:56 बजे के बीच किसी पवित्र नदी, कुंड या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें. इसके तुरंत बाद पितरों के नाम से जल, तिल और कुश लेकर तर्पण करें.

पितरों की कृपा पाने के आसान उपाय

कुश उखाड़ना: इस दिन पूजा-पाठ के लिए साल भर काम आने वाली कुश (एक तरह की घास) को जमीन से उखाड़कर घर लाया जाता है.

दान-पुण्य: स्नान के बाद किसी जरूरतमंद को आटा, काले तिल, जूते-चप्पल, छाता या मौसमी फल जरूर दें.

पंचबलि निकालना: घर में जो भी सात्विक भोजन बने, उसमें से पहला हिस्सा गाय, कौवे, कुत्ते, चींटियों और देवताओं के लिए जरूर निकालें. मान्यता है कि इससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में बरकत आती है.

पीपल की सेवा: दोपहर से पहले पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें, फिर शाम को पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 10 Sep 2026 05:22 PM (IST)
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