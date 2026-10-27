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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMasik Karthigai 2026: कृत्तिका नक्षत्र शुरू, आज शाम दीप जलाने की परंपरा क्यों?

Masik Karthigai 2026: कृत्तिका नक्षत्र शुरू, आज शाम दीप जलाने की परंपरा क्यों?

Masik Karthigai 2026: 27 अक्टूबर को दोपहर 3:39 बजे से कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा. जानें मासिक कार्तिगाई पर शाम को दीप जलाने की परंपरा और पूजा विधि.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 27 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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Masik Karthigai 27 October 2026: मासिक कार्तिगाई आज मंगलवार 27 अक्टूबर को मनाई जा रही है. कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 3 बजकर 39 मिनट पर शुरू होगा और 28 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. इस अवसर पर भगवान कार्तिकेय, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन भी कहा जाता है, की पूजा की जाती है. श्रद्धालु शाम को घर के पूजा स्थान और द्वार पर दीप भी जलाते हैं.

तमिल परंपरा में कृत्तिका नक्षत्र को कार्तिगाई या किरुथिगाई कहा जाता है. हर महीने चंद्रमा के इस नक्षत्र में आने पर मासिक कार्तिगाई का व्रत और पूजन किया जाता है. यह पर्व विशेष रूप से भगवान मुरुगन की आराधना से जुड़ा है.

आज कितने बजे से है कृत्तिका नक्षत्र?

पंचांग के अनुसार, 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 39 मिनट तक भरणी नक्षत्र रहेगा. इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा. इस बार शाम के समय कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, इसलिए श्रद्धालु शाम की पूजा में दीप जला सकते हैं.

- कृत्तिका नक्षत्र शुरू: 27 अक्टूबर, दोपहर 3:39 बजे
- कृत्तिका नक्षत्र समाप्त: 28 अक्टूबर, दोपहर 1:26 बजे

ये समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. अलग-अलग पंचांगों की गणना में कुछ मिनट का अंतर मिल सकता है.

मासिक कार्तिगाई पर दीप जलाने की परंपरा क्यों है?

कार्तिगाई की परंपरा में दीप को प्रकाश और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है. तमिल हिंदू परिवारों में भगवान मुरुगन की पूजा के साथ दीप जलाने की परंपरा है. मान्यता है कि दीप का प्रकाश अंधकार दूर करने और जीवन में मंगल की कामना का प्रतीक है.

भगवान कार्तिकेय का कृत्तिका नक्षत्र से संबंध एक पौराणिक कथा में भी मिलता है. कथा के अनुसार, भगवान शिव से निकली छह दिव्य चिनगारियों का पालन-पोषण छह कृत्तिकाओं ने किया. आगे चलकर उनसे छह मुख वाले भगवान मुरुगन प्रकट हुए. इसी कथा के कारण कृत्तिका नक्षत्र को भगवान कार्तिकेय की उपासना के लिए विशेष माना जाता है.

शाम को कैसे करें पूजा?

मासिक कार्तिगाई पर पूजा की विधि और व्रत के नियम परिवार तथा स्थानीय परंपरा के अनुसार अलग हो सकते हैं. श्रद्धालु शाम को अपनी परंपरा के अनुसार इस तरह पूजा कर सकते हैं:

1. पूजा स्थान साफ करें और भगवान कार्तिकेय या मुरुगन की तस्वीर अथवा प्रतिमा स्थापित करें.
2. फूल और फल अर्पित करें. इच्छा हो तो भगवान मुरुगन के नाम का स्मरण करें या उनकी स्तुति पढ़ें.
3. शाम को पूजा स्थान और घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी के दीप जलाएं.
4. आरती के बाद परिवार की सुख-शांति और कल्याण की प्रार्थना करें.

दीपों की संख्या या उनके लिए घी अथवा तेल का चुनाव अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं.

मासिक कार्तिगाई और कार्तिगाई दीपम में क्या अंतर है?

मासिक कार्तिगाई हर महीने कृत्तिका नक्षत्र के अवसर पर मनाई जाती है. वहीं, कार्तिगाई दीपम तमिल महीने कार्तिगाई में मनाया जाने वाला वार्षिक दीपोत्सव है. दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन 27 अक्टूबर की मासिक कार्तिगाई को वार्षिक कार्तिगाई दीपम समझना सही नहीं होगा.

वार्षिक पर्व पर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलै में अरुणाचल पर्वत पर विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है. इस परंपरा को भगवान शिव के दिव्य प्रकाश से भी जोड़ा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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