हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवसंत पंचमी 2026: इसी दिन से ब्रज में शुरू होती है होली, ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग में होते हैं ये खास बदलाव?

Basant Panchmi 2026: आज वसंत पंचमी का त्योहार है. इस पर्व से ही ब्रज क्षेत्र में होली की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाती है. इसके अलावा ठाकुर जी की सेवा और श्रृंगार में भी बदलाव देखने को मिलता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 23 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Basant Panchmi 2026: वसंत पंचमी का त्योहार केवल ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ब्रज क्षेत्र में भी इस दिन का खास महत्व है. बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज क्षेत्र में होली की विधिवत रूप से शुरुआत हो जाती है.

इस साल बसंत पचंमी का उत्सव 23 जनवरी 2026 यानी की आज है और इसी दिन से वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा, श्रृंगार और भोग में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है.

वृंदावन के प्रसिद्ध युवा संत युवराज शोभित गोस्वामी ने कहा कि, वसंत पंचमी के दिन से ही ठाकुर जी पीले रंग की वसंत छतरी में विराजमान हो जाते हैं. अभी तक जो खिचड़ी बंगला में विराजमान रहती है, उसके स्थान पर अब ठाकुर जी को वसंत ऋतु के अनुरूप श्रृंगार किया जाएगा. यह वसंत छतरी होली तक यानी कि फाल्गुन दशमी तक विराजमान रहती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shobhit Lal Goswami (@yuvrajshobhitgoswamii)

श्रृंगार में क्या बदलाव होते हैं?

वसंत पंचमी से ठाकुर जी के श्रृंगार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. अभी शीत ऋतु की वजह से ठाकुर जी हाथों में दस्ताने और पैरों में मोजे धारण करते हैं, लेकिन वसंत पंचमी के दिन से यह सब हटा दिया जाता है. इसके बाद ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार बसंती रंगों में किया जाता है.

पीले कपड़े, बसंती आभूषण और सामने गुलाल रखा जाता है. यही गुलाल सुबह श्रृंगार आरती और शाम को संध्या आरती में खास तौर पर उन्हें अर्पित किया जाता है. इसी के साथ वसंत पंचमी से ही ब्रज में होली शुरू हो जाती है.

वसंत पंचमी का विशेष भोग

इस दिन ठाकुर जी को विशेष रूप से बसंती भोग अर्पित किया जाता है. युवराज शोभित गोस्वामी के मुताबिक, बेसन का हलवा, बेसन के मालपुए, कढ़ी जैसे पीले रंग के व्यंजन बनाए जाते हैं. ये सभी भोग वसंत ऋतु के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें ठाकुर जी को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. 

जो वृंदावन नहीं आ सकते, वे क्या करें?

जो भी भक्त वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, वे अपने घर पर रहकर ही बसंत पंचमी का त्योहार मुख्य रूप से मना सकते हैं. घर में विराजमान श्रीजी या चित्रपट को बसंती कपड़े पहनाएं, पीले फूल अर्पित करने के साथ बसंती भोग चढ़ाएं. संभव हो सके तो छोटे से बसंती कुंज की सजावट करें और गुलाल अर्पित करके ठाकुर जी को याद करें. 

इस तरह वसंत पंचमी का त्योहार न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि ब्रज में यह दिन आनंद, रंग और भक्ति के पर्व होली की शुरुआत का प्रतीक भी है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 23 Jan 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Basant Panchmi Saraswati Puja 2026 Holi 2026 BASANT PANCHMI 2026
Embed widget