सूफी दरगाह में जब गूंजा सकल बन फूल रही सरसों.. तब शुरू हुई मुसलमानों की बसंत पंचमी

सूफी दरगाह में जब गूंजा सकल बन फूल रही सरसों.. तब शुरू हुई मुसलमानों की बसंत पंचमी

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी सिर्फ हिंदू पर्व नहीं, बल्कि 800 साल पुरानी सूफी परंपरा भी है. अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में ‘सकल बन फूल रही सरसों’ गाकर इसे गंगा-जमुनी तहजीब से जोड़ा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी सिर्फ हिंदू पर्व नहीं, बल्कि 800 साल पुरानी सूफी परंपरा भी है. अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में ‘सकल बन फूल रही सरसों’ गाकर इसे गंगा-जमुनी तहजीब से जोड़ा.

बसंत पंचमी 2026

1/6
बसंत पंचमी को ज्ञान-विद्या की देवी सरस्वती की पूजा और वसंत ऋतु के आगमन से जोड़ा जाता है. लेकिन भारत की गंगा-जमुनी तहजीब में यह त्योहार सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है.
बसंत पंचमी को ज्ञान-विद्या की देवी सरस्वती की पूजा और वसंत ऋतु के आगमन से जोड़ा जाता है. लेकिन भारत की गंगा-जमुनी तहजीब में यह त्योहार सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है.
2/6
बसंत पंचमी को मुस्लिम समाज में भी लगभग 800 वर्षों से सांस्कृतिक और सूफी परंपरा के रूप में मनाया जाता है. दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह समेत अन्य सूफी दरगाहों में बसंत पंचमी की रौनक देखने को मिलती है.
बसंत पंचमी को मुस्लिम समाज में भी लगभग 800 वर्षों से सांस्कृतिक और सूफी परंपरा के रूप में मनाया जाता है. दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह समेत अन्य सूफी दरगाहों में बसंत पंचमी की रौनक देखने को मिलती है.
Published at : 23 Jan 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Amir Khusro Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah Basant Panchami 2026 Saraswati Puja 2026

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
