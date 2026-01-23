सूफी दरगाह में जब गूंजा सकल बन फूल रही सरसों.. तब शुरू हुई मुसलमानों की बसंत पंचमी

बसंत पंचमी को मुस्लिम समाज में भी लगभग 800 वर्षों से सांस्कृतिक और सूफी परंपरा के रूप में मनाया जाता है. दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह समेत अन्य सूफी दरगाहों में बसंत पंचमी की रौनक देखने को मिलती है.