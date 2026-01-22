हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबसंत पंचमी 2026: आपकी राशि डिस्ट्रैक्टेड है या डिसिप्लिन्ड? जानिए 12 राशि के लिए जरूरी टिप्स

बसंत पंचमी 2026: आपकी राशि डिस्ट्रैक्टेड है या डिसिप्लिन्ड? जानिए 12 राशि के लिए जरूरी टिप्स

Basant Panchi 2026: ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. जानिए बसंत पंचमी के मौके पर राशियों के लिए करियर से जुड़ी जरूरी टिप्स?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 22 Jan 2026 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

Basant Panchi 2026: बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित होता है, उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन सरस्वती पूजा का उत्सव मनाया जाता है. इस साल सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 को है.

इस दिन केवल पूजा करने मात्र से ही करियर में सफलता नहीं मिलती, बल्कि यह दिन सही मायनों में खुद को अनुशासित और कुछ सीखने के लिए सही दिन है. बसंत पंचमी 2026 पर जानिए 12 राशियों के लिए पढ़ाई, करियर और एकाग्रता से जुड़े खास उपाय.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातक जोश के साथ काफी कुछ शुरू करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते. इस वर्ष जरूरी है कि, एक ही स्किल या सब्जेक्ट पर टिके रहें. मल्टीटास्किंग की आदत छोड़े और रोजाना 90 मिनट डीप फोकस स्टडी का नियम बनाएं. 

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी बात ये है कि, आप स्लो और स्टेबल दोनों हैं. करियर में ग्रोथ पाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. नई टेक्नोलॉजी या डिजिटल स्किल सीखना आपके लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है. 

मिथुन राशि (Gemini)

आपका दिमाग तेज होने के साथ काफी भटकाव भरा है. मोबाइल और सोशल मीडिया से जितनी दूरी बना सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. आपके लिए सलाह है कि, पढ़ाई या कुछ करते समय मोबाइल नॉटिफिकेशन बंद रखें और पोमोडोरो तकनीक को अपनाएं. 

कर्क राशि (Cancer)

आपकी सबसे बड़ी कमजोरी इमोशनल ओवरथिंकिंग है. करियर में आगे बढ़ने के लिए लॉजिक के साथ निर्णय लें. डरने की बजाए रोजाना के काम को निर्धारित करें ताकि चीजें स्पष्ट और आसान हो सकें. 

सिंह राशि (Leo)

आप लीडर बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं कर पाते हैं. सही मायनों में करियर को चमकाना है, तो सबसे पहले अनुशासन में रहना सीखें. आपके लिए जरूरी टिप्स सुबह उठकर पढ़ने की आदत डालें. 

कन्या राशि (Virgo)

आपकी सबसे बड़ी कमजोरी परफेक्शन के चक्कर में काम शुरू नहीं कर पाते हैं. यह आदत आपके करियर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. इम्परफेक्ट तरीके से ही शुरू करें धीरे-धीरे चीजें सुधरती चली जाएंगी और तरक्की भी मिलेगी. 

तुला राशि (Libra)

कई मौकों पर फैसले लेने में समय लगाते हैं. आपको पढ़ाई और करियर दोनों में क्लैरिटी रखनी चाहिए. अपने लक्ष्य को चुनें और उसी पर निरंतर मेहनत करते रहे, बार-बार रास्ता बदलने से समय खराब होगा. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातक किसी भी काम को बेहद फोकस के साथ करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार नेगेटिव थॉट्स उनकी एनर्जी खा जाते हैं. इसलिए ओवरथिंक और नकारात्मक विचार मन में न आने दें. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक किसी भी चीज को जल्दी सीख जाते हैं. ऐसे में करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको टाइमटेबल और गोल सेट करने की जरूरत है, नहीं तो आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा. 

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ओवरवर्क करने के चलते जल्दी चीजों से ऊब जाते हैं. इसलिए बर्नआउट होने से बचें और काम के साथ ब्रेक लें, तभी लॉन्ग टर्म तक सफलता मिलेगी. 

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक क्रिएटिव हैं, लेकिन रूटीन से भागते हैं, जो कहीं न कहीं इनके करियर को प्रभावित कर सकती है. इसलिए अपना डेली रूटीन बनाए चाहे आपका मन करें या न करें. 

मीन राशि (Pisces) 

आप एक्शन से अधिक सपने देखने में ही समय बीता देते हैं. बसंत पंचमी के मौके पर एक रियलिस्टिक स्टडी का प्लान बनाएं और रोजाना अपने स्किल पर काम करें. ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. 

असल मायनों में देखा जाए तो सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्र या पूजा का काम नहीं आती, बल्कि आपकी लगन और एक्शन से आती है. इसलिए बसंत पंचमी 2026 के मौके पर केवल भगवान भरोसे न बैठें, बल्कि अपने माइंडसेट और आदतों को सुधारें, तभी करियर में सफलता मिलेगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Basant Panchmi Goddess Saraswati Astrology Saraswati Puja 2026 BASANT PANCHMI 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
विश्व
Gaza Board of Peace: 8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Silver Alert | Robert Kiyosaki की चेतावनी: चांदी बनेगी अगली Global Power Metal? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
विश्व
Gaza Board of Peace: 8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
8 मुस्लिम देश ट्रंप के फैसले के साथ, गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में होंगे शामिल, ये रही पूरी लिस्ट
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
अपनी ही शादी में नोट लूटने लगा दूल्हा, यूजर्स बोले- लगता है कर्जा ज्यादा होगा; देखें वीडियो
अपनी ही शादी में नोट लूटने लगा दूल्हा, यूजर्स बोले- लगता है कर्जा ज्यादा होगा; देखें वीडियो
यूटिलिटी
5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम
5 बार तोड़े ट्रैफिक रूल्स तो सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, घर से निकलने से पहले जान लें नया नियम
हेल्थ
Best Way To Eat Eggs: क्या कच्चा अंडा खाने से सच में ज्यादा ताकत मिलती है? जान लें हकीकत, वरना हो जाएगा भारी नुकसान
क्या कच्चा अंडा खाने से सच में ज्यादा ताकत मिलती है? जान लें हकीकत, वरना हो जाएगा भारी नुकसान
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget