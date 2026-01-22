हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBasant Panchmi 2026: क्या आप जानते हैं? हिंदू ही नहीं, मुस्लिम और सिख भी मनाते हैं बसंत पंचमी! जानें रोचक तथ्य?

Basant Panchmi 2026: क्या आप जानते हैं? हिंदू ही नहीं, मुस्लिम और सिख भी मनाते हैं बसंत पंचमी! जानें रोचक तथ्य?

Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी का त्योहार से जुड़ी परंपरा केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि सिख, ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी देखने को मिलती है. जानिए तमाम धर्मों से जुड़ी इस उत्सव की एतिहासिक परंपरा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Basant Panchmi 2026: वसंत पंचमी का उत्सव हर साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस साल ये त्योहार 23 जनवरी 2026, शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा.

वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी कहा जाता है, जो ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत के देवी हैं. क्या आप जानते हैं कि, बसंत पंचमी का त्योहार केवल हिंदुओं का ही पर्व नहीं, बल्कि मुस्लिम और सिख परंपराओं में भी इसकी झलक देखने को मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में?

मुस्लिम परंपरा में बसंत पंचमी?

बसंत पंचमी का त्योहार दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में एक बड़ा दरबारी उत्सव था. इस बात का सबसे ठोस प्रमाण हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो से जुड़ा है. 

  • कई इतिहासकार मानते हैं कि, अमीर खुसरो ने बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनकर गीत लिखे, 

'आओ बसंत बहार, पीत पहिरो हो यार'

  • निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आज भी बसंत पंचमी के मौके पर पीले फूल चढ़ाने की परंपरा है.

वहीं मुगल बादशाहों विशेष तौर पर जहांगीर और शाहजहां के समय में बसंत को स्प्रींग फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था. जिसमें लोग मिलकर पतंगबाजी, फूलों की सजावट और संगीत का लुत्फ उठाते थें. 

सिख परंपराओं में बसंत पंचमी का उत्सव

सिख इतिहास में बसंत पंचमी की परंपरा सदियों पुरानी है. यह पंजाब में पीले सरसों के खेत का प्रतिनिधित्व करता है. बसंत पंचमी के दिन ही अमृतसर के हरमंदिर साहिब में संगीतकार बसंत राग कीर्तन का आयोजन करते हैं.

यह वैशाख के पहले दिन तक जारी रहती है. छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद जी का जन्म 1595 में हुआ था. उनके जन्मदिन के मौके पर अमृतसर के नजदीक वडाली स्थित छेहरता साहिब गुरुद्वारे में बसंत पंचमी का मेला लगता है. 

वही छेहरता साहिब में बसंत पंचमी के मौके पर पतंगबाजी की जाती है. 1677 में बसंत पंचमी के दिन ही दसवें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह का विवाह बीबी जीतू जी से लाहौर में हुआ था. हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन गुरु का लाहौर से तख्त श्री केसरगढ़ साहिब तक नगर कीर्तन निकाला जाता है.

ईसाई परंपराओं में बसंत पंचमी का महत्व

वसंत ऋतु की शुरुआत के साथ ही दुनियाभर में ईसाई ईस्टर मनाते हैं, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को समर्पित एक पर्व है. इस दौरान अधिकतर ईसाई अपनी प्रिय चीजों का त्याग किया जाता है. कुछ लोग मांसाहार छोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग धूम्रपान और शराब पीना छोड़ा देते हैं.  

ईसाइयों के लिए इस दिन की शुरुआत चर्च में प्रार्थना के साथ होती है. परिवार और दोस्तों के बीच फूल और ईस्टर अंडे का आदान प्रदान किया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Hinduism Muslim Christian Sikhism Basant Panchmi Goddess Saraswati BASANT PANCHMI 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
इंडिया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Silver Alert | Robert Kiyosaki की चेतावनी: चांदी बनेगी अगली Global Power Metal? | Paisa Live
FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
कौन होगा CM फेस? BJP ने बता दिया नाम, विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य में खोल दिए पत्ते
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
इंडिया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का संबोधन से इंकार, बिना स्पीच पढ़े सदन से चले गए
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
बैठे-बैठे Ola की इलेक्ट्रिक बाइक से निकलने लगा धुआं, वीडियो देख भड़के यूजर्स
यूटिलिटी
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
लाडली बहनों के खाते में 1 लाख रुपये भेज सकती है यहां की सरकार, बस करना होगा ये काम
हेल्थ
Breast Cancer: सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
सावधान! क्या आप भी रात भर जागती हैं? सिर्फ गांठ ही नहीं, ये भी हैं ब्रेस्ट कैंसर के बड़े कारण
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget