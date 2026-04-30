मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं से भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र पहनकर आने की अपील की है। जींस-टॉप, स्कर्ट, बरमूडा और हाफ पैंट जैसे परिधानों से परहेज करने को कहा गया है।
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बागपत के जैन मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, जींस-टॉप और स्कर्ट में एंट्री बैन!
Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के प्रसिद्ध श्री पार्श्वनाथ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रद्धालुओं के लिए शालीन पहनावे को लेकर नई पहल शुरू की है. जानिए मंदिर का नया आदेश?
Frequently Asked Questions
श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पहनावे को लेकर क्या नियम लागू किए गए हैं?
महिलाओं और बालिकाओं के लिए क्या विशेष निर्देश हैं?
महिलाओं और बालिकाओं से सिर ढककर मंदिर में आने की अपील की गई है, ताकि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहे।
मंदिर प्रबंधन समिति ने यह निर्णय क्यों लिया है?
यह निर्णय धार्मिक स्थल की गरिमा, अनुशासन और परंपराओं को बनाए रखने के लिए लिया गया है, न कि किसी की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए।
श्रद्धालुओं की इस पहल पर क्या प्रतिक्रिया है?
अधिकांश श्रद्धालुओं ने इस पहल का समर्थन किया है, उनका मानना है कि धार्मिक स्थलों पर शालीनता बनाए रखना हमारी परंपरा का हिस्सा है।
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Source: IOCL