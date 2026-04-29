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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मबोधगया में बुद्ध जयंती पर 10 हजार श्रद्धालुओं का जमावड़ा… देखें भव्य तैयारियां और कार्यक्रम

बोधगया में बुद्ध जयंती पर 10 हजार श्रद्धालुओं का जमावड़ा… देखें भव्य तैयारियां और कार्यक्रम

Buddha Jayanti 2026: बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में 2570वीं बुद्ध जयंती के मौके पर बोधगया को भव्य रूप से सजाया गया है. इस मौके पर देश-विदेश से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Apr 2026 01:10 PM (IST)
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  • मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित गणमान्य व्यक्ति होंगे शामिल, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी।

Buddha Jayanti 2026 in Bodhgaya: बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर के आसपास इन दिनों पूरी तरह आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिल रहा है. 2570वीं बुद्ध जयंती के मौके पर बोधगया को भव्य रूप से सजाया गया है. यह वही पावन स्थल है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे जन्मस्थली नहीं बल्कि ‘ज्ञानस्थली’ कहा जाता है.

बुद्ध पूर्णिमा को ‘त्रिविध-पवित्र’ दिवस माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था. यही वजह है कि दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व होता है.

देश-विदेश से उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य देशों से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. खासतौर पर महाराष्ट्र और थाईलैंड से बड़ी संख्या में भक्त यहां आकर पूजा-अर्चना और ध्यान कर रहे हैं.

मंदिर परिसर में भिक्षुओं द्वारा मंत्रोच्चार, ध्यान और पूजा-पाठ का क्रम लगातार जारी है. पूरे क्षेत्र में शांति, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.

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श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं

बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. कालचक्र मैदान में ठहरने के लिए बड़े जर्मन टेंट लगाए गए हैं, जिनमें पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई है.

इसके अलावा

  • जलपान स्टॉल और रसोई की सुविधा
  • चिकित्सा शिविर
  • शौचालय और स्नानघर
  • शांति मार्च और विशेष आयोजन

1 मई को होने वाले ‘संघदान’ समारोह के लिए अलग पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.

तैयारियों का निरीक्षण और धार्मिक अनुष्ठान

BTMC सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी ने भिक्षुओं और इंजीनियरों के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया. बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन की शुरुआत परंपरा के अनुसार पहले निमंत्रण पत्र को महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध को अर्पित कर की गई.

इस दौरान भिक्षुओं द्वारा विधि-विधान से मंत्रोच्चार किया गया, जिसने पूरे वातावरण को और अधिक पवित्र बना दिया.

वीआईपी उपस्थिति और सुरक्षा व्यवस्था

इस भव्य आयोजन में करीब 10 हजार श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है. कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.

इसके अलावा भारत में थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सिरिपोर्न थान्याथेप भी इस आयोजन में विशेष रूप से शिरकत करेंगी.

बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश

बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरा संदेश लेकर आता है. भगवान बुद्ध के उपदेश प्रेम, शांति, करुणा और सत्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं.

इस दिन भिक्षुओं की साधना, अनुशासन और समर्पण लोगों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में अहिंसा, संयम और सद्भाव को अपनाएं.

बोधगया में बुद्ध जयंती का यह आयोजन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और मानवता का उत्सव बन चुका है. यहां उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि भगवान बुद्ध के विचार आज भी लोगों के जीवन को दिशा दे रहे हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Apr 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Bodh Gaya Buddha Purnima Buddha Purnima 2026

Frequently Asked Questions

बुद्ध पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश क्या है?

भगवान बुद्ध के उपदेश प्रेम, शांति, करुणा और सत्य आज भी प्रासंगिक हैं। यह पर्व मानवता के लिए शांति और सद्भाव का संदेश देता है।

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