हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBaba Vanga Predictions 2026: बाबा वेंगा ने बता दिया 2026 का खतरा, AI और मशीनों का बढ़ेगा दबदबा

Baba Vanga Predictions 2026: बाबा वेंगा ने बता दिया 2026 का खतरा, AI और मशीनों का बढ़ेगा दबदबा

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 में AI और मशीनों का दबदबा तेजी से बढ़ेगा. इंसान तकनीक पर निर्भर होंगे, जिससे नौकरी, निजता और नैतिक मूल्यों पर खतरा हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Baba Vanga Predictions 2026: बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी भविष्यवाणियों (Bhavishyavani 2026) को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहती हैं. नेत्रहीन बाबा वेंगा ने कई सटीक भविष्यवाणियां की है, जिस कारण वो दुनियाभर में मशहूर है. कहा जाता है कि, उन्होंने अपनी मौत से पहले कई सालों तक की भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जोकि हर साल चर्चा में रहती है.

नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और साल की शुरुआत होने से पहले ही बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियों (Baba Vanga New Year Predictions 2026) से लोग डरे हुए हैं. अपनी भविष्यवाणियों में बाबा वेंगा ने ऐसे संकेत दिए हैं कि, साल 2026 में इंसान तकनीकों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएगा. मशीनें न सिर्फ काम को  ही आसान बनाएंगी, बल्कि धीरे-धीरे निर्णय लेने की शक्ति भी अपने हाथ में ले लेंगी. इस तरह से लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे.

क्या सच होगी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी

आज जिस तरह से AI, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं है कि, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हो सकती है. इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियों से लोगों की चिंता और भी गहरी हो गई है. आज  AI चैटबॉट, स्मार्ट मशीनें और रोबोट इंसानों के फैसलों को प्रभावित करने लगे हैं, तब बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां प्रासंगिक लगती हैं. तकनीकों का इस्तेमाल यदि और उचित तरीके से किया जाए तो यह वरदान बन सकती है. लेकिन यह भविष्यवाणियां संकेत और चेतावनी भी है कि इंसानों को तकनीक का मालिक बने रहना चाहिए, गुलाम नहीं.

AI  और तकनीकों का गुलाम हो जाएगा इंसान

विशेषज्ञ भी ऐसा मानते हैं कि 2026 तक AI (Artificial Intelligence) का दायरा सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा, सेना, बैंकिंग और प्रशासन जैसे अन्य अहम क्षेत्रों में भी अपना दायरा बढ़ाएगा. बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 ऐसा समय हो सकता है, जब इंसान अपनी ही बनाई तकनीक के सामने धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगा और उसका गुलाम हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Tags :
Baba Vanga Bhavishyavani New Year 2026 New Year 2026 Prediction Baba Vanga Prediction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग, कोहरे और शीतलहर का अटैक जारी, अभी और बढ़ेगी मुश्किल
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
राजस्थान
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो...'
राजस्थान: BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को दे दी चेतावनी, बोले- 'अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो धरना तय'
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget