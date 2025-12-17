Year 2026 Baba Vanga Predictions: साल 2025 धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है और लोग नए साल 2026 का वेलकम करने के लिए काफी उत्सुक हैं. नया साल देश-दुनिया के लिए कैसा रहे, आने वाले साल में क्या-क्या घटनाएं घटित हो सकती है यह जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं और इसके लिए हम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं.

जब हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं जो बुल्गारिया की फेमस भविष्यवक्ता बाबा वेंगा (Baba Vanga) का नाम सबसे पहले आता है. हर साल इनकी भविष्यवाणियां काफी चर्चा में रहती है. बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियां तो सच साबित हो चुकी है. लेकिन 2026 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से लोग डरे हुए हैं.

2026 में बाबा वेंगा ने प्राकृतिक आपदा, वैश्विक संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, एलियंस, एआई (AI) तकनीक में बदलाव जैसी कई भविष्यवाणियां की है. लेकिन आर्थिक संकट को लेकर बाबा वेंगा ने ऐसी भविष्यवाणी है जोकि दुनियाभर के लोगों को डरा रही है. भविष्यवाणी के अनुसार, साल 2026 में दुनिया में ऐसा संकट आ सकता है कि लोग पैसे-पैसे के मोहताज हो जाएंगे.

क्या 2026 में आएगी आर्थिक तबाही

लैडबाइबल की रिपोर्ट के अनुसार बाबा वेंगा ने साल 2026 में वैश्विक संकट की भविष्यवाणी की है, जिसके मुताबिक 2026 में डिजिटल (Virtual) और फिजिकल (Hard) दोनों ही रूप से करेंसी ध्वस्त हो सकती है. इसे कैश क्रश या आर्थिक तंगी का नाम भी दिया जा रहा है. अगर यह भविष्यवाणी सच होती है तो, जानकारों के अनुसार 2026 में वैश्विक मंदी (Global Recession) की स्थिति आ सकती है.

इससे बैंकिंग संकट, करेंसी वैल्यू का कमजोर होना और बाजार में तरलता में कमी आएगी, जिस कारण चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है. इस एक संकट से अन्य कई संकट की शुरुआ होगी, जिससे महंगाई, उच्च ब्याज दर और तकनीकी उद्योग में अस्थिरता भी आ सकती है. साथ ही सोने का रेट भी आसमान छू सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.