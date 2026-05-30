Weekly Rashifal 31 May-6 June 2026: इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, मेष-मीन तक साप्ताहिक राशिफल देखें
vWeekly Rashifal 2026: 31 मई से 6 जून तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 31 May to 6 June 2026: 31 मई से 6 जून तक कई शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इन ग्रह स्थितियों का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. कुछ राशियों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
यह सप्ताह कई लोगों के लिए नई शुरुआत, अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. वहीं प्रेम जीवन और नौकरी-व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी ग्रहों का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, जो आपको प्रेरणा देगा. हालांकि, परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और मीठी बचन बोलें. परिवार के साथ कोई शुभ या धार्मिक कार्यक्रम होने की भी संभावना है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और करियर की बात करें तो आप अपने व्यवसाय को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे. इस सप्ताह आपकी कार्य कुशलता बहुत अधिक पड़ेगी और आप हर काम को तेजी से निपटा लेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा; आपकी मेहनत का सिला मिलेगा और आपको नई जॉब का ऑफर मिल सकता है या वर्तमान कार्यालय में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों की बात करें तो यह समय प्रगति का है. कुछ विद्वानों और गुरुजनों की सहायता से आप अपने करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी.
- स्वास्थ्य: सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. आपकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. खान-पान की साफ-सफाई का ध्यान रखें और अनियमित दिनचर्या से बचें. तनाव से दूर रहने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से वर्तमान समय बहुत अधिक लाभदायक रहेगा. यदि आपने पहले कहीं पर निवेश किया हुआ था, तो उसका शानदार लाभ आपको इसी सप्ताह मिल सकता है. धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से दूर रहें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ में दिल की बातें शेयर करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता और गहराई आएगी. एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और प्यार में नया जीवन आएगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: इस सप्ताह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को लाल फूल और जल अर्पित करें. इसके साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं, इससे स्वास्थ्य और करियर संबंधी बाधाएं दूर होंगी.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी. घर का माहौल अधिकतर खुशनुमा रहेगा और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने को मिलेगा. किसी छोटे धार्मिक या पारिवारिक समारोह का आयोजन भी हो सकता है. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और उनकी सलाह आपको किसी उलझन से निकालने में मदद करेगी.
- व्यापार और नौकरी: आपका व्यवसाय और करियर इस सप्ताह आपकी आशा के अनुरूप और भी अधिक अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यालय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. विशेष रूप से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अत्यंत लाभदायक और सफलतापूर्ण रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय लगन का परीक्षण लेगा. मेहनत से पढ़ाई करने पर ही वांछित परिणाम मिलेंगे. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातकों को अपनी रणनीति में सुधार करने की जरूरत होगी. करियर के नए अवसर तलाशने वालों को थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हार न झुकाएं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आपको इस तेज गर्मी से अपना बचाव करते रहना होगा. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और तरल पदार्थों का सेवन अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि शरीर में नमी बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आपके आर्थिक मामलों में जो भी प्रयास किए थे, उनका आपके मन मुताबिक तुरंत फल नहीं मिल सकता है. आर्थिक सुधार के लिए आपने जो भी प्रयास किए थे, उन्हें सफल होने में समय लग सकता है. इसलिए, अतिरिक्त खर्चों से बचें और निवेश करने से पहले सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. धैर्य रखना आपके लिए कुंजी है.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने प्रेमी/प्रेमिका से अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं, जिससे रिश्ते में मधुरता आएगी. लेकिन, इस बात की संभावना है कि आपका प्रिय पात्र किसी कारणवश आपसे कहीं दूर रहने के लिए जा सकता है, जिससे आपको कुछ उदासी महसूस हो सकती है.
- लकी अंक: नीला
- लकी रंग: हरा
- उपाय: इस सप्ताह शुक्रवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को सफेद रंग का कोई वस्त्र या मीठा भोग दान करें. इसके अलावा, प्रतिदिन सुबह निकलते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
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मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक लगा रहेगा. पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार पहले से अधिक मधुर रहेगा और आप अपने मन की बात खुलकर साझा कर पाएंगे. खासतौर पर शादी-विवाह से जुड़े मामलों पर घरवालों के साथ गंभीर चर्चा हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का मध्य भाग काफी लाभदायक साबित हो सकता है. यदि आप अपने काम में पूरी मेहनत और ध्यान लगाएंगे, तो कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. पुराने रुके हुए काम भी इस दौरान गति पकड़ सकते हैं. किसी नए निवेश या व्यापार विस्तार की योजना पर भी विचार कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान भटकने की संभावना बनी रहेगी. दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने या गलत संगति का असर आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है. इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही उपयोग करें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी.
- स्वास्थ्य: इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. छोटी-मोटी परेशानी भी आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और बाहर के खाने से परहेज करें. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. परिवार के किसी सदस्य की बीमारी या घरेलू जरूरतों पर अचानक धन खर्च होने की संभावना है. इसलिए इस समय अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी होगा. बजट बनाकर चलने से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आपके रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी. सप्ताह के शुरुआती दो दिन प्रेमियों के लिए बेहद खास रहेंगे. आप अपने साथी के सामने खुलकर अपने दिल की बात रख सकते हैं. रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. साथ ही “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का नियमित जाप करने से मानसिक शांति और एकाग्रता में वृद्धि होगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार के माहौल में थोड़ी खींचतान नजर आ सकती है. घर के सदस्यों के साथ किसी छोटी बात पर मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में आपको अपनी बात रखने में संयम बरतना होगा. घर के बुजुर्गों की सलाह मानना और उनका आदर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: प्रोफेशनल फ्रंट पर यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहने वाला है. नौकरी में आपको किसी अच्छी और प्रतिष्ठित कंपनी में आगे बढ़ने का शानदार मौका मिल सकता है. आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी. आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपसी तालमेल से काम करना होगा, जिससे बड़े लाभ के दरवाजे खुल सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय ठीक-ठाक रहेगा. जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने या प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और लगन से काम करना होगा. थोड़ी भी आलस्यता आपको पीछे छोड़ सकती है, इसलिए निरंतर अभ्यास पर ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह थोड़ा खराब हो सकता है. खानपान का विशेष ध्यान रखें. बाहर का तला-भुना और जंक फूड खाने से परहेज करें. हल्का और पौष्टिक आहार लें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: धन के मामले में यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आपको कुछ समय के लिए आय में वृद्धि का सुख भी मिल सकता है, लेकिन आपका धन अचानक खर्च भी हो सकता है. इसलिए बजट बनाकर ही खर्च करें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. किसी नए निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा संभलकर रहना पड़ेगा. अपने पार्टनर से किसी भी तरह की शक-सुबहा करने से बचें. विवाहित जातकों को अपने रिश्ते की गर्माहट और प्यार को बचाने के लिए कुछ अलग और नए तरीके अपनाने होंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: इस सप्ताह मानसिक शांति और सुख-समृद्धि के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं. साथ ही, रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा केसर मिलाकर पीएं, इससे चंद्र दोष का शांत होना और स्वास्थ्य में सुधार होगा.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. घर के बुजुर्गों की सलाह मानना आपके लिए लाभदायक रहेगा. अपनी बात जोर-शोर से न रखें, वरना परिवार में तनाव पैदा हो सकता है. पारिवारिक सदस्यों के साथ अपनी गुस्से की आदत पर नियंत्रण रखें.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करेंगे और आपके प्रयास रंग भी लाएंगे. नए ठेके या ऑर्डर मिलने की संभावना है. नौकरी पेशा जातकों के लिए भी दिन ठीक रहेंगे. आप अपने दफ्तर में बहुत अधिक जोश और ऊर्जा के साथ कार्य की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके बॉस भी प्रभावित होंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है. विचारों का भटकना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को थोड़ा और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. करियर की नई संभावनाएं खुल सकती हैं, अवसरों को हाथ से न जाने दें.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी बरतें; मौसम बदलने के कारण बुखार और पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है. अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान दें.
- आर्थिक स्थिति: धन को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और इस समय किसी भी जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी से दूर रहें. पैसों का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके निजी संबंधों में बहुत अधिक जटिलता (व्यापकता) रहेगी. आप अपने प्रिय से दिल की बात बताने में हिचक महसूस कर सकते हैं. विवाहितों को आज अपने रिश्ते में गर्माहट बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, वरना जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: इस सप्ताह की जटिलताओं और मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को लाल फूल और जल अर्पित करें. "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें, इससे आत्मविश्वास बना रहेगा और बाधाएं दूर होंगी.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. विवाहित जातक अपने जीवनसाथी के साथ किसी शांत जगह बाहर घूमने जा सकते हैं. इस दौरान आप एक-दूसरे के साथ मन की बातचीत कर पाएंगे, जिससे आपका मन हल्का होगा और आपसी तालमेल भी बेहतर होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा है. ऑफिस में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण आपको उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आपको अपने बॉस के सामने जी हजूरी करने या खुशामद की कोई आवश्यकता नहीं है; आपकी काम की बात ही सबसे ऊपर रहेगी. व्यापारियों को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी. ध्यान रहे कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहंकार दूर रखें, अन्यथा साथियों से मनमुटाव हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय मेहनत का है. जो छात्र प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं को अपने कौशल को निखारने के अच्छे अवसर मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण बनाए रखना होगा. जंक फूड और बाहर का खाना खाने से परहेज करें, नहीं तो पेट संबंधी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नौकरी वालों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना बनी हुई है. व्यापार की यात्रा भी आर्थिक लाभ दे सकती है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर थोड़ी रोक लगाएं और बचत पर जरूर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ में काफी अच्छा समय बिताएंगे. आप अपने दिल की बात उनसे खुलकर कह सकते हैं, जिससे रिश्ते में मधुरता और विश्वास और गहरा होगा.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: इस सप्ताह बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूब और लड्डू का भोग लगाएं. इसके साथ ही, रोज़ सुबह "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें, इससे आपको करियर और व्यापार में विघ्न नहीं आएंगे.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह परिवार में रिश्तेदारों के आने के कारण व्यस्तता बनी रहेगी. घर का माहौल ढेर सारी खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन यदि आपका जीवनसाथी आपसे किसी बात पर नाराज चल रहा है, तो उसे मनाने का पूरा प्रयास करें. प्यार और समझ से बनी नाराजगी को दूर किया जा सकता है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आपकी मेहनत का रंग लगेगा और सैलरी में बढ़ोतरी होने के पूरे अवसर हैं. व्यवसाय वाले जातकों को अपने बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर काम करने की आवश्यकता होगी. पार्टनर के साथ मिलकर निर्णय लेने से आर्थिक उन्नति के द्वार खुलेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का है. यदि किसी विषय में परेशानी आ रही है या ध्यान नहीं लग रहा है, तो अपना ट्यूशन लगाकर पढ़ाई करने का प्रयास करें. इससे आपके करियर और शिक्षा का लक्ष्य जल्दी प्राप्त होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आपको इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. सिरदर्द, बदन दर्द या बुखार जैसी समस्याएं आपके चक्कर में रह सकती हैं. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और अधिक थकान से बचें. समय पर आराम करना भी जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. रिश्तेदारों के आने और घर की जरूरतों के चलते आपका बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है. बजट बनाकर ही खर्च करें, ताकि बाद में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े.
- प्रेम जीवन: प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा. आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत अधिक करीब आएंगे और आपसी प्रेम में गहराई आएगी. खुशियों के पल साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: इस सप्ताह स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. साथ ही, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करें और किसी जरूरतमंद को मीठा खिलाएं.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक दायित्वों को निभाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. दांपत्य जीवन में आपको अपने जीवन साथी का बहुत अधिक ख्याल रखना होगा. उनकी भावनाओं का सम्मान करें. घर के बुजुर्गों की सलाह मानने से पारिवारिक माहौल में मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार की बात करें तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे, जिससे आपके व्यापार में लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातक यदि अपनी पुरानी नौकरी से परेशान हैं या वहां ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, तो यह नई नौकरी की तलाश शुरू करने का उपयुक्त समय है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है. अपनी पढ़ाई पूरी एकाग्रता से करने के लिए आपको अपने मित्रों की संगत से दूर रहना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास बनाए रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, आप एकदम फिट महसूस करेंगे. परंतु सप्ताह के अंत में आप माइग्रेन या सिरदर्द से परेशान हो सकते हैं. इसलिए अपनी दिनचर्या में आराम को भी प्राथमिकता दें और तनाव से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आपके रुपए-पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपकी आय के स्रोत भी सक्रिय रहेंगे. फिर भी, अनावश्यक और आकर्षक खर्चों से बचकर रखना आपके लिए बुद्धिमानी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. परंतु सप्ताह के बीच में किसी बात को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच कहासुनी हो सकती है. ऐसी स्थिति में गुस्से में कोई ऐसी बात न कहें जिससे दिल को ठेस पहुंचे. धैर्य रखें और खुलकर बातचीत करें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गेरुआ
- उपाय: इस सप्ताह माइग्रेन और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें. साथ ही, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें, इससे सभी परेशानियां दूर होंगी.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सामान्य सकारात्मक माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा. विशेषकर शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा; आपका जीवन साथी आपकी बातों और आपके व्यवहार से बहुत अधिक खुश नजर आएगा, जिससे घर में मधुरता आएगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों की बात करें तो आप और आपके लव पार्टनर के बीच इस सप्ताह बेहतरीन तालमेल रहेगा. दोनों के बीच आपसी समझ और प्यार गहरा होगा. साथ में घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है, जो रिश्ते में नई ऊर्जा भरेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह फायदेमंद साबित हो सकता है. आपको अपने बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है. वहीं, नौकरी करने वाले जातकों को इस सप्ताह कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. आप ऑफिस में अपने काम में भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, जिससे आपकी छवि और भी निखरेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को इस सप्ताह अपनी शिक्षा पर और अधिक ध्यान लगाने की जरूरत है. थोड़ी सी लापरवाही आपको पढ़ाई के रास्ते से भटका सकती है. करियर की दृष्टि से यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और विकर्षणों से दूर रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रह सकता है. आमदनी तो ठीक रहेगी, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचे रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अटकलबाजी में पैसा डुबोने का खतरा रहेगा, इसलिए सुरक्षित निवेश ही करें.
- स्वास्थ्य: आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट और ऊर्जावान रहेगा. किसी प्रकार का कोई बड़ा शारीरिक कष्ट नहीं होगा. बस मौसमी बीमारियों (जैसे जुकाम, एलर्जी) से थोड़ा सा बच कर रहना अच्छा होगा, ताकि रोजमर्रा का काम प्रभावित न हो.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: इस सप्ताह गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और किसी मंदिर में पीले चने की दाल या केले का दान करें. इसके साथ ही, प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें, इससे सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल ढ़ेर सारा प्यार और सुख लेकर आएगा. शादीशुदा जातक अपने जीवनसाथी के साथ बहुत ही अच्छा और यादगार समय बिताएंगे. घर में खुशहाली बनी रहेगी, लेकिन बच्चों की किसी जरूरत या उनके व्यवहार को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में पुरानी नीरसता से परेशान होकर आप नई नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अनुकूल समय है. आपको नई और बेहतर अवसर मिल सकते हैं. वहीं, व्यापार के मामले में आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है. इस सप्ताह आप अपने व्यापार से संबंधित कोई गलत निर्णय ले सकते हैं. इसलिए, किसी भी बड़ी डिसीजन मेकिंग से पहले अपने किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग से जरूर डिस्कस कर लें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने की आवश्यकता है. विचारों का विचरण हो सकता है, लेकिन मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलेगी. करियर की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अपनी पुरानी परेशानियों से बाहर निकलकर ताज़ा होकर मेहनत करनी होगी.
- स्वास्थ्य: आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. खासतौर से ब्लड प्रेशर की समस्या से बचें. आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है. रोजाना योग और प्राणायाम जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: धन की बात करें तो आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है. आप घरेलू सामान पर बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, स्टेशनरी और बच्चों के सामान खरीदने पर भी आपका काफी धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए बजट बनाकर चलें.
- प्रेम जीवन: आपके प्रेम संबंधों में इस सप्ताह बहुत अधिक रोमांस और मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और दोनों एक-दूसरे के साथ कीमती पल बिताएंगे. किसी छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: इस सप्ताह आने वाली मानसिक और आर्थिक परेशानियों से बचने के लिए शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करें. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और सरसों का तेल दीपक जलाएं. इसके अलावा, तनाव कम करने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल फूल चढ़ाएं.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: इस सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आप अपने जीवन साथी की अच्छाइयों को गहराई से जानेंगे और उनके प्रति अपने दिल में बहुत अधिक गर्व और सम्मान का अहसास करेंगे. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के साथ गुजर बसर करने के अवसर मिलेंगे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपका व्यापार ठीक-ठाक चलेगा और कोई बड़ी चिंता नहीं होगी. हालांकि, नौकरी करने वाले जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी मेहनत में और इजाफा करना होगा. शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ है. हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह कोई अच्छी अचीवमेंट या सफलता मिल सकती है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.
- स्वास्थ्य: सेहत की बात करें तो इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की सख्त जरूरत है. आपको अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण प्राप्त करना होगा. तला-भुना और मसालेदार भोजन से पूरी तरह से दूर रहें, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. हल्का और सात्विक भोजन करें.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह अच्छी रहेगी. धन के आगमन के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी कई आर्थिक चिंताएं दूर हो सकेंगी. बजट के अनुसार ही खर्च करें, व्यर्थ की फिजूलखर्ची से बचें तो आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है. आपकी और आपके लव पार्टनर के संबंधों में खुशी और निकटता बढ़ेगी. दोनों के बीच आपसी मधुरता और प्रेम का संचार बढ़ेगा, जो रिश्ते को और मजबूत करेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- उपाय: इस सप्ताह तनाव से बचने और कार्यों में सफलता पाने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य देव को लाल फूल और जल चढ़ाएं. साथ ही, शनि देव की कृपा बनाए रखने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल और काले तिल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा. पति-पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि आप अपने जीवनसाथी के नाम से कोई नया व्यापार या कार्य शुरू कर सकते हैं, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ होगा. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और घर में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह नई उम्मीदें लेकर आएगा. यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं या प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है. वहीं, व्यापार करने वाले जातकों को तरक्की के शानदार अवसर प्राप्त होंगे.
- करियर और शिक्षा: जो जातक उच्च शिक्षा (हायर एजुकेशन) प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है. आपको अपने शिक्षकों और गाइड का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अकादमिक प्रोजेक्ट्स में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह मजबूत और स्थिर रहेगी. आमदनी के साधन बढ़ेंगे और पैसों का आवागमन भी ठीक रहेगा. लेकिन एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि यदि आप कोई नया मकान, फ्लैट या भूखंड खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह इस निर्णय से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए सप्ताह मिलाजुला रहेगा. अपने लव पार्टनर के साथ किसी छोटी बात पर विवाद या कहासुनी हो सकती है. ऐसे में आपको अपनी जिद छोड़कर समझदारी से काम लेना होगा. शांति से बात करने पर विवाद सुलझेगा.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है. कानों में दर्द या इंफेक्शन और पैरों के दर्द जैसी शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. इसलिए लापरवाही न बरतें और तुरंत डॉक्टर से सलाह अवश्य लें. योग और हल्का व्यायाम लाभदायक रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: इस सप्ताह बृहस्पति (गुरु) की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन पीले चने की दाल, केला और थोड़ी हल्दी किसी जरूरतमंद या मंदिर में दान करें. भगवान विष्णु का पूजन करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे हर परेशानी दूर होगी और सप्ताह शुभ रहेगा.
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